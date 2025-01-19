Раскрыты зарплата и срок контракта Луиса Энрике в «Зените»

Нападающий «Ботафого» Луис Энрике переходит в «Зенит». Появились подробности сделки.

Фиксированно «Зенит» заплатит за трансфер 32 миллиона евро. Еще 8 миллионов предусмотрены в виде бонусов за достижения Энрике в России. Комиссионные агентам – 4 миллиона.

Без учета бонусов зарплата Энрике в «Зените» составит 4 миллиона евро в год.

По информации инсайдера Николо Скиры, контракт Энрике будет действовать до 2029 года.