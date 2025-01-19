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    Раскрыты зарплата и срок контракта Луиса Энрике в «Зените»

    Нападающий «Ботафого» Луис Энрике переходит в «Зенит». Появились подробности сделки.

    Фиксированно «Зенит» заплатит за трансфер 32 миллиона евро. Еще 8 миллионов предусмотрены в виде бонусов за достижения Энрике в России. Комиссионные агентам – 4 миллиона.

    Без учета бонусов зарплата Энрике в «Зените» составит 4 миллиона евро в год.

    По информации инсайдера Николо Скиры, контракт Энрике будет действовать до 2029 года.

    • В составе «Ботафого» Луис забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 55 матчах.
    • Рыночная стоимость бразильца – 22 миллиона евро.
    • В Европе Луис играл за «Бетис».

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    Источник: Metaratings

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    19.01.2025 10:51
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    Комментарии (38)
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    Александр.Т.
    1737280801
    Потом за 70-80 впарять арабам
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    andr45
    1737280917
    Конечно, платить 44 миллионов евро за футболиста, который не хочет ехать в Россию, это нечто! Видимо, в «Zenitе» действует медведевский принцип «Se não queres, obrigamo-lo» или «Не хочешь, - ЗАСТАВИМ»)
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    Каратель помойников
    1737288883
    А можно ЗП озвучивать в процентах повышения платы за газ населению,ну чтобы понятней было
    Ответить
    АКС-74У
    1737299455
    Еще же уговорить его надо, чтобы российский паспорт взял...
    Ответить
    Андрей-Чекин-google
    1737299564
    Виллиан Жозе за Бетис 14 в прошлом году забил, а здесь только один и то в кубке. Посмотрим как полный тезка великого испанца будет позорится.
    Ответить
    ХАЙЗЕНБЕРГ46
    1737329310
    Это пи....ц. Мы тут пацанам на сво собираем всем миром по копейке. Куча людей всего лишились (я из Курской обл.) А Газпром 30 за обезьянку и 10 летом за дельфинчика . Зоопарк на костях
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    Красногвардейчик
    1737348287
    Началась программа отбеливания Газпрома))) юмор да и только
    Ответить
    Alqpmzjdbsghxnsvxuckksbdv
    1737351013
    Раскудахтались )) ничего, собаки лают, караван идёт)
    Ответить
    Владимир-Филиппов-vkontak
    1737356799
    Какой знатный визг в свинарнии поднялся! Приятно почитать.
    Ответить
    wlad wm--google
    1737357318
    Отнрузит вместе с Соболевым свинарнику трешечку в марте)))
    Ответить
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