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    Тарасов: «Хвича играл в «Локо» в колхозный футбол»

    Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов вспомнил, каким в команде был Хвича Кварацхелия.

    • «Локо» арендовал Хвичу у «Рустави» в феврале 2019 года за 100 тысяч евро.
    • Летом того же года «Рубин» купил Кварацхелию у «Рустави» за 600 тысяч евро.
    • На этой неделе «ПСЖ» купил Хвичу у «Наполи» за 70 миллионов.

    «Помню очень хорошо, когда Хвича только пришeл в «Локомотив», его первую тренировку. Тогда парень брал мяч, финтил, никому не отдавал, обыгрывал. Играл немного в колхозный футбол, но было видно, что талантливый, есть задатки. Хотя играл как во дворе. Надо было его немного обучить, направить.

    Я был уверен, что это перспективный игрок, но на тот период руководство «Локомотива» не совсем в него поверило. Поверил Юрий Сeмин», – сказал Тарасов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    19.01.2025 10:44
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    Комментарии (3)
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    Plyash
    1737276295
    Тарасов,а вот ты играл в хороший,не колхозный футбол.Поэтому,в отличие от Хвичи,твоё высшее достижение в жизни - это развод и делёж имущества с колхозницей Бузовой. А Хвича в Париже,с красавицей женой.
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    Max-Min-vkontakte
    1737299197
    Квара: Тарасов в Локо был на каком-то космическом уровне. Серхио Рамос и Жерар Пике считали его своим кумиром))
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