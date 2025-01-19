Тарасов: «Хвича играл в «Локо» в колхозный футбол»

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов вспомнил, каким в команде был Хвича Кварацхелия.

«Локо» арендовал Хвичу у «Рустави» в феврале 2019 года за 100 тысяч евро.

Летом того же года «Рубин» купил Кварацхелию у «Рустави» за 600 тысяч евро.

На этой неделе «ПСЖ» купил Хвичу у «Наполи» за 70 миллионов.

«Помню очень хорошо, когда Хвича только пришeл в «Локомотив», его первую тренировку. Тогда парень брал мяч, финтил, никому не отдавал, обыгрывал. Играл немного в колхозный футбол, но было видно, что талантливый, есть задатки. Хотя играл как во дворе. Надо было его немного обучить, направить.

Я был уверен, что это перспективный игрок, но на тот период руководство «Локомотива» не совсем в него поверило. Поверил Юрий Сeмин», – сказал Тарасов.