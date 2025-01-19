В Краснодаре возмутились трансфером Энрике в «Зенит» за 35 миллионов: «Чувствуют конкуренцию и пользуются читами»

Журналист и болельщик «Краснодара» Богдан Зуев прокомментировал готовящийся трансфер Луиса Энрике в «Зенит» за 35 миллионов евро.

«Это ненормально. Такие суммы во время спортивной изоляции, без еврокубков – верх логики. «Зенит» чувствует конкуренцию и пользуется чит-кодами в виде своего бюджета.

Кто-то очень сильно хочет чемпионства в год столетия клуба», – написал Зуев.