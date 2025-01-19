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  • В Краснодаре возмутились трансфером Энрике в «Зенит» за 35 миллионов: «Чувствуют конкуренцию и пользуются читами»

В Краснодаре возмутились трансфером Энрике в «Зенит» за 35 миллионов: «Чувствуют конкуренцию и пользуются читами»

19 января 2025, 11:55
43

Журналист и болельщик «Краснодара» Богдан Зуев прокомментировал готовящийся трансфер Луиса Энрике в «Зенит» за 35 миллионов евро.

«Это ненормально. Такие суммы во время спортивной изоляции, без еврокубков – верх логики. «Зенит» чувствует конкуренцию и пользуется чит-кодами в виде своего бюджета.

Кто-то очень сильно хочет чемпионства в год столетия клуба», – написал Зуев.

  • В составе «Ботафого» Луис забил 12 голов и сделал 6 ассистов в 55 матчах.
  • Рыночная стоимость бразильца – 22 миллиона евро.
  • В Европе Луис играл за «Бетис».

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Источник: телеграм-канал Богдана Зуева
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Ботафого Краснодар Зенит Энрике Луис
Комментарии (43)
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Иван Петров 1986
1737276461
Да не волнуйтесь. Остальные игроки блохастых просто бросят играть, и будут требовать повышения зарплат.
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Дубина
1737277548
ахахха в точку!!! Фсеееей фсееей стране стыдно за зянит! зенит позор российского футбола,,
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шахта Заполярная
1737278375
Зинка, совесть - а что это такое? Не слыхали.
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R_a_i_n
1737278661
Бо.жи, импотенты, теперь читеры)
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Красногвардейчик
1737279065
Хорошо когда у тебя Газпром и мама и папа))
Ответить
anatolich72
1737280677
Зенит позор России!!!
Ответить
ScarlettOgusania
1737283522
неужели никто не понимает кто хочет бом.жам чемпионства на 100-летие?)) эта хитрая морда сидит в вип-зоне и аплодирует на баклан-арене с чувством собственного превосходства над холопами, деньги которых он тратит налево и направо! а по сути за 40 лимонов конкурента Соболю везут!)) ЗПРФ...
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темирхан
1737284445
да конечно! спортивная изоляция! вам что, трофеи отдать? а не до х. ума? все вопросы к спартачам! почему они в советское время забирали лучших вместе с киевским динамо и делили трофеи! кто же вам не дает столько тратить? Галицкий же миллиардер! Зенит чемпион там. ГЛАВНОЕ для Зенита, это не то сколько он станет ЧЕМПИОНОМ, ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ для ЗЕНИТА спартак! сколько у него там трофеев? 37?
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Спартачище
1737286523
Это все ради одного фонада - морально обиженного и закомплексованного мюллера Он во влажных снах грезит хотя бы в один ряд с великими рос клубами свое болотное посмешище поставить Остальных болотных фонадов никто ни во что не ставит Вот только вся страна знает кто позор и посмешище рос футбола и никогда болотным от этого не отмыться.
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Spartak_forv@
1737287767
Все никак деньги с продажи Халка и Витселя не закончатся)
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