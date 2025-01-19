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    • Реакция Генича на возможный переход трех бразильцев из РПЛ в «Ботафого»

    Реакция Генича на возможный переход трех бразильцев из РПЛ в «Ботафого»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич обратил внимание на активность «Ботафого» на российском трансферном рынке.

    • Сообщалось, что «Зенит» выкупит у бразильского клуба Луиса Энрике за 35-40 млн евро.
    • В обратном направлении должны отправиться Вендел (летом за 20 млн евро) и Артур (зимой за 10 млн евро).
    • Также «Ботафого» хочет подписать Бителло, который самовольно не вернулся в «Динамо» после отпуска.

    «Ботафого» решил всех бразильцев из РПЛ вернуть на родину?😌», – написал Генич в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Константина Генича

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    19.01.2025 22:22
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    Комментарии (12)
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    Иван Петров 1986
    1737315058
    Да это только блохастым страшно.
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    fakeid
    1737315992
    есть подозрение, что наш букмекер пари как-то причастен к этим четырём трансферам, ведь он титульный спонсор этой ботафоги. хороший посредник.
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    Каратель помойников
    1737361553
    Просто в Ботафого раньше всех догадались что бздинит можно "доить" как сладкого лоха.. схема в 3 этапа 1.подговорить игроков забить на сырожу ,чтобы от игроков хотели избавиться 2.намекнуть что у ботафого есть хороший перспективный игрок 3.выход на сцену агентов(впарить свою звезду по оверпрайсу,а потом,ну как вариант можно и пару игроков от зинки в трансфер включить.но зинка должна ниже рынка игроков продавать) И в конце всего ждём фееричное выступления тов.ведмедева что они проделали большую работу и новый игрок почти даром достался
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    Станислав36
    1737375441
    Меньше легионерского мяса - больше денег и своих игроков в нашем футболе, а так же качественнее остаток мяса - кошмар перекрытия части каналов для отмывания и вывода денег за рубеж для упырей - владельцев и управленцев. Впрочем, это лишь часть обычной схемы этой прохиндейщины и антифутбола
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    Кривая да нелёгкая
    1737383275
    У Ботафого не Лукойл случайно спонсер, больно уж они раскидываются деньгами
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