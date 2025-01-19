Реакция Генича на возможный переход трех бразильцев из РПЛ в «Ботафого»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич обратил внимание на активность «Ботафого» на российском трансферном рынке.

Сообщалось, что «Зенит» выкупит у бразильского клуба Луиса Энрике за 35-40 млн евро.

В обратном направлении должны отправиться Вендел (летом за 20 млн евро) и Артур (зимой за 10 млн евро).

Также «Ботафого» хочет подписать Бителло, который самовольно не вернулся в «Динамо» после отпуска.

«Ботафого» решил всех бразильцев из РПЛ вернуть на родину?😌», – написал Генич в своем телеграм-канале.