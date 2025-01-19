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    Семин назвал двух главных претендентов на вылет из РПЛ

    Юрий Семин порассуждал о борьбе за выживание в этом сезоне РПЛ.

    • После 18 туров в зоне прямого вылета находятся «Ахмат» (13) и «Оренбург» (8).
    • В зоне стыков идут «Химки» (16) и «Факел» (14).
    • Чуть выше расположились «Пари НН» (16), «Динамо Мх» (17) и «Крылья Советов» (18).

    – Кто потенциально может вылететь из РПЛ по итогам сезона?

    – На сегодняшний момент самые большие шансы на вылет имеют команды, занимающие два последних места в турнирной таблице РПЛ.

    Турнирная таблица все определяет, как и долгосрочный перерыв в чемпионате. Кто лучше подготовится на сборах, тот и выберется.

    – «Ахмат» имеет преимущество за счет опыта?

    – Любая команда сможет выбраться, которая хорошо подготовится к возобновлению чемпионата.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    19.01.2025 21:38
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    Комментарии (2)
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    ...уефан
    1737313074
    ...ну-да, внизу борьба за "пояса абсолютных чемпионов" будет ещё та, но у Оренбурга хорошая фора...
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    ss21
    1737397698
    Думаю вылетят Оренбург и Химки. У первых совсем нет игры, у вторых финансовые и организационные проблемы.
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