Семин назвал двух главных претендентов на вылет из РПЛ

Юрий Семин порассуждал о борьбе за выживание в этом сезоне РПЛ.

После 18 туров в зоне прямого вылета находятся «Ахмат» (13) и «Оренбург» (8).

В зоне стыков идут «Химки» (16) и «Факел» (14).

Чуть выше расположились «Пари НН» (16), «Динамо Мх» (17) и «Крылья Советов» (18).

– Кто потенциально может вылететь из РПЛ по итогам сезона?

– На сегодняшний момент самые большие шансы на вылет имеют команды, занимающие два последних места в турнирной таблице РПЛ.

Турнирная таблица все определяет, как и долгосрочный перерыв в чемпионате. Кто лучше подготовится на сборах, тот и выберется.

– «Ахмат» имеет преимущество за счет опыта?

– Любая команда сможет выбраться, которая хорошо подготовится к возобновлению чемпионата.