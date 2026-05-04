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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Рапид - ЧФР Клуж
Рапид - ЧФР Клуж: обзор матча 04 мая 2026
Рапид
04.05.2026, понедельник, 20:30
Румыния. Лига I, 7 тур
1 : 2
Завершен
ЧФР Клуж
58'
О. Морутан
18'
Л. Захович
35'
А. Кордя (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Рапид - ЧФР Клуж
Завершен
90'
Замена
Matei Cristian Ilie
️️️️➡️️
Меритон Кореница
90'
+4'
Желтая карточка
A. Pascanu
85'
82'
Замена
Дамьян Джокович
️️️️➡️️
Карло Мухар
82'
Замена
Адриан Паун-Александру
️️️️➡️️
Андрей Кордя
81'
Травма
Андрей Кордя
Замена
Borisav Burmaz
️️️️➡️️
Daniel Paraschiv
67'
65'
Замена
️️️️➡️️
Лука Захович
65'
Замена
Андрес Сфаит
️️️️➡️️
Lorenzo Biliboc
ГОЛ! 1:2!
Олимпиу Морутан
Пас отдал
Тобиас Кристенсен
58'
46'
Желтая карточка
Кристофер Браун
Замена
Robert Salceanu
️️️️➡️️
Andrei Borza
46'
Замена
Денис Чоботарию
️️️️➡️️
Constantin Grameni
46'
Замена
Drilon Hazrollaj
️️️️➡️️
Кадер Кейта
46'
45'
+2'
Замена
Олимпиу Морутан
️️️️➡️️
Talisson
44'
Травма
Talisson
43'
35'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Андрей Кордя
18'
ГОЛ! 0:1!
Лука Захович
Пас отдал
Кристофер Браун
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
16
Михай Айоани
ВР
19
Răzvan Onea
(К)
ЦЗ
6
Ларс Крамер
ЦЗ
24
Andrei Borza
ЦЗ
18
Кадер Кейта
ОП
8
Constantin Grameni
ЦП
33
Talisson
ЦП
17
Тобиас Кристенсен
ЦП
29
Алекс Добре
ЛВ
30
Daniel Paraschiv
ЦФ
5
A. Pascanu
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
ЧФР Клуж
71
Mihai Popa
ВР
6
Шерифф Синюан
ЦЗ
2
Marian Huja
ЦЗ
45
Камора
(К)
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
23
Tidiane Keita
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
17
Меритон Кореница
АП
24
Андрей Кордя
ПВ
49
Lorenzo Biliboc
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Рапид
31
Adrian Briciu
ВР
21
Robert Salceanu
ЦЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
50
David Todoran
ЦП
20
Andrei Sucu
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
27
Drilon Hazrollaj
ЦФ
11
Borisav Burmaz
ЦФ
70
Alex Simonia
ЦФ
ЧФР Клуж
31
Octavian Vâlceanu
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
10
Чиприан Деяк
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
86
Viktor Kun
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
26
Razvan Gligor
ЦП
77
Андрес Сфаит
АП
11
Адриан Паун-Александру
ЛВ
16
Ovidiu Perianu
ЦФ
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
9
Alibek Aliev
ЦФ
3-1-3-1-2
16
Айоани
19
6
Крамер
24
18
Кейта
8
33
17
Кристенсен
29
Добре
5
30
4-2-2-2
71
47
Браун
2
45
Камора
6
Синюан
23
73
Мухар
24
Кордя
17
Кореница
90
Захович
49
24
21
21
24
8
13
Чоботарию
13
Чоботарию
8
33
80
Морутан
80
Морутан
33
18
Кейта
27
27
18
Кейта
30
11
11
30
73
Мухар
88
Джокович
88
Джокович
73
Мухар
49
77
Сфаит
77
Сфаит
49
24
Кордя
11
Паун-Александру
11
Паун-Александру
24
Кордя
17
Кореница
27
27
17
Кореница
Остались в запасе
Рапид
ЧФР Клуж
31
Adrian Briciu
ВР
50
David Todoran
ЦП
20
Andrei Sucu
ЦП
70
Alex Simonia
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
31
Octavian Vâlceanu
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
10
Чиприан Деяк
ЦП
86
Viktor Kun
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
26
Razvan Gligor
ЦП
16
Ovidiu Perianu
ЦФ
9
Alibek Aliev
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
31
Adrian Briciu
ВР
50
David Todoran
ЦП
20
Andrei Sucu
ЦП
70
Alex Simonia
ЦФ
Остались в запасе
31
Octavian Vâlceanu
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
10
Чиприан Деяк
ЦП
86
Viktor Kun
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
26
Razvan Gligor
ЦП
16
Ovidiu Perianu
ЦФ
9
Alibek Aliev
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Рапид - ЧФР Клуж
1
1
Всего ударов по воротам
20
17
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
60
40
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
7
Нарушения
10
8
Офсайды
0
2
Количество передач
507
346
Сейвы
2
7
Точность передач %
87
77
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
9
7
xG (ожидаемые голы)
1.93
2.79
Информация о матче
Главный судья:
Florin Andrei, Romania
Стадион:
Stadionul Rapid-Giulesti, Bucharest
Посещаемость:
6182
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0 : 0
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Арджеш Питешти
2 : 2
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Университатя Клуж
1 : 0
09.05.2026
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Рапид
0 : 0
25.05.2026
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Арджеш Питешти
2 : 2
15.05.2026
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1 : 0
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Рапид
1 : 2
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3 : 1
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1 : 1
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0 : 0
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ЧФР Клуж
0 : 0
08.05.2026
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Румыния. Лига I, 7 тур
Рапид
1 : 2
04.05.2026
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