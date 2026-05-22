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Расписание матчей
Румыния. Лига I
ЧФР Клуж - Арджеш Питешти
ЧФР Клуж - Арджеш Питешти: обзор матча 22 мая 2026
ЧФР Клуж
22.05.2026, пятница, 20:30
Румыния. Лига I, 10 тур
1 : 1
Завершен
Арджеш Питешти
86'
А. Фика
80'
Y. Pirvu
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЧФР Клуж - Арджеш Питешти
Завершен
90'
+3
Замена
Iulian Moldovan
️️️️➡️️
Вадим Раца
90'
+3
Замена
Mario Marin
️️️️➡️️
Ionut Laurentiu Radescu
90'
+2
Вторая желтая
Kevin Luckassen
Желтая карточка
Razvan Gligor
90'
90'
+4'
ГОЛ! 1:1!
Алин Фика
86'
Замена
Андрей Кордя
️️️️➡️️
Чиприан Деяк
83'
Замена
Razvan Gligor
️️️️➡️️
Ovidiu Perianu
81'
80'
Желтая карточка
Yanis Pirvu
80'
ГОЛ! 0:1!
Yanis Pirvu
Пас отдал
Kevin Luckassen
76'
Желтая карточка
Kevin Luckassen
67'
Желтая карточка
Leard Sadriu
64'
Замена
Kevin Luckassen
️️️️➡️️
Ricardo Matos
63'
Замена
Takayuki Seto
️️️️➡️️
Xian Emmers
Замена
️️️️➡️️
Лука Захович
62'
Замена
Меритон Кореница
️️️️➡️️
Адриан Паун-Александру
62'
Замена
Lorenzo Biliboc
️️️️➡️️
Андрес Сфаит
62'
52'
Замена
Yanis Pirvu
️️️️➡️️
Michael Idowu
51'
Травма
Michael Idowu
45'
+1'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
1
Рарес Гал
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
2
Marian Huja
ЦЗ
86
Viktor Kun
ЦП
10
Чиприан Деяк
(К)
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
77
Андрес Сфаит
АП
11
Адриан Паун-Александру
ЛВ
16
Ovidiu Perianu
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Арджеш Питешти
26
Dorinel Oancea
ЦЗ
6
Mario Tudose
ЦЗ
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
80
Xian Emmers
ЦП
17
Ricardo Matos
ЦП
27
Rober Sierra
ЦП
7
Michael Idowu
ЦФ
3
Leard Sadriu
ЦФ
16
Ionut Laurentiu Radescu
ЦФ
1
Cătălin Straton
(К)
ЦФ
Главный тренер
Богдан Андоне
ЧФР Клуж
31
Octavian Vâlceanu
ВР
45
Камора
ЦЗ
6
Шерифф Синюан
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
23
Tidiane Keita
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
26
Razvan Gligor
ЦП
17
Меритон Кореница
АП
24
Андрей Кордя
ПВ
9
Alibek Aliev
ЦФ
49
Lorenzo Biliboc
ЦФ
Арджеш Питешти
33
Luca Crăciun
ВР
34
Cătălin Căbuz
ВР
23
Florin Borța
ЦЗ
2
Costinel Tofan
ЦЗ
25
Takayuki Seto
ЦП
82
Mario Marin
ЦП
11
Yanis Pirvu
ЦФ
42
Kevin Luckassen
ЦФ
13
Iulian Moldovan
ЦФ
5
Marius Briceag
ЦФ
24
J. Blagaic
ЦФ
2-3-2-3
1
Гал
3
Абид
2
86
10
Деяк
8
Фика
11
Паун-Александру
77
Сфаит
27
90
Захович
16
4-3-4
22
Раца
6
15
26
80
17
27
1
16
3
7
16
26
26
16
11
Паун-Александру
17
Кореница
17
Кореница
11
Паун-Александру
10
Деяк
24
Кордя
24
Кордя
10
Деяк
77
Сфаит
49
49
77
Сфаит
80
25
25
80
16
82
82
16
7
11
11
7
17
42
42
17
22
Раца
13
13
22
Раца
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Арджеш Питешти
31
Octavian Vâlceanu
ВР
45
Камора
ЦЗ
6
Шерифф Синюан
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
23
Tidiane Keita
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
9
Alibek Aliev
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
33
Luca Crăciun
ВР
34
Cătălin Căbuz
ВР
23
Florin Borța
ЦЗ
2
Costinel Tofan
ЦЗ
5
Marius Briceag
ЦФ
24
J. Blagaic
ЦФ
Главный тренер
Богдан Андоне
Остались в запасе
31
Octavian Vâlceanu
ВР
45
Камора
ЦЗ
6
Шерифф Синюан
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
88
Дамьян Джокович
ЦП
23
Tidiane Keita
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
9
Alibek Aliev
ЦФ
Остались в запасе
33
Luca Crăciun
ВР
34
Cătălin Căbuz
ВР
23
Florin Borța
ЦЗ
2
Costinel Tofan
ЦЗ
5
Marius Briceag
ЦФ
24
J. Blagaic
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Богдан Андоне
Статистика матча ЧФР Клуж - Арджеш Питешти
1
1
4
Всего ударов по воротам
11
10
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
4
Нарушения
7
14
Офсайды
3
1
Количество передач
424
318
Сейвы
2
3
Точность передач %
78
69
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
8
7
Удары из-за пределов штрафной
3
3
Информация о матче
Главный судья:
Horia Gabriel Mladinovici, Romania
Стадион:
Константин Рэдулеску
Посещаемость:
7853
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Арджеш Питешти
2 : 2
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Динамо
1 : 1
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0 : 0
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0 : 0
16.05.2026
ЧФР Клуж
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ЧФР Клуж
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1 : 0
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