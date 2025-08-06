7 августа на стадионе «Константин Рэдулеску» в Клуж-Напоке состоится первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между румынским «ЧФР» и португальской «Брагой». Обе команды уверенно прошли своих предыдущих соперников, но перед новым испытанием находятся в неоднозначной игровой форме.

«ЧФР»

Румынский клуб провeл непростой старт сезона, чередуя выступления в Лиге Европы с матчами в национальном чемпионате. В еврокубках «ЧФР» показывает надежную игру: команда не пропускает в четырeх последних матчах турнира, включая сухую победу над «Лугано» (1:0). Однако на внутренней арене результаты нестабильны – два поражения в трeх турах Лиги 1.Команда хорошо закрывается в защите и старается действовать от контратаки, но в последних пяти матчах «ЧФР» забил только 4 мяча, что говорит о проблемах в атакующей фазе. Средний показатель пропущенных голов – 1.20 за матч – также вызывает вопросы к обороне в матчах на внутренней арене.

«Брага»

Португальский клуб демонстрирует стабильность: 8 матчей без поражений и уверенная победа над «Левски» в предыдущем раунде Лиги Европы. При этом «Брага» не пропускает уже три еврокубковых матча подряд. Команда качественно работает в позиционной атаке и обладает высоким уровнем реализации моментов.За последние пять игр «Брага» забила 8 мячей, а пропустила лишь 2 – это один из лучших балансов среди участников квалификации. Команда регулярно забивает: результативные действия были зафиксированы в 17 из 19 последних матчей.

Факты о командах

«ЧФР»

Не проигрывает в 4 последних матчах Лиги Европы

Не пропускает в 4 матчах турнира подряд

В среднем: 0.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

2 поражения в 3 матчах Лиги 1

«Брага»

Не проигрывает в 8 последних матчах

В среднем: 1.60 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)

3 сухих матча подряд в Лиге Европы

Победы над «Сельтой» и «Панатинаикосом» в товарищеских матчах

Прогноз на матч «ЧФР» – «Брага»

Игра обещает быть напряженной. «ЧФР» надежно действует в еврокубках на своeм поле, но проблемы в атаке и нестабильность в чемпионате снижают шансы на положительный исход. «Брага» же выглядит более собранной и сбалансированной, еe атакующий потенциал и высокий уровень организации делают еe фаворитом. Однако учитывая осторожный стиль «ЧФР» и важность первого матча, наиболее вероятен исход с невысокой результативностью.

Рекомендованные ставки: