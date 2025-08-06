Введите ваш ник на сайте
«ЧФР» – «Брага»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.60

06 августа 2025 9:16
ЧФР Клуж - Брага
07 авг. 2025, четверг 19:30 | Лига Европы, 3 раунд
Перейти в онлайн матча
1.60
Победа «Браги» с форой (0)
Сделать ставку

7 августа на стадионе «Константин Рэдулеску» в Клуж-Напоке состоится первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между румынским «ЧФР» и португальской «Брагой». Обе команды уверенно прошли своих предыдущих соперников, но перед новым испытанием находятся в неоднозначной игровой форме.

«ЧФР»

Румынский клуб провeл непростой старт сезона, чередуя выступления в Лиге Европы с матчами в национальном чемпионате. В еврокубках «ЧФР» показывает надежную игру: команда не пропускает в четырeх последних матчах турнира, включая сухую победу над «Лугано» (1:0). Однако на внутренней арене результаты нестабильны – два поражения в трeх турах Лиги 1.Команда хорошо закрывается в защите и старается действовать от контратаки, но в последних пяти матчах «ЧФР» забил только 4 мяча, что говорит о проблемах в атакующей фазе. Средний показатель пропущенных голов – 1.20 за матч – также вызывает вопросы к обороне в матчах на внутренней арене.

«Брага»

Португальский клуб демонстрирует стабильность: 8 матчей без поражений и уверенная победа над «Левски» в предыдущем раунде Лиги Европы. При этом «Брага» не пропускает уже три еврокубковых матча подряд. Команда качественно работает в позиционной атаке и обладает высоким уровнем реализации моментов.За последние пять игр «Брага» забила 8 мячей, а пропустила лишь 2 – это один из лучших балансов среди участников квалификации. Команда регулярно забивает: результативные действия были зафиксированы в 17 из 19 последних матчей.

Факты о командах

«ЧФР»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах Лиги Европы
  • Не пропускает в 4 матчах турнира подряд
  • В среднем: 0.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • 2 поражения в 3 матчах Лиги 1

«Брага»

  • Не проигрывает в 8 последних матчах
  • В среднем: 1.60 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)
  • 3 сухих матча подряд в Лиге Европы
  • Победы над «Сельтой» и «Панатинаикосом» в товарищеских матчах

Личные встречи
50% (2)
0% (0)
50% (2)
6
Забитых мячей
5
1.5
В среднем за матч
1.25
3:1
Крупнейшая победа
2:1
Самый результативный матч:  3:1
Лига Европы, 3 раунд
Брага
2 : 0
14.08.2025
ЧФР Клуж
Лига Европы, 3 раунд
ЧФР Клуж
1 : 2
07.08.2025
Брага
Лига чемпионов, 5 тур
ЧФР Клуж
3 : 1
20.11.2012
Брага
Лига чемпионов, 1 тур
Брага
0 : 2
19.09.2012
ЧФР Клуж

Прогноз на матч «ЧФР» – «Брага»

Игра обещает быть напряженной. «ЧФР» надежно действует в еврокубках на своeм поле, но проблемы в атаке и нестабильность в чемпионате снижают шансы на положительный исход. «Брага» же выглядит более собранной и сбалансированной, еe атакующий потенциал и высокий уровень организации делают еe фаворитом. Однако учитывая осторожный стиль «ЧФР» и важность первого матча, наиболее вероятен исход с невысокой результативностью.

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Браги» с форой (0) – коэффициент 1.60
  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75

1.60
Победа «Браги» с форой (0)
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Мещеряков Денис
Лига Европы Брага ЧФР Клуж
Рекомендуем
