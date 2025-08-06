7 августа на стадионе «Константин Рэдулеску» в Клуж-Напоке состоится первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между румынским «ЧФР» и португальской «Брагой». Обе команды уверенно прошли своих предыдущих соперников, но перед новым испытанием находятся в неоднозначной игровой форме.
«ЧФР»
Румынский клуб провeл непростой старт сезона, чередуя выступления в Лиге Европы с матчами в национальном чемпионате. В еврокубках «ЧФР» показывает надежную игру: команда не пропускает в четырeх последних матчах турнира, включая сухую победу над «Лугано» (1:0). Однако на внутренней арене результаты нестабильны – два поражения в трeх турах Лиги 1.Команда хорошо закрывается в защите и старается действовать от контратаки, но в последних пяти матчах «ЧФР» забил только 4 мяча, что говорит о проблемах в атакующей фазе. Средний показатель пропущенных голов – 1.20 за матч – также вызывает вопросы к обороне в матчах на внутренней арене.
«Брага»
Португальский клуб демонстрирует стабильность: 8 матчей без поражений и уверенная победа над «Левски» в предыдущем раунде Лиги Европы. При этом «Брага» не пропускает уже три еврокубковых матча подряд. Команда качественно работает в позиционной атаке и обладает высоким уровнем реализации моментов.За последние пять игр «Брага» забила 8 мячей, а пропустила лишь 2 – это один из лучших балансов среди участников квалификации. Команда регулярно забивает: результативные действия были зафиксированы в 17 из 19 последних матчей.
Факты о командах
«ЧФР»
- Не проигрывает в 4 последних матчах Лиги Европы
- Не пропускает в 4 матчах турнира подряд
- В среднем: 0.80 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)
- 2 поражения в 3 матчах Лиги 1
«Брага»
- Не проигрывает в 8 последних матчах
- В среднем: 1.60 забито, 0.40 пропущено (последние 5 игр)
- 3 сухих матча подряд в Лиге Европы
- Победы над «Сельтой» и «Панатинаикосом» в товарищеских матчах
Прогноз на матч «ЧФР» – «Брага»
Игра обещает быть напряженной. «ЧФР» надежно действует в еврокубках на своeм поле, но проблемы в атаке и нестабильность в чемпионате снижают шансы на положительный исход. «Брага» же выглядит более собранной и сбалансированной, еe атакующий потенциал и высокий уровень организации делают еe фаворитом. Однако учитывая осторожный стиль «ЧФР» и важность первого матча, наиболее вероятен исход с невысокой результативностью.
Рекомендованные ставки:
- Победа «Браги» с форой (0) – коэффициент 1.60
- Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75