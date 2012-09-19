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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Брага - ЧФР Клуж
Брага - ЧФР Клуж: обзор матча 19 сентября 2012
Брага
19.09.2012, среда, 22:45
Лига чемпионов, группа H, 1 тур
0 : 2
Завершен
ЧФР Клуж
19'
Р. Бастос
34'
Р. Бастос
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брага - ЧФР Клуж
Желтая карточка
Э. Барбоза
82'
79'
Замена
Р. Педро
️️️️
Р. Бастос
Замена
П. Сезар
️️️️
Л. Салино
71'
65'
Замена
Н. Годемече
️️️️
Л. Альберто
Замена
З. Луиш
️️️️
У. Виана
64'
60'
Желтая карточка
Р. Бастос
46'
Замена
М. Агиррегарай
️️️️
Л. Сепси
Замена
Э. Барбоза
️️️️
Алан
46'
45'
+5
Желтая карточка
М. Фелгуэйрас
34'
ГОЛ! 0:2!
Р. Бастос
19'
ГОЛ! 0:1!
Р. Бастос
Пас отдал
М. Сугу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брага
34
Бету
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
12
Нуно Коэльо
ЦЗ
45
Уго Виана
ЦП
27
Куштодиу
ЦП
30
Леонардо Салино
ЦП
16
Рубен Микаэл
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
16
Винисиус
ЦП
30
Алан
ПП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
ЧФР Клуж
86
Марио Фелгуэйрас
ВР
19
Ласло Сепси
ЛЗ
45
Камора
ЦЗ
24
Ионут Рада
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
12
Рикардо Каду
ЦЗ
20
Луис Альберто
ПЗ
16
Рафаэль Бастос
ЛП
28
Моду Сугу
ОП
6
Габриэль Мурешан
ОП
30
Пантелис Капетанос
ЦФ
Главный тренер
Иоан Андоне
Брага
1
Ким
ВР
2
Дуглау
ЦЗ
6
Рубен Аморим
ПЗ
9
Пауло Сезар
ЛВ
22
Джамал Махамат
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
29
Зе Луиш
ЦФ
ЧФР Клуж
33
Эдуард Станчу
ВР
13
Фелице Пикколо
ЦЗ
19
Саша Бьеланович
ЦП
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
23
Николас Годемече
ЦП
20
Руи Педро
ЦФ
17
Виорел Никоарэ
ЦФ
2-5-2-1
34
Бету
31
Исмаили
12
Коэльо
30
Салино
16
Микаэл
8
Моссоро
16
Винисиус
30
Алан
27
Куштодиу
45
Виана
24
Эдер
3-4-1-1
86
Фелгуэйрас
24
Рада
12
Пинту
12
Каду
20
Луис Альберто
28
Сугу
6
Мурешан
19
Сепси
16
Бастос
30
Капетанос
30
Алан
7
Барбоза
7
Барбоза
30
Алан
30
Салино
9
Пауло Сезар
9
Пауло Сезар
30
Салино
45
Виана
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
45
Виана
16
Бастос
20
Руи Педро
20
Руи Педро
16
Бастос
19
Сепси
13
Агиррегарай
13
Агиррегарай
19
Сепси
20
Луис Альберто
23
Годемече
23
Годемече
20
Луис Альберто
Остались в запасе
Брага
ЧФР Клуж
2
Дуглау
ЦЗ
22
Джамал Махамат
ЦП
1
Ким
ВР
6
Рубен Аморим
ПЗ
Главный тренер
Жозе Пезейру
33
Эдуард Станчу
ВР
13
Фелице Пикколо
ЦЗ
19
Саша Бьеланович
ЦП
17
Виорел Никоарэ
ЦФ
Главный тренер
Иоан Андоне
Остались в запасе
2
Дуглау
ЦЗ
22
Джамал Махамат
ЦП
1
Ким
ВР
6
Рубен Аморим
ПЗ
Остались в запасе
33
Эдуард Станчу
ВР
13
Фелице Пикколо
ЦЗ
19
Саша Бьеланович
ЦП
17
Виорел Никоарэ
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Главный тренер
Иоан Андоне
Статистика матча Брага - ЧФР Клуж
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Брага
Лига конференций, 4 тур
Брага
- : -
26.11.2026
КуПС
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
- : -
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 11 тур
Арджеш Питешти
0 : 1
12.10.2026
ЧФР Клуж
Информация о матче
Главный судья:
Петер Расмуссен
(Копенгаген)
Стадион:
Брага Мунисипаль
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