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Расписание матчей
Румыния. Лига I
ЧФР Клуж - Университатя Клуж
ЧФР Клуж - Университатя Клуж: обзор матча 25 апреля 2026
ЧФР Клуж
25.04.2026, суббота, 20:30
Румыния. Лига I, 6 тур
1 : 0
Завершен
Университатя Клуж
70'
А. Кордя (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЧФР Клуж - Университатя Клуж
Завершен
90'
Желтая карточка
Дино Миканович
90'
+6'
Замена
Андрес Сфаит
️️️️➡️️
Lorenzo Biliboc
87'
Замена
Matei Cristian Ilie
️️️️➡️️
Меритон Кореница
87'
Замена
Дамьян Джокович
️️️️➡️️
Карло Мухар
80'
79'
Замена
A. Fabry
️️️️➡️️
Мухамаду Драмме
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Андрей Кордя
70'
Замена
Андрей Кордя
️️️️➡️️
Адриан Паун-Александру
62'
58'
Замена
Юг Станоев
️️️️➡️️
I. Macalou
57'
Травма
I. Macalou
56'
Замена
Дан Нистор
️️️️➡️️
Андрей Георгицэ
Желтая карточка
Карло Мухар
52'
46'
Замена
Atanas Ioan Trica-Balaci
️️️️➡️️
Omar El Sawy
45'
+3'
29'
Желтая карточка
Оукасс Менди
21'
Желтая карточка
Мухамаду Драмме
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
71
Mihai Popa
ВР
6
Шерифф Синюан
ЦЗ
2
Marian Huja
ЦЗ
45
Камора
(К)
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
23
Tidiane Keita
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
17
Меритон Кореница
АП
11
Адриан Паун-Александру
ЛВ
49
Lorenzo Biliboc
ЦФ
9
Alibek Aliev
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Университатя Клуж
30
Эдвинас Гертмонас
ВР
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
4
Андрей Кубис
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
88
Omar El Sawy
ЦП
77
Андрей Георгицэ
ЛВ
27
Александру Кипчиу
(К)
ЦФ
94
Ovidiu Bic
ЦФ
19
I. Macalou
ЦФ
29
Оукасс Менди
РФ
Главный тренер
Антон Петря
ЧФР Клуж
31
Octavian Vâlceanu
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
10
Чиприан Деяк
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
86
Viktor Kun
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
26
Razvan Gligor
ЦП
77
Андрес Сфаит
АП
24
Андрей Кордя
ПВ
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
16
Ovidiu Perianu
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
Университатя Клуж
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Stefan Lefter
ВР
28
Miguel Silva
ЦЗ
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
10
Дан Нистор
ЦП
8
D. Codrea
ЦП
99
Tudor Cosa
ЦП
33
Юг Станоев
ПВ
13
A. Fabry
ЦФ
9
Atanas Ioan Trica-Balaci
ЦФ
17
Йово Лукич
ЦФ
96
Lukas Pall
ЦФ
4-2-2-2
71
6
Синюан
2
45
Камора
47
Браун
23
73
Мухар
11
Паун-Александру
17
Кореница
9
49
3-1-1-1-4
30
Гертмонас
24
Миканович
4
Кубис
6
Кристя
7
Драмме
88
77
Георгицэ
29
Менди
19
94
27
Кипчиу
73
Мухар
88
Джокович
88
Джокович
73
Мухар
49
77
Сфаит
77
Сфаит
49
11
Паун-Александру
24
Кордя
24
Кордя
11
Паун-Александру
17
Кореница
27
27
17
Кореница
90
Захович
90
Захович
77
Георгицэ
10
Нистор
10
Нистор
77
Георгицэ
19
33
Станоев
33
Станоев
19
7
Драмме
13
13
7
Драмме
88
9
9
88
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Университатя Клуж
31
Octavian Vâlceanu
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
10
Чиприан Деяк
ЦП
86
Viktor Kun
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
26
Razvan Gligor
ЦП
16
Ovidiu Perianu
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Stefan Lefter
ВР
28
Miguel Silva
ЦЗ
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
8
D. Codrea
ЦП
99
Tudor Cosa
ЦП
17
Йово Лукич
ЦФ
96
Lukas Pall
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Остались в запасе
31
Octavian Vâlceanu
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
10
Чиприан Деяк
ЦП
86
Viktor Kun
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
26
Razvan Gligor
ЦП
16
Ovidiu Perianu
ЦФ
Остались в запасе
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Stefan Lefter
ВР
28
Miguel Silva
ЦЗ
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
8
D. Codrea
ЦП
99
Tudor Cosa
ЦП
17
Йово Лукич
ЦФ
96
Lukas Pall
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Антон Петря
Статистика матча ЧФР Клуж - Университатя Клуж
1
3
Всего ударов по воротам
15
12
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
46
54
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
7
2
Нарушения
14
11
Офсайды
0
1
Количество передач
345
411
Сейвы
1
1
Точность передач %
78
78
Удары мимо ворот
4
8
Блокированные удары
9
3
Удары из пределов штрафной
9
10
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Информация о матче
Главный судья:
Саболч Ковач
Стадион:
Константин Рэдулеску
Посещаемость:
10108
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0 : 0
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22.05.2026
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Динамо
0 : 0
16.05.2026
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ЧФР Клуж
0 : 0
08.05.2026
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Рапид
1 : 2
04.05.2026
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1 : 0
25.04.2026
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5 : 0
17.05.2026
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