Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Чиксереда Меркуря Чук - Фарул
Чиксереда Меркуря Чук - Фарул: обзор матча 21 марта 2026
Чиксереда Меркуря Чук
21.03.2026, суббота, 18:30
Румыния. Лига I, 2 тур
1 : 1
Завершен
Фарул
90+4'
S. Szalay
85'
I. Doicaru
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Чиксереда Меркуря Чук - Фарул
Завершен
Желтая карточка
Szabolcs Szalay
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
Iustin Doicaru
ГОЛ! 1:1!
Szabolcs Szalay
90'
+4
Замена
Szabolcs Szalay
️️️️➡️️
Bence Végh
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Кристиан Ганя
90'
+1
Замена
Alexandru-Stefan Dutu
️️️️➡️️
Нарек Григорян
90'
+1
Замена
Богдан Цыру
️️️️➡️️
R. Tanasa
Замена
Szabolcs Dusinszki
️️️️➡️️
Attila Csuros
87'
Замена
Zoárd Nagy
️️️️➡️️
M. Eppel
87'
85'
Замена
Iustin Doicaru
️️️️➡️️
Alexandru Ișfan
85'
ГОЛ! 0:1!
Iustin Doicaru
Пас отдал
David Maftei
Замена
Mátyás Tajti
️️️️➡️️
Ласло Кляйнхайзлер
68'
Замена
Gustavinho
️️️️➡️️
Anderson Santos
68'
66'
Замена
I. Vina
️️️️➡️️
Кристиан Ганя
53'
Желтая карточка
Alexandru Ișfan
46'
Замена
Эдуард Радаславеску
️️️️➡️️
Diogo Ramalho
45'
+1'
42'
Желтая карточка
Diogo Ramalho
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чиксереда Меркуря Чук
6
Лоранд Пашка
ЛЗ
3
Raul Palmeș
ЦЗ
24
János Hegedűs
ЦЗ
29
Răzvan Trif
ЦЗ
97
Bence Végh
ЦП
13
Attila Csuros
(К)
ЦП
20
Zoltán-Efraim Bödő
ЦП
30
Ласло Кляйнхайзлер
АП
94
Eduard Pap
ЦФ
11
Anderson Santos
ЦФ
27
M. Eppel
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ильеш
Фарул
12
Rafael Munteanu
ВР
98
David Maftei
ЦЗ
17
Ionuț Larie
(К)
ЦЗ
4
Gustavo Marins
ЦЗ
93
Стиви Фуртадо
ПЗ
77
Diogo Ramalho
ЦП
6
Victor Dican
ЦП
71
R. Tanasa
ЦП
31
Alexandru Ișfan
ЦП
30
Нарек Григорян
ПВ
11
Кристиан Ганя
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Чиксереда Меркуря Чук
33
Máté Simon
ВР
5
Mariano Bettini
ЦЗ
2
A. Kabashi
ЦЗ
19
Mátyás Tajti
ЦП
8
Szilard Veres
ЦП
18
Szabolcs Dusinszki
ЦП
17
Erwin Bloj
ЦП
54
D. Brugger
ЦП
55
Darius Bota
ЦП
22
Gustavinho
ЦФ
99
Zoárd Nagy
ЦФ
79
Szabolcs Szalay
ЦФ
Фарул
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
22
Dan Sirbu
ЦЗ
15
Богдан Цыру
ЦЗ
5
Alexandru-Stefan Dutu
ЦЗ
20
Эдуард Радаславеску
ЦП
29
Alexandru Goncear
ЦП
18
Luca Banu
ЦП
8
I. Vina
ЦФ
19
Iustin Doicaru
ЦФ
25
Йован Маркович
ЦФ
9
Якуб Войтуш
ЦФ
4-3-1-3
6
Пашка
24
29
3
97
13
20
30
Кляйнхайзлер
27
11
94
4-4-1-1
12
93
Фуртадо
17
4
98
6
71
31
77
30
Григорян
11
Ганя
30
Кляйнхайзлер
19
19
30
Кляйнхайзлер
13
18
18
13
11
22
22
11
27
99
99
27
97
79
79
97
71
15
Цыру
15
Цыру
71
30
Григорян
5
5
30
Григорян
77
20
Радаславеску
20
Радаславеску
77
11
Ганя
8
8
11
Ганя
31
19
19
31
Остались в запасе
Чиксереда Меркуря Чук
Фарул
33
Máté Simon
ВР
5
Mariano Bettini
ЦЗ
2
A. Kabashi
ЦЗ
8
Szilard Veres
ЦП
17
Erwin Bloj
ЦП
54
D. Brugger
ЦП
55
Darius Bota
ЦП
Главный тренер
Роберт Ильеш
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
22
Dan Sirbu
ЦЗ
29
Alexandru Goncear
ЦП
18
Luca Banu
ЦП
25
Йован Маркович
ЦФ
9
Якуб Войтуш
ЦФ
Главный тренер
Георге Хаджи
Остались в запасе
33
Máté Simon
ВР
5
Mariano Bettini
ЦЗ
2
A. Kabashi
ЦЗ
8
Szilard Veres
ЦП
17
Erwin Bloj
ЦП
54
D. Brugger
ЦП
55
Darius Bota
ЦП
Остались в запасе
1
Alexandru Buzbuchi
ВР
22
Dan Sirbu
ЦЗ
29
Alexandru Goncear
ЦП
18
Luca Banu
ЦП
25
Йован Маркович
ЦФ
9
Якуб Войтуш
ЦФ
Главный тренер
Роберт Ильеш
Главный тренер
Георге Хаджи
Статистика матча Чиксереда Меркуря Чук - Фарул
1
4
Всего ударов по воротам
17
13
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
5
6
Нарушения
10
10
Офсайды
1
4
Количество передач
379
393
Сейвы
2
5
Точность передач %
75
77
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
5
3
Удары из пределов штрафной
8
8
Удары из-за пределов штрафной
9
5
Информация о матче
Главный судья:
Rares George Vidican, Romania
Стадион:
Stadionul Municipal, Miercurea Ciuc
Посещаемость:
1089
Новости команд
Все
Чиксереда Меркуря Чук
Фарул
Самые недооцененные футболисты в истории по версии Give Me Sport – есть экс-тренер «Спартака»
2024.12.26 00:27
1
Самые недооцененные футболисты в истории по версии Give Me Sport – есть экс-тренер «Спартака»
2024.12.26 00:27
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Чиксереда Меркуря Чук
Фарул
Румыния. Лига I, Финал
3 : 3
23.05.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 9 тур
Фарул
0 : 1
18.05.2026
Металоглобус
Румыния. Лига I, 9 тур
Чиксереда Меркуря Чук
2 : 0
16.05.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 8 тур
Оцелул
3 : 2
09.05.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 8 тур
УТА Арад
1 : 0
08.05.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 9 тур
Чиксереда Меркуря Чук
2 : 0
16.05.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 8 тур
УТА Арад
1 : 0
08.05.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 7 тур
Чиксереда Меркуря Чук
1 : 0
01.05.2026
ФКСБ
Румыния. Лига I, 6 тур
Херманнштадт
0 : 0
24.04.2026
Чиксереда Меркуря Чук
Румыния. Лига I, 5 тур
Чиксереда Меркуря Чук
3 : 2
18.04.2026
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, Финал
3 : 3
23.05.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 9 тур
Фарул
0 : 1
18.05.2026
Металоглобус
Румыния. Лига I, 8 тур
Оцелул
3 : 2
09.05.2026
Фарул
Румыния. Лига I, 7 тур
Фарул
1 : 1
02.05.2026
Ботошани
Румыния. Лига I, 6 тур
УТА Арад
0 : 0
26.04.2026
Фарул
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: