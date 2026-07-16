16.07.2026, четверг, 20:30
Лига Европы, 1 раунд
Лига Европы, 1 раунд
0 : 0
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Составы команд
Университатя Клуж
Университатя Клуж
1-1-2-2-4
46
Михаил
6
Кристя
7
Драмме
8
18
14
Стефанеску
33
Станоев
94
19
27
Кипчиу
29
Менди
4-1-2-1-2
35
Нещерет
94
Кедзиора
40
Биловар
32
Михавко
44
Дубинчак
6
Бражко
8
Пихаленок
10
Шапаренко
9
Волошин
11
Пономаренко
70
Редушко
7
Драмме
2
2
7
Драмме
29
Менди
12
12
29
Менди
19
10
Нистор
10
Нистор
19
33
Станоев
20
20
33
Станоев
18
98
98
18
94
Кедзиора
2
Вивчаренко
2
Вивчаренко
94
Кедзиора
44
Дубинчак
23
Малиш
23
Малиш
44
Дубинчак
8
Пихаленок
29
Буяльский
29
Буяльский
8
Пихаленок
10
Шапаренко
21
Лонвейк
21
Лонвейк
10
Шапаренко
9
Волошин
16
Огундана
16
Огундана
9
Волошин
70
Редушко
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
70
Редушко
Остались в запасе
Университатя Клуж
Динамо К
1
Stefan Lefter
ВР
59
Alin Techereș
ЦЗ
99
Tudor Cosa
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
9
Atanas Ioan Trica-Balaci
ЦФ
25
Alibek Aliev
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
43
Илья Ольховый
ВР
71
Вячеслав Суркис
ВР
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
13
Максим Коробов
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
Главный тренер
Игорь Костюк
Остались в запасе
1
Stefan Lefter
ВР
59
Alin Techereș
ЦЗ
99
Tudor Cosa
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
9
Atanas Ioan Trica-Balaci
ЦФ
25
Alibek Aliev
ЦФ
Остались в запасе
43
Илья Ольховый
ВР
71
Вячеслав Суркис
ВР
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
13
Максим Коробов
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
Главный тренер
Антон Петря
Главный тренер
Игорь Костюк
Статистика матча Университатя Клуж - Динамо К
3
3
Всего ударов по воротам
11
22
Удары в створ
3
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
ВАР
0
1
Угловые удары
6
2
Нарушения
18
16
Офсайды
1
4
Сейвы
7
3
Удары мимо ворот
3
11
Блокированные удары
5
4
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «Университатя» Клуж против «Динамо» Киев, 1 квалификационный раунд Лиги Европы на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 16 июля в 20:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Университатя» Клуж – «Динамо» Киев
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»