Ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Университатя Клуж» и «Динамо Киев» пройдет 16 июля 2026 года в Клуж-Напоке на стадионе «Клуж-Арена». Первая встреча в Киеве завершилась безголевой ничьей, и теперь все решится на поле румынской команды. Хозяева показали дисциплинированную игру в обороне в первом матче, но их атака практически не работала – за последние пять игр они забили всего один мяч. Динамовцы, напротив, имеют мощный атакующий потенциал, однако в первом матче не смогли реализовать свои моменты. Кто же сумеет переломить ход противостояния и пробиться в следующий раунд?

Кто победит в матче

«Университатя Клуж» подходит к ответной встрече с катастрофической результативностью: всего один гол в пяти последних матчах при семи пропущенных. В товарищеских играх команда проиграла «Ньиредьхазе» (0:3) и «Войводине» (0:3), а в матче за Суперкубок Румынии уступила по пенальти «Университатя Крайова» (1:1, 5:3 по пенальти). Единственный светлый момент – нулевая ничья в Киеве, но та игра строилась исключительно на обороне. В домашней встрече румынам придется больше атаковать, что может оголить их защиту, и против класса украинского гранда это чревато.

«Динамо Киев» демонстрирует совсем иную статистику: девять голов в пяти последних матчах при пяти пропущенных. Команда уверенно побеждала в товарищеских встречах, разгромив «Радомяк» (4:2) и «ЛАСК» (2:0), но осечка в первой игре против «Университатя Клуж» (0:0) показала, что в еврокубках легко не бывает. Тем не менее, киевляне имеют гораздо более высокий индивидуальный класс и должны доминировать в ответной игре. С учетом того, что гостям достаточно любого гола, чтобы получить преимущество по сумме двух матчей, они будут действовать агрессивно в атаке.

Итоговый вывод: «Динамо Киев» является явным фаворитом благодаря атакующей мощи и опыту еврокубков. «Университатя Клуж» способна дать бой, но ее атака слишком слаба, чтобы рассчитывать на победу. Вероятнее всего, гости забьют минимум один гол и пройдут дальше. Наш прогноз – победа «Динамо Киев».

Форма и история личных встреч

Первая игра завершилась 0:0, но при этом «Динамо Киев» имело территориальное преимущество и не реализовало несколько моментов. В последних матчах «Университатя Клуж» практически не забивает, а «Динамо» регулярно поражает ворота соперников. Это дает основания полагать, что в ответной встрече киевляне должны добиться победы.

Личные встречи 0% (0) 100% (2) 0% (0) 0 Забитых мячей 0 0 В среднем за матч 0 Крупнейшая победа Лига Европы, 1 раунд Университатя Клуж 0 : 0 Динамо К Лига Европы, 1 раунд Динамо К 0 : 0 Университатя Клуж

Прогноз на победителя

«Динамо Киев» имеет подавляющее преимущество в классе и атакующей мощи, тогда как «Университатя Клуж» почти не забивает. Учитывая, что гостям достаточно одного гола, чтобы выйти вперед, они должны уверенно победить и пройти в следующий раунд. Рекомендуемая ставка – победа «Динамо Киев» с форой -1 с коэффициентом 1.9. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Университатя Клуж» и «Динамо Киев» состоится 16 июля 2026 года в Клуж-Напоке на стадионе «Клуж-Арена» и начнется в 20:30 по московскому времени. Прямая трансляция матча на канале 2+2.