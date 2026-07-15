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  • «Университатя Клуж» – «Динамо Киев»: кто победит в матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027

«Университатя Клуж» – «Динамо Киев»: кто победит в матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы 2026/2027

15 июля 2026 9:50
Университатя Клуж - Динамо К
16 июл. 2026, четверг 20:30 | Лига Европы, 1 раунд
Перейти в онлайн матча
1.90
Победа «Динамо Киев» с форой -1
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Ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Университатя Клуж» и «Динамо Киев» пройдет 16 июля 2026 года в Клуж-Напоке на стадионе «Клуж-Арена». Первая встреча в Киеве завершилась безголевой ничьей, и теперь все решится на поле румынской команды. Хозяева показали дисциплинированную игру в обороне в первом матче, но их атака практически не работала – за последние пять игр они забили всего один мяч. Динамовцы, напротив, имеют мощный атакующий потенциал, однако в первом матче не смогли реализовать свои моменты. Кто же сумеет переломить ход противостояния и пробиться в следующий раунд?

Кто победит в матче

«Университатя Клуж» подходит к ответной встрече с катастрофической результативностью: всего один гол в пяти последних матчах при семи пропущенных. В товарищеских играх команда проиграла «Ньиредьхазе» (0:3) и «Войводине» (0:3), а в матче за Суперкубок Румынии уступила по пенальти «Университатя Крайова» (1:1, 5:3 по пенальти). Единственный светлый момент – нулевая ничья в Киеве, но та игра строилась исключительно на обороне. В домашней встрече румынам придется больше атаковать, что может оголить их защиту, и против класса украинского гранда это чревато.

«Динамо Киев» демонстрирует совсем иную статистику: девять голов в пяти последних матчах при пяти пропущенных. Команда уверенно побеждала в товарищеских встречах, разгромив «Радомяк» (4:2) и «ЛАСК» (2:0), но осечка в первой игре против «Университатя Клуж» (0:0) показала, что в еврокубках легко не бывает. Тем не менее, киевляне имеют гораздо более высокий индивидуальный класс и должны доминировать в ответной игре. С учетом того, что гостям достаточно любого гола, чтобы получить преимущество по сумме двух матчей, они будут действовать агрессивно в атаке.

Итоговый вывод: «Динамо Киев» является явным фаворитом благодаря атакующей мощи и опыту еврокубков. «Университатя Клуж» способна дать бой, но ее атака слишком слаба, чтобы рассчитывать на победу. Вероятнее всего, гости забьют минимум один гол и пройдут дальше. Наш прогноз – победа «Динамо Киев».

Форма и история личных встреч

Первая игра завершилась 0:0, но при этом «Динамо Киев» имело территориальное преимущество и не реализовало несколько моментов. В последних матчах «Университатя Клуж» практически не забивает, а «Динамо» регулярно поражает ворота соперников. Это дает основания полагать, что в ответной встрече киевляне должны добиться победы.

Личные встречи
0% (0)
100% (2)
0% (0)
0
Забитых мячей
0
0
В среднем за матч
0
Крупнейшая победа
Лига Европы, 1 раунд
Университатя Клуж
0 : 0
16.07.2026
Динамо К
Лига Европы, 1 раунд
Динамо К
0 : 0
09.07.2026
Университатя Клуж

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя Клуж
46
Неофитос Михаил
ВР
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
8
D. Codrea
ЦП
18
Pedro Pinho
ЦП
14
Мариуш Стефанеску
ЛВ
33
Юг Станоев
ПВ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
19
I. Macalou
ЦФ
94
Ovidiu Bic
ЦФ
29
Оукасс Менди
РФ
Главный тренер
Антон Петря
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
94
Томаш Кедзиора
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
8
Александр Пихаленок
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
9
Назар Волошин
ПВ
70
Богдан Редушко
ЛФ
11
Матвей Пономаренко
ЦФ
Главный тренер
Игорь Костюк
Университатя Клуж
1
Stefan Lefter
ВР
2
Alin Chintes
ЦЗ
59
Alin Techereș
ЦЗ
12
Adams Friday
ЦП
10
Дан Нистор
ЦП
99
Tudor Cosa
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
9
Atanas Ioan Trica-Balaci
ЦФ
25
Alibek Aliev
ЦФ
20
Goodnews Ibuchi Chukwu Jr.
ЦФ
98
Gabriel Simion
ЦФ
Динамо К
43
Илья Ольховый
ВР
71
Вячеслав Суркис
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
13
Максим Коробов
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
29
Виталий Буяльский
ЦП
19
Джастин Лонвейк
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
16
Шола Огундана
ЛВ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
1-1-2-2-4
46
Михаил
6
Кристя
7
Драмме
8
18
14
Стефанеску
33
Станоев
94
19
27
Кипчиу
29
Менди
4-1-2-1-2
35
Нещерет
94
Кедзиора
40
Биловар
32
Михавко
44
Дубинчак
6
Бражко
8
Пихаленок
10
Шапаренко
9
Волошин
11
Пономаренко
70
Редушко
7
Драмме
2
2
7
Драмме
29
Менди
12
12
29
Менди
19
10
Нистор
10
Нистор
19
33
Станоев
20
20
33
Станоев
18
98
98
18
94
Кедзиора
2
Вивчаренко
2
Вивчаренко
94
Кедзиора
44
Дубинчак
23
Малиш
23
Малиш
44
Дубинчак
8
Пихаленок
29
Буяльский
29
Буяльский
8
Пихаленок
10
Шапаренко
19
Лонвейк
19
Лонвейк
10
Шапаренко
9
Волошин
16
Огундана
16
Огундана
9
Волошин
70
Редушко
7
Ярмоленко
7
Ярмоленко
70
Редушко
Остались в запасе
Университатя Клуж
Динамо К
1
Stefan Lefter
ВР
59
Alin Techereș
ЦЗ
99
Tudor Cosa
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
9
Atanas Ioan Trica-Balaci
ЦФ
25
Alibek Aliev
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
43
Илья Ольховый
ВР
71
Вячеслав Суркис
ВР
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
13
Максим Коробов
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
Главный тренер
Игорь Костюк
Остались в запасе
1
Stefan Lefter
ВР
59
Alin Techereș
ЦЗ
99
Tudor Cosa
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
9
Atanas Ioan Trica-Balaci
ЦФ
25
Alibek Aliev
ЦФ
Остались в запасе
43
Илья Ольховый
ВР
71
Вячеслав Суркис
ВР
66
Алиу Тиаре
ЦЗ
13
Максим Коробов
ПЗ
39
Эдуардо Герреро
ЦП
15
Валентин Рубчинский
ЦП
Главный тренер
Антон Петря
Главный тренер
Игорь Костюк

Прогноз на победителя

«Динамо Киев» имеет подавляющее преимущество в классе и атакующей мощи, тогда как «Университатя Клуж» почти не забивает. Учитывая, что гостям достаточно одного гола, чтобы выйти вперед, они должны уверенно победить и пройти в следующий раунд. Рекомендуемая ставка – победа «Динамо Киев» с форой -1 с коэффициентом 1.9. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы между «Университатя Клуж» и «Динамо Киев» состоится 16 июля 2026 года в Клуж-Напоке на стадионе «Клуж-Арена» и начнется в 20:30 по московскому времени. Прямая трансляция матча на канале 2+2.

«Университатя Клуж» – «Динамо Киев»: смотреть онлайн

1.90
Победа «Динамо Киев» с форой -1
Сделать ставку
Автор: Ланьков Роман
Лига Европы Динамо К Университатя Клуж
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