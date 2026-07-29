Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между норвежским «Бранном» и румынской «Университатей Клуж» пройдет 30 июля 2026 года в Бергене на стадионе «Бранн». Первая встреча завершилась результативной ничьей 2:2, что оставляет интригу перед ответной игрой, хотя хозяева имеют преимущество за счет двух голов на выезде. «Бранн» подходит к матчу с длительной голевой серией – 16 матчей подряд с забитыми мячами, однако их оборона регулярно пропускает (12 последних игр без сухих матчей). Гости, в свою очередь, имеют серьезные проблемы на выезде в еврокубках – они не выигрывают в шести последних гостевых матчах Лиги Конференций. Сможет ли «Бранн» использовать поддержку родных трибун и свой атакующий потенциал, чтобы добиться победы и пройти в следующий раунд, или «Университатя» продолжит свою голевую серию и создаст сенсацию? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Бранн» подходит к ответной игре с явным преимуществом в атаке и домашнем стадионе. Команда забивает в 16 последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр забивает 1.80 гола, пропуская столько же. Это говорит о том, что «Бранн» умеет создавать моменты, но его защита не отличается надежностью – они пропускают в 12 последних матчах. В первом матче норвежцы сумели забить дважды на выезде, что дает им тактическое преимущество – теперь им достаточно победы с любым счетом или ничьей 2:2 и выше, чтобы пройти дальше. Домашняя поддержка на стадионе «Бранн» должна помочь хозяевам действовать агрессивно, и их атакующая серия внушает оптимизм. Однако им нужно быть внимательными в обороне, так как соперник также способен забивать.

«Университатя Клуж» подходит к игре с необходимостью отыгрываться и с тяжелой гостевой статистикой в Лиге Конференций – команда не выигрывает в шести последних выездных матчах этого турнира. В среднем за последние пять игр румыны забивают 1.00 гола и пропускают столько же, что говорит о сбалансированной, но не самой результативной игре. В первом матче они забили дважды, но их оборона пропустила два мяча, и теперь им нужно побеждать с разницей как минимум в два мяча или со счетом 3:3 и выше, чтобы пройти дальше. Гостям придется рисковать с первых минут, что откроет зоны для контратак хозяев. Их гостевой опыт в еврокубках оставляет желать лучшего, и против такой атакующей команды, как «Бранн», им будет сложно удержать свои ворота сухими.

С учетом всех факторов мы считаем, что «Бранн» является фаворитом и должен уверенно победить на своем поле. Хозяева имеют преимущество в атаке, домашней поддержке и гостевых голах, тогда как гости слабы на выезде и не могут похвастаться стабильной обороной. Победа «Бранна» с разницей как минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным исходом, и норвежский клуб должен пройти в следующий раунд.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче команды выдали результативную ничью 2:2, что показало атакующий потенциал обеих сторон. Однако «Бранн» забил два гола на выезде, что дает им преимущество в случае ничьей. Текущая форма «Бранна» (16 матчей с забитыми) и слабость обороны гостей (гостевая серия без побед) указывают на то, что хозяева должны использовать свое преимущество и добиться победы. «Университатя» забивает регулярно, но в гостях им будет сложнее.

Личные встречи Побед - 1 (50%) Ничьих - 1 (50%) Побед - 0 (0%) 5 Забитых мячей 3 2.5 В среднем за матч 1.5 3:1 Крупнейшая победа Самый результативный матч Лига конференций, 2 раунд Бранн 3 : 1 Университатя Клуж Самая крупная ничья Лига конференций, 2 раунд Университатя Клуж 2 : 2 Бранн Лига конференций, 2 раунд Бранн 3 : 1 Университатя Клуж Лига конференций, 2 раунд Университатя Клуж 2 : 2 Бранн

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Бранн» одержит победу с разницей как минимум в два мяча, используя свою мощную атаку, домашнюю поддержку и преимущество гостевых голов. Оборона «Университати» уязвима, особенно на выезде, а хозяева забивают практически в каждом матче. Ставка на победу «Бранна» с форой (-1.5) за 2 выглядит оправданной – норвежцы должны реализовать свое преимущество на своем поле. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Бранном» и «Университатей Клуж» состоится 30 июля 2026 года в Бергене на стадионе «Бранн» и начнется в 22:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.