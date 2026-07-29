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  • «Бранн» – «Университатя Клуж»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

«Бранн» – «Университатя Клуж»: кто победит в матче 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027

29 июля 2026 10:21
Бранн - Университатя Клуж
30 июл. 2026, четверг 20:00 | Лига конференций, 2 раунд
Перейти в онлайн матча
2.00
Победа «Бранна» с форой (-1.5)
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Ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги Конференций между норвежским «Бранном» и румынской «Университатей Клуж» пройдет 30 июля 2026 года в Бергене на стадионе «Бранн». Первая встреча завершилась результативной ничьей 2:2, что оставляет интригу перед ответной игрой, хотя хозяева имеют преимущество за счет двух голов на выезде. «Бранн» подходит к матчу с длительной голевой серией – 16 матчей подряд с забитыми мячами, однако их оборона регулярно пропускает (12 последних игр без сухих матчей). Гости, в свою очередь, имеют серьезные проблемы на выезде в еврокубках – они не выигрывают в шести последних гостевых матчах Лиги Конференций. Сможет ли «Бранн» использовать поддержку родных трибун и свой атакующий потенциал, чтобы добиться победы и пройти в следующий раунд, или «Университатя» продолжит свою голевую серию и создаст сенсацию? Кто окажется сильнее в этом противостоянии и почему матч обещает быть результативным?

Кто победит в матче

«Бранн» подходит к ответной игре с явным преимуществом в атаке и домашнем стадионе. Команда забивает в 16 последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр забивает 1.80 гола, пропуская столько же. Это говорит о том, что «Бранн» умеет создавать моменты, но его защита не отличается надежностью – они пропускают в 12 последних матчах. В первом матче норвежцы сумели забить дважды на выезде, что дает им тактическое преимущество – теперь им достаточно победы с любым счетом или ничьей 2:2 и выше, чтобы пройти дальше. Домашняя поддержка на стадионе «Бранн» должна помочь хозяевам действовать агрессивно, и их атакующая серия внушает оптимизм. Однако им нужно быть внимательными в обороне, так как соперник также способен забивать.

«Университатя Клуж» подходит к игре с необходимостью отыгрываться и с тяжелой гостевой статистикой в Лиге Конференций – команда не выигрывает в шести последних выездных матчах этого турнира. В среднем за последние пять игр румыны забивают 1.00 гола и пропускают столько же, что говорит о сбалансированной, но не самой результативной игре. В первом матче они забили дважды, но их оборона пропустила два мяча, и теперь им нужно побеждать с разницей как минимум в два мяча или со счетом 3:3 и выше, чтобы пройти дальше. Гостям придется рисковать с первых минут, что откроет зоны для контратак хозяев. Их гостевой опыт в еврокубках оставляет желать лучшего, и против такой атакующей команды, как «Бранн», им будет сложно удержать свои ворота сухими.

С учетом всех факторов мы считаем, что «Бранн» является фаворитом и должен уверенно победить на своем поле. Хозяева имеют преимущество в атаке, домашней поддержке и гостевых голах, тогда как гости слабы на выезде и не могут похвастаться стабильной обороной. Победа «Бранна» с разницей как минимум в два мяча выглядит наиболее вероятным исходом, и норвежский клуб должен пройти в следующий раунд.

Форма и история личных встреч

В единственном очном матче команды выдали результативную ничью 2:2, что показало атакующий потенциал обеих сторон. Однако «Бранн» забил два гола на выезде, что дает им преимущество в случае ничьей. Текущая форма «Бранна» (16 матчей с забитыми) и слабость обороны гостей (гостевая серия без побед) указывают на то, что хозяева должны использовать свое преимущество и добиться победы. «Университатя» забивает регулярно, но в гостях им будет сложнее.

Личные встречи
Побед - 1 (50%)
Ничьих - 1 (50%)
Побед - 0 (0%)
5
Забитых мячей
3
2.5
В среднем за матч
1.5
3:1
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига конференций, 2 раунд
Бранн
3 : 1
30.07.2026
Университатя Клуж
Самая крупная ничья
Лига конференций, 2 раунд
Университатя Клуж
2 : 2
23.07.2026
Бранн
Лига конференций, 2 раунд
Бранн
3 : 1
30.07.2026
Университатя Клуж
Лига конференций, 2 раунд
Университатя Клуж
2 : 2
23.07.2026
Бранн

Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
1
Матиас Дюнгеланд
ВР
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
21
Denzel De Roeve
ЦЗ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
8
Феликс-Хорн Майре
ЦП
9
Никлас Кастро
ЛВ
14
Ульрик Матисен
ПВ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Университатя Клуж
46
Неофитос Михаил
ВР
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
8
D. Codrea
ЦП
14
Мариуш Стефанеску
ЛВ
33
Юг Станоев
ПВ
17
Йово Лукич
ЦФ
19
I. Macalou
ЦФ
94
Ovidiu Bic
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Бранн
36
Håkon Melås Hellesøy
ВР
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
6
Cheick Mbacke Diop
ЦЗ
43
Brage Berg Haugen
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
11
Бор Финне
ЦФ
10
Кристалл Мани Ингасон
ЦФ
32
Markus Haaland
ЦФ
22
Саэвар Атли Магнуссон
ЦФ
Университатя Клуж
2
Alin Chintes
ЦЗ
59
Alin Techereș
ЦЗ
10
Дан Нистор
ЦП
18
Pedro Pinho
ЦП
99
Tudor Cosa
ЦП
12
Adams Friday
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
20
Goodnews Ibuchi Chukwu Jr.
ЦФ
9
Atanas Ioan Trica-Balaci
ЦФ
98
Gabriel Simion
ЦФ
25
Alibek Aliev
ЦФ
29
Оукасс Менди
РФ
4-3-2-1
1
Дюнгеланд
18
Серенсен
21
3
Кнудсен
23
Педерсен
17
Солтведт
8
Майре
25
Йенсен Вассберг
9
Кастро
14
Матисен
29
Хольм
2-1-1-2-4
46
Михаил
24
Миканович
6
Кристя
7
Драмме
8
33
Станоев
14
Стефанеску
27
Кипчиу
94
19
17
Лукич
14
Матисен
19
19
14
Матисен
25
Йенсен Вассберг
16
Эриксен
16
Эриксен
25
Йенсен Вассберг
9
Кастро
10
Ингасон
10
Ингасон
9
Кастро
29
Хольм
22
Магнуссон
22
Магнуссон
29
Хольм
14
Стефанеску
10
Нистор
10
Нистор
14
Стефанеску
94
18
18
94
24
Миканович
29
Менди
29
Менди
24
Миканович
Остались в запасе
Бранн
Университатя Клуж
36
Håkon Melås Hellesøy
ВР
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
6
Cheick Mbacke Diop
ЦЗ
43
Brage Berg Haugen
ЦП
11
Бор Финне
ЦФ
32
Markus Haaland
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
2
Alin Chintes
ЦЗ
59
Alin Techereș
ЦЗ
99
Tudor Cosa
ЦП
12
Adams Friday
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
20
Goodnews Ibuchi Chukwu Jr.
ЦФ
9
Atanas Ioan Trica-Balaci
ЦФ
98
Gabriel Simion
ЦФ
25
Alibek Aliev
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Остались в запасе
36
Håkon Melås Hellesøy
ВР
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
6
Cheick Mbacke Diop
ЦЗ
43
Brage Berg Haugen
ЦП
11
Бор Финне
ЦФ
32
Markus Haaland
ЦФ
Остались в запасе
2
Alin Chintes
ЦЗ
59
Alin Techereș
ЦЗ
99
Tudor Cosa
ЦП
12
Adams Friday
ЦП
22
Флоран Пулоло
ЦП
20
Goodnews Ibuchi Chukwu Jr.
ЦФ
9
Atanas Ioan Trica-Balaci
ЦФ
98
Gabriel Simion
ЦФ
25
Alibek Aliev
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Главный тренер
Антон Петря

Прогноз на победителя

Мы ожидаем, что «Бранн» одержит победу с разницей как минимум в два мяча, используя свою мощную атаку, домашнюю поддержку и преимущество гостевых голов. Оборона «Университати» уязвима, особенно на выезде, а хозяева забивают практически в каждом матче. Ставка на победу «Бранна» с форой (-1.5) за 2 выглядит оправданной – норвежцы должны реализовать свое преимущество на своем поле. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2-го квалификационного раунда между «Бранном» и «Университатей Клуж» состоится 30 июля 2026 года в Бергене на стадионе «Бранн» и начнется в 22:00 по московскому времени. Матч будет транслировать БЕТСИТИ.

«Бранн» – «Университатя Клуж»: смотреть онлайн

2.00
Победа «Бранна» с форой (-1.5)
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Лига конференций Университатя Клуж Бранн
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