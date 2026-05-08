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Расписание матчей
Румыния. Лига I
ЧФР Клуж - Университатя
ЧФР Клуж - Университатя: обзор матча 08 мая 2026
ЧФР Клуж
08.05.2026, пятница, 21:00
Румыния. Лига I, 8 тур
0 : 0
Завершен
Университатя
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ЧФР Клуж - Университатя
Завершен
Замена
Чиприан Деяк
️️️️➡️️
Андрей Кордя
90'
+3
90'
+5'
Желтая карточка
Marian Huja
87'
Замена
Адриан Паун-Александру
️️️️➡️️
Matei Cristian Ilie
85'
79'
Желтая карточка
Стефан Байарам
75'
Замена
Александру Крету
️️️️➡️️
Анзор Меквабишвили
74'
Травма
Анзор Меквабишвили
Замена
️️️️➡️️
Лука Захович
66'
66'
Замена
Ассад Аль-Амлави
️️️️➡️️
S. Nsimba
61'
Замена
Тудор Балуцэ
️️️️➡️️
Александру Чикелдэу
61'
Замена
Luca Basceanu
️️️️➡️️
David Matei
59'
Желтая карточка
Карлос Мора
56'
Желтая карточка
David Matei
Замена
Lorenzo Biliboc
️️️️➡️️
Viktor Kun
46'
Замена
Кристофер Браун
️️️️➡️️
Меритон Кореница
46'
46'
Замена
Стефан Байарам
️️️️➡️️
Самуэль Телеш
45'
+1'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
71
Mihai Popa
ВР
6
Шерифф Синюан
ЦЗ
45
Камора
(К)
ЦЗ
2
Marian Huja
ЦЗ
86
Viktor Kun
ЦП
23
Tidiane Keita
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
17
Меритон Кореница
АП
24
Андрей Кордя
ПВ
90
Лука Захович
ЦФ
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Университатя
21
Laurenţiu Popescu
ВР
11
Никусор Банку
(К)
ЛЗ
28
Адриан Рус
ЦЗ
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
17
Карлос Мора
ПЗ
5
Анзор Меквабишвили
ОП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
30
David Matei
ЦП
23
Самуэль Телеш
ЦП
7
S. Nsimba
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
ЧФР Клуж
31
Octavian Vâlceanu
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
26
Razvan Gligor
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
10
Чиприан Деяк
ЦП
77
Андрес Сфаит
АП
11
Адриан Паун-Александру
ЛВ
9
Alibek Aliev
ЦФ
16
Ovidiu Perianu
ЦФ
49
Lorenzo Biliboc
ЦФ
Университатя
33
Alexandru Cristian Glodean
ВР
32
Жоау Гонсалвеш
ВР
2
Флорин Стефан
ЦЗ
24
Nikola Stevanović
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
4
Александру Крету
ЦП
29
Luca Basceanu
ЦП
18
Mihnea Radulescu
ЦП
19
Василе Могос
ПП
10
Стефан Байарам
ПВ
9
Ассад Аль-Амлави
ЦФ
12
Monday Etim
ЦФ
3-3-2-2
71
6
Синюан
45
Камора
2
86
23
73
Мухар
17
Кореница
24
Кордя
27
90
Захович
3-3-3-1
21
28
Рус
6
Скрециу
3
Романчук
17
Мора
5
Меквабишвили
11
Банку
20
Чикелдэу
30
23
Телеш
7
17
Кореница
47
Браун
47
Браун
17
Кореница
24
Кордя
10
Деяк
10
Деяк
24
Кордя
27
11
Паун-Александру
11
Паун-Александру
27
86
49
49
86
20
Чикелдэу
8
Балуцэ
8
Балуцэ
20
Чикелдэу
5
Меквабишвили
4
Крету
4
Крету
5
Меквабишвили
30
29
29
30
23
Телеш
10
Байарам
10
Байарам
23
Телеш
7
9
Аль-Амлави
9
Аль-Амлави
7
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Университатя
31
Octavian Vâlceanu
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
26
Razvan Gligor
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
77
Андрес Сфаит
АП
9
Alibek Aliev
ЦФ
16
Ovidiu Perianu
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
33
Alexandru Cristian Glodean
ВР
32
Жоау Гонсалвеш
ВР
2
Флорин Стефан
ЦЗ
24
Nikola Stevanović
ЦЗ
18
Mihnea Radulescu
ЦП
19
Василе Могос
ПП
12
Monday Etim
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Остались в запасе
31
Octavian Vâlceanu
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
26
Razvan Gligor
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
77
Андрес Сфаит
АП
9
Alibek Aliev
ЦФ
16
Ovidiu Perianu
ЦФ
Остались в запасе
33
Alexandru Cristian Glodean
ВР
32
Жоау Гонсалвеш
ВР
2
Флорин Стефан
ЦЗ
24
Nikola Stevanović
ЦЗ
18
Mihnea Radulescu
ЦП
19
Василе Могос
ПП
12
Monday Etim
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Статистика матча ЧФР Клуж - Университатя
1
3
Всего ударов по воротам
7
7
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
2
Нарушения
15
13
Офсайды
8
1
Количество передач
370
458
Сейвы
0
1
Точность передач %
75
79
Удары мимо ворот
4
5
Блокированные удары
2
2
Удары из пределов штрафной
5
1
Удары из-за пределов штрафной
2
6
xG (ожидаемые голы)
0.7
0.08
Информация о матче
Главный судья:
Иштван Ковач
(Кареи)
Стадион:
Константин Рэдулеску
Посещаемость:
9068
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