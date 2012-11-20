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Лига чемпионов 2026/2027
ЧФР Клуж - Брага
ЧФР Клуж - Брага: обзор матча 20 ноября 2012
ЧФР Клуж
20.11.2012, вторник, 23:45
Лига чемпионов, группа H, 5 тур
3 : 1
Завершен
Брага
7'
Р. Педро
15'
Р. Педро
33'
Р. Педро
17'
Алан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЧФР Клуж - Брага
88'
Желтая карточка
М. Моссоро
Желтая карточка
Р. Каду
84'
Замена
Н. Годемече
️️️️
Р. Бастос
83'
Замена
П. Капетанос
️️️️
Р. Педро
81'
Замена
М. Агиррегарай
️️️️
М. Сугу
74'
Желтая карточка
М. Сугу
72'
Желтая карточка
Р. Педро
70'
68'
Замена
М. Моссоро
️️️️
У. Виана
57'
Замена
З. Луиш
️️️️
Эдер
45'
+1
Красная карточка
Дуглау
33'
Замена
Э. Барбоза
️️️️
Л. Салино
ГОЛ! 3:1!
Р. Педро
Пас отдал
М. Сугу
33'
17'
ГОЛ! 2:1!
Алан
Пас отдал
Р. Микаэл
ГОЛ! 2:0!
Р. Педро
15'
ГОЛ! 1:0!
Р. Педро
Пас отдал
Р. Бастос
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЧФР Клуж
86
Марио Фелгуэйрас
ВР
45
Камора
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
13
Фелице Пикколо
ЦЗ
12
Рикардо Каду
ЦЗ
24
Ионут Рада
ЦЗ
20
Луис Альберто
ПЗ
16
Рафаэль Бастос
ЛП
28
Моду Сугу
ОП
6
Габриэль Мурешан
ОП
20
Руи Педро
ЦФ
Главный тренер
Иоан Андоне
Брага
34
Бету
ВР
31
Исмаили
ЛЗ
2
Дуглау
ЦЗ
12
Нуно Коэльо
ЦЗ
6
Рубен Аморим
ПЗ
16
Рубен Микаэл
ЦП
27
Куштодиу
ЦП
30
Леонардо Салино
ЦП
45
Уго Виана
ЦП
30
Алан
ПП
24
Эдер
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
ЧФР Клуж
33
Эдуард Станчу
ВР
12
Василе Мафтей
ПЗ
23
Николас Годемече
ЦП
13
Матиас Агиррегарай
ЦП
19
Саша Бьеланович
ЦП
30
Пантелис Капетанос
ЦФ
17
Виорел Никоарэ
ЦФ
Брага
1
Ким
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
22
Джамал Махамат
ЦП
7
Элдер Барбоза
ЦП
8
Марсио Моссоро
ЦП
83
Карлао
ЦФ
29
Зе Луиш
ЦФ
3-4-1-1
86
Фелгуэйрас
13
Пикколо
12
Каду
24
Рада
12
Пинту
28
Сугу
6
Мурешан
20
Луис Альберто
16
Бастос
20
Руи Педро
4-5-1
34
Бету
6
Аморим
2
Дуглау
12
Коэльо
31
Исмаили
30
Алан
27
Куштодиу
30
Салино
45
Виана
16
Микаэл
24
Эдер
16
Бастос
23
Годемече
23
Годемече
16
Бастос
28
Сугу
13
Агиррегарай
13
Агиррегарай
28
Сугу
20
Руи Педро
30
Капетанос
30
Капетанос
20
Руи Педро
30
Салино
7
Барбоза
7
Барбоза
30
Салино
45
Виана
8
Моссоро
8
Моссоро
45
Виана
24
Эдер
29
Зе Луиш
29
Зе Луиш
24
Эдер
Остались в запасе
ЧФР Клуж
Брага
33
Эдуард Станчу
ВР
12
Василе Мафтей
ПЗ
19
Саша Бьеланович
ЦП
17
Виорел Никоарэ
ЦФ
Главный тренер
Иоан Андоне
22
Джамал Махамат
ЦП
1
Ким
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
83
Карлао
ЦФ
Главный тренер
Жозе Пезейру
Остались в запасе
33
Эдуард Станчу
ВР
12
Василе Мафтей
ПЗ
19
Саша Бьеланович
ЦП
17
Виорел Никоарэ
ЦФ
Остались в запасе
22
Джамал Махамат
ЦП
1
Ким
ВР
12
Ува Эчиеджиле
ЛЗ
83
Карлао
ЦФ
Главный тренер
Иоан Андоне
Главный тренер
Жозе Пезейру
Статистика матча ЧФР Клуж - Брага
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 16 тур
ЧФР Клуж
- : -
21.11.2026
Оцелул
Румыния. Лига I, 15 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.11.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 14 тур
Петролул
1 : 1
31.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 13 тур
ЧФР Клуж
2 : 2
25.10.2026
Динамо Бухарест
Румыния. Лига I, 12 тур
УТА Арад
1 : 0
18.10.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 11 тур
Арджеш Питешти
0 : 1
12.10.2026
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Брага
- : -
26.11.2026
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0 : 0
05.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Лига конференций, 2 тур
Брага
2 : 0
22.10.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
Константин Рэдулеску
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