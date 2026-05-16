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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Динамо - ЧФР Клуж
Динамо - ЧФР Клуж: обзор матча 16 мая 2026
Динамо
16.05.2026, суббота, 21:00
Румыния. Лига I, 9 тур
0 : 0
Завершен
ЧФР Клуж
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо - ЧФР Клуж
Завершен
Желтая карточка
Эдди Гнаоре
90'
+5
Желтая карточка
Adrian Caragea
90'
+5
Желтая карточка
Дэнни Армстронг
90'
+4
Желтая карточка
Maxime Sivis
90'
+1
90'
+4'
Желтая карточка
Георгий Миланов
89'
87'
Желтая карточка
Андрес Сфаит
85'
Замена
Алин Фика
️️️️➡️️
Андрей Кордя
Замена
Adrian Caragea
️️️️➡️️
Cristian Mihai
80'
78'
Замена
Андрес Сфаит
️️️️➡️️
Lorenzo Biliboc
78'
Замена
Адриан Паун-Александру
️️️️➡️️
Лука Захович
Замена
Георгий Миланов
️️️️➡️️
Кэтэлин Кыржан
62'
Замена
Ianis Târbă
️️️️➡️️
A. Pop
62'
45'
+2'
43'
Желтая карточка
Кристофер Браун
Замена
Александру Муси
️️️️➡️️
Георге Пушкаш
38'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Девис Эпасси
ВР
4
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
30
Маттео Дуту
ЦЗ
15
Nikita Stoioanov
ЦЗ
21
Cristian Mihai
ЦП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
10
Кэтэлин Кыржан
(К)
ЦП
77
Дэнни Армстронг
ПВ
47
Георге Пушкаш
ЦФ
99
A. Pop
ЦФ
27
Maxime Sivis
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
ЧФР Клуж
71
Mihai Popa
ВР
6
Шерифф Синюан
ЦЗ
45
Камора
(К)
ЦЗ
47
Кристофер Браун
ПЗ
23
Tidiane Keita
ЦП
88
Дамьян Джокович
ЦП
24
Андрей Кордя
ПВ
49
Lorenzo Biliboc
ЦФ
27
Matei Cristian Ilie
ЦФ
9
Alibek Aliev
ЦФ
90
Лука Захович
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Динамо
73
Alexandru Roșca
ВР
26
Mihnea Toader
ЦЗ
55
Valentin Țicu
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
24
Adrian Caragea
ЦП
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
6
Cristian Licsandru
ЦП
7
Александру Муси
АП
23
Ianis Târbă
ЦФ
ЧФР Клуж
1
Рарес Гал
ВР
31
Octavian Vâlceanu
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
10
Чиприан Деяк
ЦП
8
Алин Фика
ЦП
86
Viktor Kun
ЦП
26
Razvan Gligor
ЦП
77
Андрес Сфаит
АП
17
Меритон Кореница
АП
11
Адриан Паун-Александру
ЛВ
16
Ovidiu Perianu
ЦФ
3-3-1-3
1
Эпасси
4
Боатенг
30
Дуту
15
21
8
Гнаоре
10
Кыржан
77
Армстронг
27
99
47
Пушкаш
3-2-1-4
71
47
Браун
45
Камора
6
Синюан
23
88
Джокович
24
Кордя
90
Захович
9
27
49
55
55
10
Кыржан
17
Миланов
17
Миланов
10
Кыржан
21
24
24
21
47
Пушкаш
7
Муси
7
Муси
47
Пушкаш
99
23
23
99
24
Кордя
8
Фика
8
Фика
24
Кордя
49
77
Сфаит
77
Сфаит
49
17
Кореница
17
Кореница
90
Захович
11
Паун-Александру
11
Паун-Александру
90
Захович
Остались в запасе
Динамо
ЧФР Клуж
73
Alexandru Roșca
ВР
26
Mihnea Toader
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
6
Cristian Licsandru
ЦП
Главный тренер
Овидиу Буркэ
1
Рарес Гал
ВР
31
Octavian Vâlceanu
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
10
Чиприан Деяк
ЦП
86
Viktor Kun
ЦП
26
Razvan Gligor
ЦП
16
Ovidiu Perianu
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Остались в запасе
73
Alexandru Roșca
ВР
26
Mihnea Toader
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
6
Cristian Licsandru
ЦП
Остались в запасе
1
Рарес Гал
ВР
31
Octavian Vâlceanu
ВР
3
Али Абид
ЛЗ
10
Чиприан Деяк
ЦП
86
Viktor Kun
ЦП
26
Razvan Gligor
ЦП
16
Ovidiu Perianu
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Статистика матча Динамо - ЧФР Клуж
5
2
Всего ударов по воротам
9
18
Удары в створ
2
3
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Угловые удары
5
5
Нарушения
8
15
Офсайды
3
2
Количество передач
490
273
Сейвы
3
2
Точность передач %
83
66
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
9
Удары из пределов штрафной
3
8
Удары из-за пределов штрафной
6
10
Информация о матче
Главный судья:
Sebastian Coltescu, Romania
Стадион:
Dinamo Stadium, Bucharest
Посещаемость:
6600
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1 : 1
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Румыния. Лига I, 10 тур
ЧФР Клуж
1 : 1
22.05.2026
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Румыния. Лига I, 9 тур
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0 : 0
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1 : 1
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1 : 2
29.05.2026
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Университатя Клуж
1 : 1
23.05.2026
Динамо
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Динамо
0 : 0
16.05.2026
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Динамо
1 : 1
10.05.2026
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