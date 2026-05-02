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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Университатя Клуж - Арджеш Питешти
Университатя Клуж - Арджеш Питешти: обзор матча 02 мая 2026
Университатя Клуж
02.05.2026, суббота, 20:30
Румыния. Лига I, 7 тур
1 : 0
Завершен
Арджеш Питешти
90+2'
Д. Нистор (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Университатя Клуж - Арджеш Питешти
Завершен
Желтая карточка
Александру Кипчиу
90'
+4
Замена
D. Codrea
️️️️➡️️
Оукасс Менди
90'
+4
Замена
Miguel Silva
️️️️➡️️
Александру Кипчиу
90'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Дан Нистор
90'
+2
90'
+4'
86'
Замена
Adriano Manole
️️️️➡️️
Ricardo Matos
85'
Травма
Ricardo Matos
Замена
Виргилиу Постолачи
️️️️➡️️
Мухамаду Драмме
82'
Замена
Omar El Sawy
️️️️➡️️
Atanas Ioan Trica-Balaci
82'
77'
Замена
Yanis Pirvu
️️️️➡️️
Kevin Luckassen
76'
Желтая карточка
Ricardo Matos
76'
Замена
Takayuki Seto
️️️️➡️️
Ionut Laurentiu Radescu
Желтая карточка
Ovidiu Bic
72'
Замена
I. Macalou
️️️️➡️️
Юг Станоев
71'
58'
Замена
Costinel Tofan
️️️️➡️️
Адель Беттаиб
45'
+2'
40'
Желтая карточка
Kevin Luckassen
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя Клуж
30
Эдвинас Гертмонас
ВР
23
Элио Капрадосси
ЦЗ
4
Андрей Кубис
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
10
Дан Нистор
ЦП
33
Юг Станоев
ПВ
9
Atanas Ioan Trica-Balaci
ЦФ
94
Ovidiu Bic
ЦФ
27
Александру Кипчиу
(К)
ЦФ
29
Оукасс Менди
РФ
Главный тренер
Антон Петря
Арджеш Питешти
34
Cătălin Căbuz
ВР
26
Dorinel Oancea
ЦЗ
6
Mario Tudose
(К)
ЦЗ
23
Florin Borța
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
17
Ricardo Matos
ЦП
27
Rober Sierra
ЦП
16
Ionut Laurentiu Radescu
ЦФ
42
Kevin Luckassen
ЦФ
21
Адель Беттаиб
ЦФ
3
Leard Sadriu
ЦФ
Главный тренер
Богдан Андоне
Университатя Клуж
1
Stefan Lefter
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
28
Miguel Silva
ЦЗ
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
88
Omar El Sawy
ЦП
8
D. Codrea
ЦП
77
Андрей Георгицэ
ЛВ
96
Lukas Pall
ЦФ
98
Gabriel Simion
ЦФ
93
Виргилиу Постолачи
ЦФ
19
I. Macalou
ЦФ
13
A. Fabry
ЦФ
Арджеш Питешти
2
Costinel Tofan
ЦЗ
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
25
Takayuki Seto
ЦП
98
Adriano Manole
ЦП
82
Mario Marin
ЦП
14
Andrei Niculcea
ЦП
11
Yanis Pirvu
ЦФ
1
Cătălin Straton
ЦФ
5
Marius Briceag
ЦФ
24
J. Blagaic
ЦФ
7
Michael Idowu
ЦФ
3-1-1-1-4
30
Гертмонас
23
Капрадосси
4
Кубис
24
Миканович
7
Драмме
10
Нистор
33
Станоев
27
Кипчиу
94
9
29
Менди
4-2-4
34
22
Раца
6
23
26
17
27
3
21
Беттаиб
42
16
27
Кипчиу
28
28
27
Кипчиу
9
88
88
9
29
Менди
8
8
29
Менди
7
Драмме
93
Постолачи
93
Постолачи
7
Драмме
33
Станоев
19
19
33
Станоев
21
Беттаиб
2
2
21
Беттаиб
16
25
25
16
17
98
98
17
42
11
11
42
Остались в запасе
Университатя Клуж
Арджеш Питешти
1
Stefan Lefter
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
77
Андрей Георгицэ
ЛВ
96
Lukas Pall
ЦФ
98
Gabriel Simion
ЦФ
13
A. Fabry
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
82
Mario Marin
ЦП
14
Andrei Niculcea
ЦП
1
Cătălin Straton
ЦФ
5
Marius Briceag
ЦФ
24
J. Blagaic
ЦФ
7
Michael Idowu
ЦФ
Главный тренер
Богдан Андоне
Остались в запасе
1
Stefan Lefter
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
77
Андрей Георгицэ
ЛВ
96
Lukas Pall
ЦФ
98
Gabriel Simion
ЦФ
13
A. Fabry
ЦФ
Остались в запасе
15
Guilherme Garutti
ЦЗ
82
Mario Marin
ЦП
14
Andrei Niculcea
ЦП
1
Cătălin Straton
ЦФ
5
Marius Briceag
ЦФ
24
J. Blagaic
ЦФ
7
Michael Idowu
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Главный тренер
Богдан Андоне
Статистика матча Университатя Клуж - Арджеш Питешти
2
2
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
8
0
Владение мячом %
63
37
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
9
9
Офсайды
1
1
Количество передач
537
318
Сейвы
0
5
Точность передач %
82
68
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
2
4
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
5
2
Информация о матче
Главный судья:
Мариан Барбу
(Фэгэраш)
Стадион:
Cluj Arena, Cluj Napoca
Посещаемость:
7653
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