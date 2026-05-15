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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Арджеш Питешти - Рапид
Арджеш Питешти - Рапид: обзор матча 15 мая 2026
Арджеш Питешти
15.05.2026, пятница, 20:30
Румыния. Лига I, 9 тур
2 : 2
Завершен
Рапид
64'
А. Беттаиб
72'
А. Беттаиб
36'
A. Pascanu
52'
D. Paraschiv
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арджеш Питешти - Рапид
Завершен
Пенальти не реализован
Ricardo Matos
90'
+11
Желтая карточка
Kevin Luckassen
90'
+2
Желтая карточка
Yanis Pirvu
90'
+2
90'
+6'
Гол отменен - фол
Kevin Luckassen
87'
Замена
Kevin Luckassen
️️️️➡️️
Вадим Раца
83'
77'
Желтая карточка
Кадер Кейта
77'
Замена
Drilon Hazrollaj
️️️️➡️️
Andrei Borza
76'
Травма
Andrei Borza
74'
Замена
Алекс Добре
️️️️➡️️
Олимпиу Морутан
ГОЛ! 2:2!
Адель Беттаиб
Пас отдал
Ricardo Matos
72'
65'
Замена
Якуб Громада
️️️️➡️️
Constantin Grameni
65'
Замена
Elvir Koljić
️️️️➡️️
Daniel Paraschiv
ГОЛ! 1:2!
Адель Беттаиб
Пас отдал
Ricardo Matos
64'
53'
Желтая карточка
Robert Salceanu
52'
ГОЛ! 0:2!
Daniel Paraschiv
Пас отдал
Тобиас Кристенсен
Замена
Yanis Pirvu
️️️️➡️️
Michael Idowu
46'
Замена
Marius Briceag
️️️️➡️️
Ionut Laurentiu Radescu
46'
Замена
Xian Emmers
️️️️➡️️
J. Blagaic
46'
Замена
️️️️➡️️
Costinel Tofan
46'
45'
+1'
Желтая карточка
Адель Беттаиб
43'
36'
ГОЛ! 0:1!
A. Pascanu
Пас отдал
Олимпиу Морутан
Желтая карточка
Вадим Раца
20'
10'
Желтая карточка
Денис Чоботарию
2'
Желтая карточка
A. Pascanu
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арджеш Питешти
2
Costinel Tofan
(К)
ЦЗ
23
Florin Borța
ЦЗ
6
Mario Tudose
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
17
Ricardo Matos
ЦП
1
Cătălin Straton
ЦФ
16
Ionut Laurentiu Radescu
ЦФ
24
J. Blagaic
ЦФ
7
Michael Idowu
ЦФ
21
Адель Беттаиб
ЦФ
3
Leard Sadriu
ЦФ
Главный тренер
Богдан Андоне
Рапид
16
Михай Айоани
ВР
19
Răzvan Onea
(К)
ЦЗ
13
Денис Чоботарию
ЦЗ
21
Robert Salceanu
ЦЗ
24
Andrei Borza
ЦЗ
18
Кадер Кейта
ОП
8
Constantin Grameni
ЦП
17
Тобиас Кристенсен
ЦП
80
Олимпиу Морутан
АП
30
Daniel Paraschiv
ЦФ
5
A. Pascanu
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Арджеш Питешти
33
Luca Crăciun
ВР
34
Cătălin Căbuz
ВР
26
Dorinel Oancea
ЦЗ
80
Xian Emmers
ЦП
27
Rober Sierra
ЦП
98
Adriano Manole
ЦП
82
Mario Marin
ЦП
25
Takayuki Seto
ЦП
5
Marius Briceag
ЦФ
11
Yanis Pirvu
ЦФ
42
Kevin Luckassen
ЦФ
13
Iulian Moldovan
ЦФ
Рапид
31
Adrian Briciu
ВР
14
Якуб Громада
ОП
50
David Todoran
ЦП
20
Andrei Sucu
ЦП
29
Алекс Добре
ЛВ
7
Elvir Koljić
ЦФ
27
Drilon Hazrollaj
ЦФ
70
Alex Simonia
ЦФ
11
Borisav Burmaz
ЦФ
4-1-5
2
23
6
22
Раца
17
24
3
21
Беттаиб
7
16
4-1-2-1-2
16
Айоани
13
Чоботарию
21
24
19
18
Кейта
8
17
Кристенсен
80
Морутан
5
30
24
80
80
24
16
5
5
16
7
11
11
7
22
Раца
42
42
22
Раца
8
14
Громада
14
Громада
8
80
Морутан
29
Добре
29
Добре
80
Морутан
30
7
7
30
24
27
27
24
Остались в запасе
Арджеш Питешти
Рапид
33
Luca Crăciun
ВР
34
Cătălin Căbuz
ВР
26
Dorinel Oancea
ЦЗ
27
Rober Sierra
ЦП
98
Adriano Manole
ЦП
82
Mario Marin
ЦП
25
Takayuki Seto
ЦП
13
Iulian Moldovan
ЦФ
Главный тренер
Богдан Андоне
31
Adrian Briciu
ВР
50
David Todoran
ЦП
20
Andrei Sucu
ЦП
70
Alex Simonia
ЦФ
11
Borisav Burmaz
ЦФ
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Остались в запасе
33
Luca Crăciun
ВР
34
Cătălin Căbuz
ВР
26
Dorinel Oancea
ЦЗ
27
Rober Sierra
ЦП
98
Adriano Manole
ЦП
82
Mario Marin
ЦП
25
Takayuki Seto
ЦП
13
Iulian Moldovan
ЦФ
Остались в запасе
31
Adrian Briciu
ВР
50
David Todoran
ЦП
20
Andrei Sucu
ЦП
70
Alex Simonia
ЦФ
11
Borisav Burmaz
ЦФ
Главный тренер
Богдан Андоне
Главный тренер
Кристиано Бергоди
Статистика матча Арджеш Питешти - Рапид
5
4
Всего ударов по воротам
10
19
Удары в створ
3
10
Владение мячом %
47
53
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
4
ВАР
1
0
Угловые удары
4
7
Нарушения
18
10
Офсайды
3
3
Количество передач
369
402
Сейвы
7
1
Точность передач %
73
80
Удары мимо ворот
5
6
Блокированные удары
2
3
Удары из пределов штрафной
7
15
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Информация о матче
Главный судья:
George Catalin Roman, Romania
Стадион:
Stadionul Orasenesc, Mioveni
Посещаемость:
3468
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1
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Рапид
0 : 0
25.05.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 10 тур
ЧФР Клуж
1 : 1
22.05.2026
Арджеш Питешти
Румыния. Лига I, 9 тур
Арджеш Питешти
2 : 2
15.05.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Динамо
1 : 1
10.05.2026
Арджеш Питешти
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
1 : 0
09.05.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 10 тур
ЧФР Клуж
1 : 1
22.05.2026
Арджеш Питешти
Румыния. Лига I, 9 тур
Арджеш Питешти
2 : 2
15.05.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Динамо
1 : 1
10.05.2026
Арджеш Питешти
Румыния. Лига I, 7 тур
Университатя Клуж
1 : 0
02.05.2026
Арджеш Питешти
Румыния. Лига I, 6 тур
Арджеш Питешти
0 : 1
27.04.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 10 тур
Рапид
0 : 0
25.05.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 9 тур
Арджеш Питешти
2 : 2
15.05.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
1 : 0
09.05.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 7 тур
Рапид
1 : 2
04.05.2026
ЧФР Клуж
Румыния. Лига I, 6 тур
Динамо
3 : 1
26.04.2026
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