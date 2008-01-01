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    Рапид

    Город Бухарест
    Дивизион Румыния-Лига 1
    Сайт www.fcrapid.ro/
    Стадион Рапид-Гюлешти
    Тренер Кристиано Бергоди
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