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11:04
Оффтоп
Губерниев прокомментировал грубое нарушение ПДД Загитовой
2
10:41
«Спартак» не поздравил Дзюбу с днем рождения – Зарема отреагировала
5
10:10
Роналду прокомментировал камбэк «Аль-Насра» в матче азиатской ЛЧ
10:03
Стала известна сумма агентской комиссии за трансфер Захаряна в «Сосьедад»
09:32
Фото
Символическая сборная россиян, выступающих за рубежом
7
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Все новости
11:32
Стал известен клуб, в котором Черышев проведет сезон-2023/24
11:17
Защитник «Динамо» сказал, какая лига сильнее – РПЛ или АПЛ
1
10:54
Мостовой рассказал, как проходит его обучение на тренера
1
10:46
В РПЛ позитивно высказались о посещаемости
10:33
Гурцкая: «Когда Заболотный принимает мяч ногами, смеются даже кроты, они в шоке»
1
10:25
Главный тренер «Акрона» раскритиковал шоу Дзюбы и Слуцкого
10:00
Рекордный трансфер «Аль-Насра», конфликт в ЦСКА, отставка Ярошика из «Оренбурга» и другие новости
09:47
Ла Лига еще не зарегистрировала трансфер Захаряна, его дебют в пятницу маловероятен
1
09:38
Калешин перечислил тренеров из других видов спорта, у которых хотел бы постажироваться
1
08:57
Фото
«Бернли» Компани потратил 16 миллионов на 11-й трансфер этого лета
08:46
Видео
Дзюба отметил 35-летие: первые кадры с вечеринки
1
08:36
Фото
«Вест Хэм» подписал экс-защитника «Арсенала»
08:25
Саудовцы готовят 90 миллионов на Салаха
1
08:20
Тиньков: «11 воспитанников в составе «Краснодара» – это утопия, Галицкий бредит»
12
01:00
Вдова и сын Цымбаларя раскритиковали проведение матча памяти легенды «Спартака» в Москве
18
00:52
Мостовому исполнилось 55 лет: он рассказал, на какой возраст себя ощущает
2
00:50
Дзагоев назвал страну, в которой может продолжить карьеру
00:37
Адамов – о России на Евро-2008: «Попадись в полуфинале Германия или Турция, мы бы на 95% вышли в финал»
6
00:21
Игроки «ПСЖ» выбрали капитана тайным голосованием
00:15
Агент Миранчука анонсировал новости о будущем футболиста
22 августа
23:59
Мбаппе может подписать многолетний контракт с «ПСЖ»: он хочет выиграть ЛЧ с клубом
2
23:52
В «Оренбурге» назвали причины увольнения Ярошика
23:43
Видео
Роналду снова вышел из себя: наорал на судью и толкнул человека с телефоном
4
23:25
Брат Федуна объяснил поражение «Спартака» от «Зенита»
6
22:59
В «Зенит» отреагировали на новость о переговорах с «Бенфикой» по Нересу
5
22:54
Дзагоев прокомментировал переход Фернандеса в «Зенит»
22:45
Оздоеву не выдают визу в Шотландию на матч Лиги конференций (Novasports)
4
22:22
Агент участника ЧМ-2022 рассказал, когда игрок прилетит в Россию для перехода в «Динамо»
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Рапид - расписание
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Бухарест
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Румыния-Лига 1
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www.fcrapid.ro/
Стадион
Рапид-Гюлешти
Тренер
Кристиано Бергоди
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