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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Университатя Клуж - Динамо
Университатя Клуж - Динамо: обзор матча 23 мая 2026
Университатя Клуж
23.05.2026, суббота, 20:30
Румыния. Лига I, 10 тур
1 : 1
Завершен
Динамо
30'
А. Георгицэ
85'
А. Муси
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Университатя Клуж - Динамо
Завершен
90'
+3'
85'
ГОЛ! 1:1!
Александру Муси
Замена
I. Macalou
️️️️➡️️
Юлиан Кристя
82'
Замена
Александру Кипчиу
️️️️➡️️
Дино Миканович
66'
61'
Замена
Valentin Țicu
️️️️➡️️
Раул Опруц
60'
Замена
Джордан Икоко
️️️️➡️️
Кеннеди Боатенг
Замена
Дан Нистор
️️️️➡️️
Gabriel Simion
56'
Замена
Виргилиу Постолачи
️️️️➡️️
Atanas Ioan Trica-Balaci
56'
Замена
D. Codrea
️️️️➡️️
Мухамаду Драмме
55'
46'
Замена
Георгий Миланов
️️️️➡️️
Iulius Marginean
46'
Замена
Ianis Târbă
️️️️➡️️
Cristian Mihai
45'
+1'
ГОЛ! 1:0!
Андрей Георгицэ
Пас отдал
Юг Станоев
30'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя Клуж
1
Stefan Lefter
ВР
28
Miguel Silva
ЦЗ
4
Андрей Кубис
ЦЗ
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
77
Андрей Георгицэ
ЛВ
33
Юг Станоев
ПВ
98
Gabriel Simion
ЦФ
9
Atanas Ioan Trica-Balaci
ЦФ
94
Ovidiu Bic
(К)
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Динамо
73
Alexandru Roșca
ВР
3
Раул Опруц
ЛЗ
30
Маттео Дуту
ЦЗ
4
Кеннеди Боатенг
ЦЗ
15
Nikita Stoioanov
ЦЗ
21
Cristian Mihai
ЦП
90
Iulius Marginean
ЦП
10
Кэтэлин Кыржан
(К)
ЦП
24
Adrian Caragea
ЦП
7
Александру Муси
АП
99
A. Pop
ЦФ
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Университатя Клуж
30
Эдвинас Гертмонас
ВР
2
Alin Chintes
ЦЗ
88
Omar El Sawy
ЦП
99
Tudor Cosa
ЦП
80
Alex Orban
ЦП
10
Дан Нистор
ЦП
8
D. Codrea
ЦП
93
Виргилиу Постолачи
ЦФ
27
Александру Кипчиу
ЦФ
19
I. Macalou
ЦФ
96
Lukas Pall
ЦФ
Динамо
1
Девис Эпасси
ВР
26
Mihnea Toader
ЦЗ
55
Valentin Țicu
ЦЗ
32
Джордан Икоко
ПЗ
17
Георгий Миланов
ЦП
6
Cristian Licsandru
ЦП
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
23
Ianis Târbă
ЦФ
4-1-2-3
1
28
4
Кубис
6
Кристя
24
Миканович
7
Драмме
77
Георгицэ
33
Станоев
94
9
98
4-4-1-1
73
30
Дуту
4
Боатенг
15
3
Опруц
90
10
Кыржан
24
21
7
Муси
99
98
10
Нистор
10
Нистор
98
7
Драмме
8
8
7
Драмме
9
93
Постолачи
93
Постолачи
9
24
Миканович
27
Кипчиу
27
Кипчиу
24
Миканович
6
Кристя
19
19
6
Кристя
3
Опруц
55
55
3
Опруц
4
Боатенг
32
Икоко
32
Икоко
4
Боатенг
90
17
Миланов
17
Миланов
90
21
23
23
21
Остались в запасе
Университатя Клуж
Динамо
30
Эдвинас Гертмонас
ВР
2
Alin Chintes
ЦЗ
88
Omar El Sawy
ЦП
99
Tudor Cosa
ЦП
80
Alex Orban
ЦП
96
Lukas Pall
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
1
Девис Эпасси
ВР
26
Mihnea Toader
ЦЗ
6
Cristian Licsandru
ЦП
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Остались в запасе
30
Эдвинас Гертмонас
ВР
2
Alin Chintes
ЦЗ
88
Omar El Sawy
ЦП
99
Tudor Cosa
ЦП
80
Alex Orban
ЦП
96
Lukas Pall
ЦФ
Остались в запасе
1
Девис Эпасси
ВР
26
Mihnea Toader
ЦЗ
6
Cristian Licsandru
ЦП
20
Antonio Alexandru Bordușanu
ЦП
Главный тренер
Антон Петря
Главный тренер
Овидиу Буркэ
Статистика матча Университатя Клуж - Динамо
Всего ударов по воротам
7
18
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
3
6
Нарушения
4
7
Офсайды
1
1
Количество передач
470
601
Сейвы
2
2
Точность передач %
84
89
Удары мимо ворот
2
7
Блокированные удары
2
8
Удары из пределов штрафной
4
14
Удары из-за пределов штрафной
3
4
Информация о матче
Главный судья:
Vlad Baban, Romania
Стадион:
Cluj Arena, Cluj Napoca
Посещаемость:
9521
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Университатя Клуж
1 : 1
23.05.2026
Динамо
Румыния. Лига I, 9 тур
Университатя
5 : 0
17.05.2026
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Румыния. Лига I, 9 тур
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0 : 0
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Университатя Клуж
1 : 1
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Динамо
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16.05.2026
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1 : 1
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