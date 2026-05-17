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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Университатя - Университатя Клуж
Университатя - Университатя Клуж: обзор матча 17 мая 2026
Университатя
17.05.2026, воскресенье, 20:30
Румыния. Лига I, 9 тур
5 : 0
Завершен
Университатя Клуж
3'
D. Matei
8'
А. Аль-Амлави
48'
А. Аль-Амлави
59'
А. Меквабишвили
73'
L. Basceanu
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Университатя - Университатя Клуж
Завершен
90'
+2
Желтая карточка
Мухамаду Драмме
90'
+3'
89'
Желтая карточка
Miguel Silva
Желтая карточка
Никусор Банку
87'
Замена
Василе Могос
️️️️➡️️
Владимир Скрециу
78'
76'
Замена
Atanas Ioan Trica-Balaci
️️️️➡️️
Йово Лукич
ГОЛ! 5:0!
Luca Basceanu
Пас отдал
S. Nsimba
73'
Замена
Luca Basceanu
️️️️➡️️
David Matei
70'
Травма
David Matei
69'
Замена
Тудор Балуцэ
️️️️➡️️
Анзор Меквабишвили
65'
Замена
S. Nsimba
️️️️➡️️
Ассад Аль-Амлави
65'
62'
Замена
Miguel Silva
️️️️➡️️
Юг Станоев
62'
Замена
Gabriel Simion
️️️️➡️️
Ovidiu Bic
ГОЛ! 4:0!
Анзор Меквабишвили
59'
ГОЛ! 3:0!
Ассад Аль-Амлави
Пас отдал
Самуэль Телеш
48'
Замена
Самуэль Телеш
️️️️➡️️
Карлос Мора
46'
46'
Замена
Мухамаду Драмме
️️️️➡️️
D. Codrea
46'
Замена
I. Macalou
️️️️➡️️
Дан Нистор
Желтая карточка
Карлос Мора
45'
+1
45'
+1
Желтая карточка
Александру Кипчиу
45'
+2'
42'
Вторая желтая
Оукасс Менди
38'
Желтая карточка
Андрей Кубис
27'
Желтая карточка
Оукасс Менди
10'
Желтая карточка
Дан Нистор
ГОЛ! 2:0!
Ассад Аль-Амлави
Пас отдал
Laurenţiu Popescu
8'
ГОЛ! 1:0!
David Matei
Пас отдал
Никусор Банку
3'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Университатя
21
Laurenţiu Popescu
ВР
11
Никусор Банку
(К)
ЛЗ
3
Александр Романчук
ЦЗ
28
Адриан Рус
ЦЗ
6
Владимир Скрециу
ЦЗ
17
Карлос Мора
ПЗ
5
Анзор Меквабишвили
ОП
20
Александру Чикелдэу
ЦП
30
David Matei
ЦП
10
Стефан Байарам
ПВ
9
Ассад Аль-Амлави
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Университатя Клуж
1
Stefan Lefter
ВР
6
Юлиан Кристя
ЦЗ
4
Андрей Кубис
ЦЗ
24
Дино Миканович
ПЗ
10
Дан Нистор
ЦП
8
D. Codrea
ЦП
33
Юг Станоев
ПВ
17
Йово Лукич
ЦФ
94
Ovidiu Bic
ЦФ
27
Александру Кипчиу
(К)
ЦФ
29
Оукасс Менди
РФ
Главный тренер
Антон Петря
Университатя
32
Жоау Гонсалвеш
ВР
2
Флорин Стефан
ЦЗ
24
Nikola Stevanović
ЦЗ
15
Juraj Badelj
ЦЗ
8
Тудор Балуцэ
ОП
18
Mihnea Radulescu
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
29
Luca Basceanu
ЦП
23
Самуэль Телеш
ЦП
19
Василе Могос
ПП
12
Monday Etim
ЦФ
7
S. Nsimba
ЦФ
Университатя Клуж
30
Эдвинас Гертмонас
ВР
28
Miguel Silva
ЦЗ
7
Мухамаду Драмме
ОП
99
Tudor Cosa
ЦП
88
Omar El Sawy
ЦП
77
Андрей Георгицэ
ЛВ
19
I. Macalou
ЦФ
98
Gabriel Simion
ЦФ
9
Atanas Ioan Trica-Balaci
ЦФ
96
Lukas Pall
ЦФ
93
Виргилиу Постолачи
ЦФ
3-3-2-1-1
21
3
Романчук
28
Рус
6
Скрециу
11
Банку
5
Меквабишвили
17
Мора
20
Чикелдэу
30
10
Байарам
9
Аль-Амлави
3-2-1-4
1
24
Миканович
4
Кубис
6
Кристя
10
Нистор
8
33
Станоев
29
Менди
27
Кипчиу
94
17
Лукич
5
Меквабишвили
8
Балуцэ
8
Балуцэ
5
Меквабишвили
30
29
29
30
17
Мора
23
Телеш
23
Телеш
17
Мора
6
Скрециу
19
Могос
19
Могос
6
Скрециу
9
Аль-Амлави
7
7
9
Аль-Амлави
33
Станоев
28
28
33
Станоев
8
7
Драмме
7
Драмме
8
10
Нистор
19
19
10
Нистор
94
98
98
94
17
Лукич
9
9
17
Лукич
Остались в запасе
Университатя
Университатя Клуж
32
Жоау Гонсалвеш
ВР
2
Флорин Стефан
ЦЗ
24
Nikola Stevanović
ЦЗ
15
Juraj Badelj
ЦЗ
18
Mihnea Radulescu
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
12
Monday Etim
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
30
Эдвинас Гертмонас
ВР
99
Tudor Cosa
ЦП
88
Omar El Sawy
ЦП
77
Андрей Георгицэ
ЛВ
96
Lukas Pall
ЦФ
93
Виргилиу Постолачи
ЦФ
Главный тренер
Антон Петря
Остались в запасе
32
Жоау Гонсалвеш
ВР
2
Флорин Стефан
ЦЗ
24
Nikola Stevanović
ЦЗ
15
Juraj Badelj
ЦЗ
18
Mihnea Radulescu
ЦП
4
Александру Крету
ЦП
12
Monday Etim
ЦФ
Остались в запасе
30
Эдвинас Гертмонас
ВР
99
Tudor Cosa
ЦП
88
Omar El Sawy
ЦП
77
Андрей Георгицэ
ЛВ
96
Lukas Pall
ЦФ
93
Виргилиу Постолачи
ЦФ
Главный тренер
Лауренциу Регекампф
Главный тренер
Антон Петря
Статистика матча Университатя - Университатя Клуж
2
1
6
Всего ударов по воротам
22
5
Удары в створ
9
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Угловые удары
5
1
Нарушения
12
13
Офсайды
0
4
Количество передач
482
375
Сейвы
2
4
Точность передач %
87
83
Удары мимо ворот
9
1
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
12
4
Удары из-за пределов штрафной
10
1
Информация о матче
Главный судья:
Marcel Birsan, Romania
Стадион:
Stadionul Ion Oblemenco, Craiova
Посещаемость:
27810
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25.05.2026
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Университатя Клуж
1 : 1
23.05.2026
Динамо
Румыния. Лига I, 9 тур
Университатя
5 : 0
17.05.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 8 тур
Университатя Клуж
1 : 0
09.05.2026
Рапид
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.05.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 10 тур
Рапид
0 : 0
25.05.2026
Университатя
Румыния. Лига I, 9 тур
Университатя
5 : 0
17.05.2026
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 8 тур
ЧФР Клуж
0 : 0
08.05.2026
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17.05.2026
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ЧФР Клуж
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25.04.2026
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