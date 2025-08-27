28 августа на стадионе «Ион Облеменко» в Крайове пройдeт ответный матч 4-го раунда плей-офф Лиги Конференций, в котором «Университатя» встретится с «Истанбулом». В первой встрече румынский клуб добился выездной победы 2:1 и теперь имеет хорошее преимущество перед домашней игрой.

«Университатя»

Команда показывает уверенную форму и идeт с серией из трeх побед подряд. В последних пяти матчах «Университатя» забила 10 голов и пропустила 6, что соответствует средним показателям – 2.00 забитого и 1.20 пропущенного за игру. Коллектив активно играет в атаке и редко остаeтся без гола: серия результативных матчей достигла 15 подряд. На своeм поле клуб действует смелее и умеет эффективно использовать быстрые переходы в атаку. Сильная сторона – высокая реализация моментов и стабильность нападения.

«Истанбул»

Турецкий клуб подходит к ответному матчу с серией из семи игр подряд, где он обязательно забивает. В последних пяти встречах команда отличилась 10 раз и пропустила 5, показатели – 2.00 забитого и 1.00 пропущенного за матч. Однако оборона не безупречна: голы в свои ворота фиксировались в четырeх последних матчах подряд. «Истанбул» делает ставку на атакующую игру и умеет создавать давление, но выездные матчи часто проходят для него сложнее, чем домашние.

Факты о командах

«Университатя»

Победа 2:1 в первом матче против «Истанбула»

В среднем: 2.00 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Победы в 3 последних матчах подряд

Забивает в 15 последних встречах

«Истанбул»

В среднем: 2.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Пропускает в 4 последних матчах

Забивает в 7 последних играх

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

Прогноз на матч

Обе команды результативны и демонстрируют сильные атакующие линии, поэтому ответная встреча обещает быть насыщенной. «Университатя» имеет психологическое и турнирное преимущество после победы в Турции и сможет использовать фактор своего поля. «Истанбул» постарается отыграться и обязан идти вперeд, что открывает пространство для хозяев. Вероятен обмен голами и высокий темп, но за счeт стабильности в атаке и поддержки трибун шансы румынского клуба выглядят выше.

