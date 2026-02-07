В матче 23-го тура Ла Лиги бискайский «Атлетик» на «Сан-Мамесе» принимает «Леванте». Хозяева (11-е место, 25 очков) переживают не лучший период, не побеждая в 6 последних матчах чемпионата, в то время как гости (19-е место, 18 очков) отчаянно борются за выживание и показывают неожиданно стабильную игру в последнее время. Для обеих команд очки критически важны, но по разным причинам.

«Атлетик»

Команда демонстрирует яркий, но крайне нестабильный футбол. С одной стороны, «львы» забивают в 7 матчах подряд и показывают отличную атакующую статистику (1.80 гола в среднем за игру). С другой – они не могут победить уже 6 туров и обладают катастрофически ненадежной обороной, пропускающей в 10 матчах подряд (в среднем 1.80 гола). «Атлетик» опасен в атаке, но его игра лишена баланса.

«Леванте»

Несмотря на низкое место в таблице, команда находится в хорошей форме, не проиграв в 5 из 7 последних матчей. «Леванте» демонстрирует сбалансированную игру: забивает в среднем 1.40 гола, а пропускает 1.00. Команда опасна в атаке и организована в защите, что подтверждается недавней нулевой ничьей с «Атлетико». Борьба за выживание добавляет им мотивации.

Факты о командах:

«Атлетик»

Не выигрывает в 6 последних матчах Ла Лиги.

Забивает в 7 матчах подряд, но при этом пропускает в 10 матчах подряд.

Не проигрывает «Леванте» в 10 последних очных встречах, включая победу 2:0 в первом круге.

«Леванте»

Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей Ла Лиги.

Демонстрирует сбалансированную игру в обороне (1.00 пропуска в среднем) и атаке (1.40 гола в среднем).

Проиграл «Атлетику» в первом круге, но последние матчи проводит намного увереннее.

Прогноз на матч «Атлетик» – «Леванте»

Данные указывают на напряженный и результативный матч, исход которого далеко не очевиден. «Атлетик» является формальным фаворитом благодаря домашней арене и историческому доминированию над соперником (10 матчей без поражений). Однако их текущее состояние вызывает вопросы: команда не может победить уже 6 туров, а их оборона – одна из самых слабых в лиге по текущей форме. Это дает реальный шанс «Леванте», который демонстрирует стабильность, хорошую организацию и уже доказал, что способен не пропускать даже топ-клубам. Ключевым противостоянием станет мощная, но нестабильная атака хозяев против дисциплинированной обороны гостей. «Атлетик» будет атаковать и создавать моменты, но их собственная беззащитность на контратаках может стать фатальной. «Леванте», мотивированный борьбой за выживание, способен не только обороняться, но и забивать (1.40 гола в среднем). Ожидается, что матч будет проходить с обоюдной игрой и большим количеством моментов у обеих ворот. Учитывая оборонительные проблемы «Атлетика», «Леванте» имеет все шансы на положительный результат, вплоть до сенсационной победы. Более вероятным исходом видится ничья с обоюдными голами или победа «Атлетика» с минимальным перевесом в тотально атакующем матче.

Рекомендованные ставки: