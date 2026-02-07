Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Атлетик» – «Леванте»: прогноз и ставки на матч 8 февраля 2026 с коэффициентом 1.88

07 февраля 2026 10:22
Атлетик - Леванте
08 февр. 2026, воскресенье 18:15 | Испания. Примера, 23 тур
Перейти в онлайн матча
1.88
Обе команды забьют — Да
Сделать ставку

В матче 23-го тура Ла Лиги бискайский «Атлетик» на «Сан-Мамесе» принимает «Леванте». Хозяева (11-е место, 25 очков) переживают не лучший период, не побеждая в 6 последних матчах чемпионата, в то время как гости (19-е место, 18 очков) отчаянно борются за выживание и показывают неожиданно стабильную игру в последнее время. Для обеих команд очки критически важны, но по разным причинам.

«Атлетик»

Команда демонстрирует яркий, но крайне нестабильный футбол. С одной стороны, «львы» забивают в 7 матчах подряд и показывают отличную атакующую статистику (1.80 гола в среднем за игру). С другой – они не могут победить уже 6 туров и обладают катастрофически ненадежной обороной, пропускающей в 10 матчах подряд (в среднем 1.80 гола). «Атлетик» опасен в атаке, но его игра лишена баланса.

«Леванте»

Несмотря на низкое место в таблице, команда находится в хорошей форме, не проиграв в 5 из 7 последних матчей. «Леванте» демонстрирует сбалансированную игру: забивает в среднем 1.40 гола, а пропускает 1.00. Команда опасна в атаке и организована в защите, что подтверждается недавней нулевой ничьей с «Атлетико». Борьба за выживание добавляет им мотивации.

Факты о командах:

«Атлетик»

  • Не выигрывает в 6 последних матчах Ла Лиги.
  • Забивает в 7 матчах подряд, но при этом пропускает в 10 матчах подряд.
  • Не проигрывает «Леванте» в 10 последних очных встречах, включая победу 2:0 в первом круге.

«Леванте»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних матчей Ла Лиги.
  • Демонстрирует сбалансированную игру в обороне (1.00 пропуска в среднем) и атаке (1.40 гола в среднем).
  • Проиграл «Атлетику» в первом круге, но последние матчи проводит намного увереннее.

Прогноз на матч «Атлетик» – «Леванте»

Данные указывают на напряженный и результативный матч, исход которого далеко не очевиден. «Атлетик» является формальным фаворитом благодаря домашней арене и историческому доминированию над соперником (10 матчей без поражений). Однако их текущее состояние вызывает вопросы: команда не может победить уже 6 туров, а их оборона – одна из самых слабых в лиге по текущей форме. Это дает реальный шанс «Леванте», который демонстрирует стабильность, хорошую организацию и уже доказал, что способен не пропускать даже топ-клубам. Ключевым противостоянием станет мощная, но нестабильная атака хозяев против дисциплинированной обороны гостей. «Атлетик» будет атаковать и создавать моменты, но их собственная беззащитность на контратаках может стать фатальной. «Леванте», мотивированный борьбой за выживание, способен не только обороняться, но и забивать (1.40 гола в среднем). Ожидается, что матч будет проходить с обоюдной игрой и большим количеством моментов у обеих ворот. Учитывая оборонительные проблемы «Атлетика», «Леванте» имеет все шансы на положительный результат, вплоть до сенсационной победы. Более вероятным исходом видится ничья с обоюдными голами или победа «Атлетика» с минимальным перевесом в тотально атакующем матче.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.88
  • Фора Леванте (+1.5) – коэффициент 1.55

1.88
Обе команды забьют — Да
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Испания. Примера Леванте Атлетик
Другие прогнозы
10.02.2026
10:00
1.95
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Зенит - ЦСКА
Победа «Зенита»
10.02.2026
13:00
1.80
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восток, 7 тур
Виссел Кобе - Сеул
Обе забьют – ДА
10.02.2026
15:15
2.23
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восток, 7 тур
Шанхай Шэньхуа - Матида Зельвия
Победа «Матида Зельвия»
10.02.2026
19:00
1.75
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 7 тур
Трактор - Аль-Садд
Тотал меньше 2.5 голов
10.02.2026
22:30
2.85
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Тоттенхэм - Ньюкасл
Победа «Тоттенхэма»
10.02.2026
22:30
2.10
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Челси - Лидс
Победа «Челси» и тотал больше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 