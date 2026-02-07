Введите ваш ник на сайте
«АЗ Алкмар» – «Аякс»: прогноз и ставки на матч 8 февраля 2026 с коэффициентом 1.50

07 февраля 2026 10:00
АЗ Алкмаар - Аякс
08 февр. 2026, воскресенье 16:30 | Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
В центральном матче 22-го тура Эредивизи «АЗ Алкмар» на стадионе «АФАС» принимает амстердамский «Аякс». Матч традиционно считается одним из ключевых в Нидерландах. Хозяева (6-е место, 32 очка) стремятся укрепиться в зоне еврокубков, в то время как гости (4-е место, 38 очков) претендуют на место в тройке. Особый драматизм встрече придает свежий разгромный результат: три недели назад в Кубке Нидерландов «АЗ» уничтожил «Аякс» со счетом 6:0.

«АЗ Алкмар»

Команда демонстрирует нестабильную игру в чемпионате, но обладает мощным психологическим преимуществом. В атаке «АЗ» опасен благодаря Трою Пэрротту (22 гола) и забивает в 8 матчах подряд. Однако оборона оставляет желать лучшего (1.60 пропуска в среднем). Дома «АЗ» силен и не проигрывает в 7 из 9 последних матчей, а историческое доминирование над «Аяксом» придает уверенности.

«Аякс»

Команда находится в неплохой форме в чемпионате, не проигрывая 8 матчей подряд. Атака с Микой Марсель Годтсом (10 голов) результативна (1.80 гола в среднем), но оборона нестабильна (1.40 пропуска в среднем). Главный вопрос – психологическое состояние после унизительного поражения 0:6 от этого же соперника. «Аякс» будет мотивирован взять реванш, но травма от того разгрома может сказаться.

Факты о командах:

«АЗ Алкмар»

  • Не проигрывает «Аяксу» в 10 последних очных встречах, включая разгром 6:0 в Кубке три недели назад.
  • Не проигрывает дома в 7 из 9 последних матчей Эредивизи и забивает в 8 матчах подряд.
  • Обладает сильной атакой, но слабой обороной (1.60 пропуска в среднем).

«Аякс»

  • Не проигрывает в 8 последних матчах Эредивизи и забивает в 12 матчах подряд.
  • Имеет нестабильную оборону, пропускающую в 6 из 8 последних матчей.
  • Потерпел самое унизительное поражение сезона (0:6) от «АЗ» в Кубке.

Прогноз на матч «АЗ Алкмар» – «Аякс»

Данные и контекст указывают на крайне напряженный и результативный матч, где психологический фактор может перевесить форму. «АЗ Алкмар» обладает колоссальным преимуществом в головах: 10 матчей без поражений в очных встречах и свежий разгром 6:0. Это дает им огромную уверенность, особенно дома. Однако их оборона (1.60 пропуска в среднем) уязвима, что играет на руку мощной атаке «Аякса». «Аякс», в свою очередь, будет жаждать реванша и демонстрирует стабильность в чемпионате. Их главная проблема – та же нестабильная оборона (1.40 пропуска в среднем), которая три недели назад развалилась. Ожидается, что обе команды, движимые сильными мотивами («АЗ» – продолжить доминирование, «Аякс» – реабилитироваться), выйдут играть в открытый атакующий футбол. Матч, скорее всего, будет с обоюдными голами, учитывая оборонительные проблемы обоих коллективов. Исход может зависеть от того, сможет ли «Аякс» психологически оправиться от прошлого поражения. В такой эмоциональной игре больше шансов у «АЗ Алкмара», который играет дома и имеет историческую власть над соперником, но «Аякс» способен навязать борьбу и взять реванш.

Рекомендованные ставки:

  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.50
  • Тотал голов больше 2.5 – коэффициент 1.55

Автор: Орлов Максим
Нидерланды. Эредивизие Аякс АЗ Алкмаар
