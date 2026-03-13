14 марта в 30-м туре АПЛ «Сандерленд» примет «Брайтон». Это противостояние двух равных по классу команд, находящихся в кризисе результативности. Хозяева имеют небольшое историческое преимущество, гости традиционно неуступчивы в очных встречах.

«Сандерленд»

«Черные коты» занимают 11-е место и демонстрируют нестабильную игру. Команда забивает в 3 последних матчах АПЛ, но в целом атака работает слабо – всего 0.80 гола в среднем за последние 5 игр (4 мяча). Оборона «Сандерленда» относительно надежна (1.00 пропуска в среднем). Дома хозяева традиционно опасны, но историческая статистика против «Брайтона» не дает явного преимущества.

«Брайтон»

«Чайки» занимают 14-е место и также переживают кризис в атаке – 0.80 гола в среднем за последние 5 игр (4 мяча). Оборона гостей нестабильна – пропуски в 10 из 12 последних матчей и 1.20 пропуска в среднем. Важное психологическое преимущество – «Брайтон» не проигрывает «Сандерленду» в 5 из 7 последних очных встреч.

Прогноз на матч «Сандерленд» – «Брайтон»

Матч двух команд с одинаковыми проблемами в атаке. Обе команды мало забивают, но «Брайтон» больше пропускает. Учитывая, что гости имеют историческое преимущество, но хозяева играют дома, наиболее вероятным исходом выглядит малорезультативная ничья.

