«Сандерленд» – «Брайтон»: прогноз и ставки на матч 14 марта 2026 с коэффициентом 1.75

13 марта 2026 8:57
Сандерленд - Брайтон
14 мар. 2026, суббота 18:00 | Англия. Премьер-лига, 30 тур
Перейти в онлайн матча
Тотал меньше 2.5 голов
14 марта в 30-м туре АПЛ «Сандерленд» примет «Брайтон». Это противостояние двух равных по классу команд, находящихся в кризисе результативности. Хозяева имеют небольшое историческое преимущество, гости традиционно неуступчивы в очных встречах.

«Сандерленд»

«Черные коты» занимают 11-е место и демонстрируют нестабильную игру. Команда забивает в 3 последних матчах АПЛ, но в целом атака работает слабо – всего 0.80 гола в среднем за последние 5 игр (4 мяча). Оборона «Сандерленда» относительно надежна (1.00 пропуска в среднем). Дома хозяева традиционно опасны, но историческая статистика против «Брайтона» не дает явного преимущества.

«Брайтон»

«Чайки» занимают 14-е место и также переживают кризис в атаке – 0.80 гола в среднем за последние 5 игр (4 мяча). Оборона гостей нестабильна – пропуски в 10 из 12 последних матчей и 1.20 пропуска в среднем. Важное психологическое преимущество – «Брайтон» не проигрывает «Сандерленду» в 5 из 7 последних очных встреч.

Факты о командах:

«Сандерленд»

  • Забивает в 3 последних матчах АПЛ (0.80 в среднем).
  • Пропускает в среднем 1.00 гола за игру.
  • 11-е место в турнире (40 очков).

«Брайтон»

  • Забивает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Пропускает в 10 из 12 последних матчей (1.20 в среднем).
  • Не проигрывает «Сандерленду» в 5 из 7 последних встреч.
  • 14-е место в турнире (37 очков).

Прогноз на матч «Сандерленд» – «Брайтон»

Матч двух команд с одинаковыми проблемами в атаке. Обе команды мало забивают, но «Брайтон» больше пропускает. Учитывая, что гости имеют историческое преимущество, но хозяева играют дома, наиболее вероятным исходом выглядит малорезультативная ничья.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 1.75.
  • Ничья

Тотал меньше 2.5 голов
Автор: Мещеряков Денис
Англия. Премьер-лига Брайтон Сандерленд
