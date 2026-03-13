14 марта в 26-м туре Бундеслиги франкфуртский «Айнтрахт» примет «Хайденхайм». Это противостояние еврокубкового претендента, находящегося в отличной форме, и безнадежного аутсайдера, замыкающего турнирную таблицу и переживающего затяжной кризис.

«Айнтрахт»

«Орлы» занимают 7-е место и демонстрируют сбалансированную игру. Команда забивает в 5 из 7 последних матчей (1.60 гола в среднем за последние 5 игр) и обладает надежной обороной – всего 0.80 пропуска в среднем. Йонатан Буркардт с 11 голами – лидер атак. Важнейшее психологическое преимущество – хозяева не проигрывают «Хайденхайму» в 6 последних очных встречах и забивают им в 7 последних матчах подряд.

«Хайденхайм»

Гости занимают последнее, 18-е место и переживают глубочайший кризис. Команда не может выиграть в 12 последних матчах Бундеслиги и пропускает в 25 последних подряд. Оборона «Хайденхайма» катастрофична – 2.40 пропуска в среднем за последние 5 игр (12 голов) и пропуски в 28 последних матчах. Атака работает слабо (1.00 гола в среднем). «Хайденхайм» выглядит безнадежно на фоне соперника.

Факты о командах:

«Айнтрахт»

Забивает в 5 из 7 последних матчей (1.60 в среднем).

Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.

Не проигрывает «Хайденхайму» в 6 последних очных встречах.

Забивает «Хайденхайму» в 7 последних матчах.

7-е место в турнире (35 очков).

«Хайденхайм»

Не выигрывает в 12 последних матчах.

Пропускает в 25 последних матчах (2.40 в среднем).

Забивает в среднем 1.00 гола за игру.

18-е место в турнире (14 очков).

Прогноз на матч «Айнтрахт» – «Хайденхайм»

«Айнтрахт» имеет колоссальное преимущество в классе, форме и истории личных встреч. «Хайденхайм» переживает затяжной кризис, катастрофически пропускает и не имеет шансов против еврокубкового претендента. Учитывая разницу в классе и статистику, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа хозяев с разницей в 2-3 мяча.

Рекомендованные ставки: