«Айнтрахт» – «Хайденхайм»: прогноз и ставки на матч 14 марта 2026 с коэффициентом 2.35

13 марта 2026 9:34
Айнтрахт - Хайденхайм
14 мар. 2026, суббота 17:30 | Германия. Бундеслига, 26 тур
2.35
Фора «Айнтрахта» (-1.5)
14 марта в 26-м туре Бундеслиги франкфуртский «Айнтрахт» примет «Хайденхайм». Это противостояние еврокубкового претендента, находящегося в отличной форме, и безнадежного аутсайдера, замыкающего турнирную таблицу и переживающего затяжной кризис.

«Айнтрахт»

«Орлы» занимают 7-е место и демонстрируют сбалансированную игру. Команда забивает в 5 из 7 последних матчей (1.60 гола в среднем за последние 5 игр) и обладает надежной обороной – всего 0.80 пропуска в среднем. Йонатан Буркардт с 11 голами – лидер атак. Важнейшее психологическое преимущество – хозяева не проигрывают «Хайденхайму» в 6 последних очных встречах и забивают им в 7 последних матчах подряд.

«Хайденхайм»

Гости занимают последнее, 18-е место и переживают глубочайший кризис. Команда не может выиграть в 12 последних матчах Бундеслиги и пропускает в 25 последних подряд. Оборона «Хайденхайма» катастрофична – 2.40 пропуска в среднем за последние 5 игр (12 голов) и пропуски в 28 последних матчах. Атака работает слабо (1.00 гола в среднем). «Хайденхайм» выглядит безнадежно на фоне соперника.

Факты о командах:

«Айнтрахт»

  • Забивает в 5 из 7 последних матчей (1.60 в среднем).
  • Пропускает в среднем 0.80 гола за игру.
  • Не проигрывает «Хайденхайму» в 6 последних очных встречах.
  • Забивает «Хайденхайму» в 7 последних матчах.
  • 7-е место в турнире (35 очков).

«Хайденхайм»

  • Не выигрывает в 12 последних матчах.
  • Пропускает в 25 последних матчах (2.40 в среднем).
  • Забивает в среднем 1.00 гола за игру.
  • 18-е место в турнире (14 очков).

Прогноз на матч «Айнтрахт» – «Хайденхайм»

«Айнтрахт» имеет колоссальное преимущество в классе, форме и истории личных встреч. «Хайденхайм» переживает затяжной кризис, катастрофически пропускает и не имеет шансов против еврокубкового претендента. Учитывая разницу в классе и статистику, наиболее вероятным исходом выглядит уверенная победа хозяев с разницей в 2-3 мяча.

Рекомендованные ставки:

  • Фора «Айнтрахта» (-1.5) – коэффициент 2.35.
  • Инд. тотал «Айнтрахта» больше 1.5

2.35
Фора «Айнтрахта» (-1.5)
Автор: Мещеряков Денис
Германия. Бундеслига Хайденхайм Айнтрахт
18+
