«Жирона» – «Атлетик»: прогноз и ставки на матч 14 марта 2026 с коэффициентом 1.77

14 марта 2026 8:26
Жирона - Атлетик
14 мар. 2026, суббота 16:00 | Испания. Примера, 28 тур
1.77
ТМ (2,5)
14 марта в 28-м туре Примеры встречаются «Жирона» и «Атлетик». Игра в Жироне начнется в 16:00 (мск).

«Жирона»

Команда Мичела Санчеса с 31 очком занимает 15-е место в Примере. «Жирона» добыла 7 побед, 10 ничьих и потерпел 10 поражений, разница мячей – 28:43.

Последние результаты:

  • 07.03.26 «Леванте» – «Жирона» – 1:1;
  • 01.03.26 «Жирона» – «Сельта» – 1:2;
  • 23.02.26 «Алавес» – «Жирона» – 2:2.

«Атлетик»

«Атлетик» набрал 35 очков и занимает 10-е место. Подопечные Эрнесто Вальверде добыли 10 побед, 5 ничьих и потерпели 12 поражений, разница мячей – 30:37.

Предыдущие результаты:

  • 07.03.26 «Атлетик» – «Барселона» – 0:1;
  • 04.03.26 «Реал Сосьедад» – «Атлетик» – 1:0;
  • 28.02.26 «Райо Вальекано» – «Атлетик» – 1:1.

Очные встречи

  • 23.09.25 «Атлетик» – «Жирона» – 1:1;
  • 08.02.25 «Атлетик» – «Жирона» – 3:0;
  • 06.10.24 «Жирона» – «Атлетик» – 2:1.

Прогноз на матч «Жирона» – «Атлетик»

«Жирона» недалеко ушла от зоны вылета, а «Атлетик» после проигрыша «Барселоне» отстал от еврокубковой зоны. Очки нужны и тем, и другим, но определить фаворита крайне сложно. Обе команды не блещут в атаке, поэтому ожидаем низового матча при равной игре.

  • Прогноз – ТМ (2,5) с кф. 1.77.
  • Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 6.50.

Автор: Ланьков Роман
Испания. Примера Атлетик Жирона
18+
