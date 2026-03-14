Жирона - Атлетик
14 мар. 2026, суббота 16:00 | Испания. Примера, 28 тур
14 марта в 28-м туре Примеры встречаются «Жирона» и «Атлетик». Игра в Жироне начнется в 16:00 (мск).
«Жирона»
Команда Мичела Санчеса с 31 очком занимает 15-е место в Примере. «Жирона» добыла 7 побед, 10 ничьих и потерпел 10 поражений, разница мячей – 28:43.
Последние результаты:
- 07.03.26 «Леванте» – «Жирона» – 1:1;
- 01.03.26 «Жирона» – «Сельта» – 1:2;
- 23.02.26 «Алавес» – «Жирона» – 2:2.
«Атлетик»
«Атлетик» набрал 35 очков и занимает 10-е место. Подопечные Эрнесто Вальверде добыли 10 побед, 5 ничьих и потерпели 12 поражений, разница мячей – 30:37.
Предыдущие результаты:
- 07.03.26 «Атлетик» – «Барселона» – 0:1;
- 04.03.26 «Реал Сосьедад» – «Атлетик» – 1:0;
- 28.02.26 «Райо Вальекано» – «Атлетик» – 1:1.
Очные встречи
- 23.09.25 «Атлетик» – «Жирона» – 1:1;
- 08.02.25 «Атлетик» – «Жирона» – 3:0;
- 06.10.24 «Жирона» – «Атлетик» – 2:1.
Прогноз на матч «Жирона» – «Атлетик»
«Жирона» недалеко ушла от зоны вылета, а «Атлетик» после проигрыша «Барселоне» отстал от еврокубковой зоны. Очки нужны и тем, и другим, но определить фаворита крайне сложно. Обе команды не блещут в атаке, поэтому ожидаем низового матча при равной игре.
- Прогноз – ТМ (2,5) с кф. 1.77.
- Прогноз на точный счет – 1:1 с кф. 6.50.