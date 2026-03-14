14 марта в 28-м туре Примеры встречаются «Жирона» и «Атлетик». Игра в Жироне начнется в 16:00 (мск).

«Жирона»

Команда Мичела Санчеса с 31 очком занимает 15-е место в Примере. «Жирона» добыла 7 побед, 10 ничьих и потерпел 10 поражений, разница мячей – 28:43.

Последние результаты:

07.03.26 «Леванте» – «Жирона» – 1:1;

01.03.26 «Жирона» – «Сельта» – 1:2;

23.02.26 «Алавес» – «Жирона» – 2:2.

«Атлетик»

«Атлетик» набрал 35 очков и занимает 10-е место. Подопечные Эрнесто Вальверде добыли 10 побед, 5 ничьих и потерпели 12 поражений, разница мячей – 30:37.

Предыдущие результаты:

07.03.26 «Атлетик» – «Барселона» – 0:1;

04.03.26 «Реал Сосьедад» – «Атлетик» – 1:0;

28.02.26 «Райо Вальекано» – «Атлетик» – 1:1.

Очные встречи

23.09.25 «Атлетик» – «Жирона» – 1:1;

08.02.25 «Атлетик» – «Жирона» – 3:0;

06.10.24 «Жирона» – «Атлетик» – 2:1.

Прогноз на матч «Жирона» – «Атлетик»

«Жирона» недалеко ушла от зоны вылета, а «Атлетик» после проигрыша «Барселоне» отстал от еврокубковой зоны. Очки нужны и тем, и другим, но определить фаворита крайне сложно. Обе команды не блещут в атаке, поэтому ожидаем низового матча при равной игре.