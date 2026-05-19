20 мая в рамках 5-го тура Кубка Либертадорес встретятся «Бока Хуниорс» и «Крузейро». Хозяева занимают 3-е место в группе с 6 очками после 4 туров. Гости располагаются на 2-й строчке с 7 очками. Ожидается напряжeнная борьба, где аргентинцам жизненно необходима победа.

«Бока Хуниорс»

Аргентинский гранд подходит к матчу с хорошей домашней статистикой: команда не проигрывает в 12 из 14 последних матчей на своeм поле. В прошлом туре Либертадорес «Бока» уступила «Барселоне Гуаякиль» (0:1). Атака выглядит неплохо: 8 голов за последние 5 матчей (1.60 в среднем). Однако оборона нестабильна: 6 пропущенных за тот же отрезок (1.20 в среднем). Лучший бомбардир Адам Барейро (6 голов в 14 матчах) – главная ударная сила. Команда пропускает в 4 последних матчах подряд.

«Крузейро»

Бразильский клуб демонстрирует стабильность: не проигрывает в 8 из 10 последних матчей. В прошлом туре Либертадорес была зафиксирована безголевая ничья с «Универсидад Католика» (0:0). Атака не блещет: 5 голов за последние 5 матчей (1.00 в среднем). Оборона действует надeжно: 5 пропущенных за 5 игр (1.00 в среднем). Лучший бомбардир Кайо Жорже (11 голов в 23 матчах) – опаснейший нападающий. Команда забивает в 3 последних матчах подряд.

Факты о командах:

«Бока Хуниорс»

Занимает 3-е место, набрав 6 очков после 4 туров

Не проигрывает в 12 из 14 последних матчей дома

Побеждает в 3 последних очных домашних матчах против «Крузейро»

Пропускает в 4 последних матчах подряд

В среднем: 1.60 забито, 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Адам Барейро (6 голов в 14 матчах)

«Крузейро»

Занимает 2-е место, набрав 7 очков после 4 туров

Не проигрывает в 8 из 10 последних матчей

Забивает в 3 последних матчах подряд

В среднем: 1.00 забито, 1.00 пропущено (последние 5 игр)

Лучший бомбардир: Кайо Жорже (11 голов в 23 матчах)

История личных встреч

«Бока Хуниорс» побеждает в 3 последних очных матчах дома против «Крузейро»

«Бока Хуниорс» забивает в 8 из 10 последних матчей против этого соперника

В текущем сезоне «Крузейро» выиграл дома со счeтом 1:0

Прогноз на матч «Бока Хуниорс» – «Крузейро»

«Боке» жизненно необходима победа – 3-е место и отставание от «Крузейро» в 1 очко делают домашний матч ключевым. Аргентинцы великолепно играют дома (12 из 14 матчей без поражений) и исторически уверенно чувствуют себя против бразильцев на своей арене (3 победы подряд). «Крузейро» же делает ставку на оборону (1.00 пропущенный в среднем) и контратаки, но атака бразильцев не так эффективна в гостях. При этом «Бока» регулярно забивает (1.60) и редко уходит с поля без гола. Учитывая турнирную ситуацию и домашнюю мощь хозяев, аргентинцы должны добиться нужного результата, но оборона «Крузейро» способна навязать борьбу.

Рекомендованные ставки: