январь 2024
февраль 2024
Матчей пока что нет
Кубок Либертадорес 2024. 1 раунд, ответный матч
Дефенсор Спортинг
- : -
Академика Пуэрто-Кабельо
Не начался
Кубок Либертадорес 2024. 1 раунд, ответный матч
Мельгар
- : -
Аврора
Не начался
Кубок Либертадорес 2024. 1 раунд, ответный матч
Насьональ
- : -
Аукас
Не начался
Кубок Либертадорес 2024. 2 раунд, первый матч
Португеза
- : -
Палестино
Не начался
Агилас Дорадас
- : -
Брагантино
Не начался
Олвейс Реди
- : -
Спортинг Кристал
Не начался
Кубок Либертадорес 2024. 2 раунд, первый матч
Спортиво Триниденс
- : -
Эль Насьональ
Не начался
Годой-Крус
- : -
Коло-Коло
Не начался
Кубок Либертадорес 2024. 2 раунд, ответный матч
Палестино
- : -
Португеза
Не начался
Брагантино
- : -
Агилас Дорадас
Не начался
Спортинг Кристал
- : -
Олвейс Реди
Не начался
Кубок Либертадорес 2024. 2 раунд, ответный матч
Эль Насьональ
- : -
Спортиво Триниденс
Не начался
Коло-Коло
- : -
Годой-Крус
Не начался