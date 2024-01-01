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Кубок Либертадорес:

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Футбол онлайн - Кубок Либертадорес

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Матчей пока что нет
Кубок Либертадорес 2024. 1 раунд, ответный матч
14 февраля, 03:30
Дефенсор Спортинг
- : -
Академика Пуэрто-Кабельо
Не начался
Кубок Либертадорес 2024. 1 раунд, ответный матч
15 февраля, 03:30
Мельгар
- : -
Аврора
Не начался
Кубок Либертадорес 2024. 1 раунд, ответный матч
16 февраля, 03:30
Насьональ
- : -
Аукас
Не начался
Кубок Либертадорес 2024. 2 раунд, первый матч
21 февраля, 01:00
Португеза
- : -
Палестино
Не начался
21 февраля, 03:30
Агилас Дорадас
- : -
Брагантино
Не начался
21 февраля, 03:30
Олвейс Реди
- : -
Спортинг Кристал
Не начался
Кубок Либертадорес 2024. 2 раунд, первый матч
23 февраля, 01:00
Спортиво Триниденс
- : -
Эль Насьональ
Не начался
23 февраля, 03:30
Годой-Крус
- : -
Коло-Коло
Не начался
Кубок Либертадорес 2024. 2 раунд, ответный матч
28 февраля, 01:00
Палестино
- : -
Португеза
Не начался
28 февраля, 03:30
Брагантино
- : -
Агилас Дорадас
Не начался
28 февраля, 03:30
Спортинг Кристал
- : -
Олвейс Реди
Не начался
Кубок Либертадорес 2024. 2 раунд, ответный матч
1 марта, 01:00
Эль Насьональ
- : -
Спортиво Триниденс
Не начался
1 марта, 03:30
Коло-Коло
- : -
Годой-Крус
Не начался
Россия
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