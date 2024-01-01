Матчей пока что нет

Кубок Либертадорес 2024. 1 раунд, ответный матч Дефенсор Спортинг - : - Академика Пуэрто-Кабельо Не начался

Кубок Либертадорес 2024. 1 раунд, ответный матч Мельгар - : - Аврора Не начался

Кубок Либертадорес 2024. 1 раунд, ответный матч Насьональ - : - Аукас Не начался

Кубок Либертадорес 2024. 2 раунд, первый матч Португеза - : - Палестино Не начался Агилас Дорадас - : - Брагантино Не начался Олвейс Реди - : - Спортинг Кристал Не начался

Кубок Либертадорес 2024. 2 раунд, первый матч Спортиво Триниденс - : - Эль Насьональ Не начался Годой-Крус - : - Коло-Коло Не начался

Кубок Либертадорес 2024. 2 раунд, ответный матч Палестино - : - Португеза Не начался Брагантино - : - Агилас Дорадас Не начался Спортинг Кристал - : - Олвейс Реди Не начался