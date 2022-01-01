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Главная
Кубок Либертадорес
Футбольные тренеры
Кубок Либертадорес 2026 - тренеры
#
Тренер
Команда
1
Жардим Леонарду
Фламенго
2
Жуниор Доривал
Коринтианс
3
Пеллегрино Маурисио
Ланус
4
Феррейра Абель
Палмейрас
5
Жорже Аморим Артур
Крузейро
6
Лопес Диего
Брешиа
7
Анчелотти Давиде
Лилль
8
Руссо Мигель Анхель
Росарио Сентраль
9
Рекоба Альваро
Насьональ
10
Сени Рожерио
Баия
11
Диес Николас
Архентинос Хуниорс
12
Альфаро Эмилиано
-
13
Эгес Леонардо
Насьональ Потоси
14
Монаррис Диего
Хувентуд
15
Агирре Диего
Пеньяроль
16
Мерино Диего
Карабобо
17
Нуньес Николас
Универсидад Католика
18
Субельдия Луис
Флуминенсе
19
Рабаналь Хавьер
Университарио
20
Геде Пабло
Альянса
21
Галеано Ариэль
Либертад
22
Сангинетти Хавьер
Уачипато
23
Бава Хорхе
Серро Портеньо
24
Убеда Клаудио
-
25
Сассо Даниэль
Универсидад Сентрал
26
Бальдивьесо Хулио Сесар
Олвейс Реди
27
Хименес Фелипе
2 де Майо
28
Гонсалес Давид
Депортес Толима
29
Селисо Хорхе
Универсидад Католика
30
Асконсабаль Хуан Мануэль
О'Хиггинс
31
Робатто Флавио
Боливар
32
Рестрепо Алехандро
Индепендьенте
33
Диас Фернандо
Кокимбо Унидо
34
Ронделли Мигель
Куско
35
Морейра Эндерсон
Спортинг Кристал
36
Чикотелло Мартин
Индепендьенте Ривадавия
37
Ариас Альфредо
Атлетико Хуниор
38
Лавальен Пабло
Стронгест
39
Репетто Пабло
Санта-Фе
40
Медина Александер
Эстудиантес
41
Гандольфи Хавьер
Индепендьенте дель Валле
42
Гомес Серхио
Платенсе
43
Бернай Виктор
Гуарани
44
Алькасер Хосеп
ЛДУ
45
Толисано Хуан Доминго
Депортиво Ла-Гуайра
46
Байтелло Иван
Мирассол
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