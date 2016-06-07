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    Хулио Сесар Бальдивьесо

    Тренер
    Имя Хулио Сесар
    Фамилия Бальдивьесо
    Гражданство Боливия
    Дата рождения 2 декабря 1971
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Боливия 3 0 3 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.06.2016 Панама 2 : 1 Боливия
    11.06.2016 Чили 2 : 1 Боливия
    15.06.2016 Аргентина 3 : 0 Боливия
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