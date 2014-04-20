Эндерсон Морейра
Тренер
|Имя
|Эндерсон
|Фамилия
|Морейра
|Гражданство
|Бразилия
|Дата рождения
|28 сентября 1971
|Имя
|Эндерсон
|Фамилия
|Морейра
|Гражданство
|Бразилия
|Дата рождения
|28 сентября 1971
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Гремио
|9
|3
|3
|3
|Сантос
|15
|6
|6
|3
|Дата
|Матч
|20.04.2014
|Атлетико Паранаэнсе
|1 : 0
|Гремио
|28.04.2014
|Гремио
|2 : 1
|Атлетико Минейро
|04.05.2014
|Сантос
|0 : 0
|Гремио
|18.05.2014
|Гремио
|1 : 0
|Флуминенсе
|22.05.2014
|Гремио
|2 : 1
|Ботафого
|25.05.2014
|Сан-Паулу
|1 : 0
|Гремио
|01.06.2014
|Гремио
|0 : 0
|Палмейрас
|17.07.2014
|Гремио
|0 : 0
|Гойас
|28.07.2014
|Гремио
|2 : 3
|Коритиба
|19.09.2014
|Гремио
|0 : 0
|Сантос
|22.09.2014
|Сантос
|3 : 1
|Фигейренсе
|26.09.2014
|Атлетико Минейро
|3 : 2
|Сантос
|29.09.2014
|Сантос
|2 : 0
|Гойас
|04.10.2014
|Фламенго
|0 : 1
|Сантос
|10.10.2014
|Сантос
|1 : 0
|Баия
|13.10.2014
|Крисиума
|3 : 0
|Сантос
|19.10.2014
|Палмейрас
|1 : 3
|Сантос
|26.10.2014
|Шапекоэнсе
|1 : 1
|Сантос
|02.11.2014
|Сантос
|1 : 2
|Интернасьонал
|10.11.2014
|Коринтианс
|1 : 0
|Сантос
|16.11.2014
|Сантос
|0 : 1
|Крузейро
|20.11.2014
|Атлетико Паранаэнсе
|1 : 1
|Сантос
|23.11.2014
|Сантос
|0 : 1
|Сан-Паулу
|07.12.2014
|Витория
|0 : 1
|Сантос