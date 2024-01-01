январь 2024
февраль 2024
Матчей пока что нет
Перу. Лига 1 2024. 3 тур
Мельгар
- : -
Альянса Атлетико
Не начался
Карлос Маннуччи
- : -
Комерсиантес Унидос
Не начался
Перу. Лига 1 2024. 3 тур
Альянса
- : -
Университарио
Не начался
Депортиво Лос Чанкас
- : -
АДТ
Не начался
Перу. Лига 1 2024. 3 тур
Спорт Бойз
- : -
Депортиво Гарсиласо
Не начался
Спорт Уанкайо
- : -
Куско
Не начался
Атлетико Грау
- : -
Унион Комерсио
Не начался
Перу. Лига 1 2024. 4 тур
Спортинг Кристал
- : -
Депортиво Лос Чанкас
Не начался
Альянса Атлетико
- : -
УТ де Кахамарка
Не начался
Перу. Лига 1 2024. 4 тур
АДТ
- : -
Карлос Маннуччи
Не начался
Перу. Лига 1 2024. 4 тур
Куско
- : -
Депортиво Гарсиласо
Не начался
Университарио
- : -
Мельгар
Не начался
Унион Комерсио
- : -
Альянса
Не начался
Перу. Лига 1 2024. 4 тур
Сьенсиано
- : -
Спорт Бойз
Не начался
Универсидад Сесар Вальехо
- : -
Спорт Уанкайо
Не начался
Комерсиантес Унидос
- : -
Атлетико Грау
Не начался