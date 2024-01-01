Матчей пока что нет

Перу. Лига 1 2024. 4 тур Таблица Спортинг Кристал - : - Депортиво Лос Чанкас Не начался Альянса Атлетико - : - УТ де Кахамарка Не начался

Перу. Лига 1 2024. 4 тур Таблица АДТ - : - Карлос Маннуччи Не начался

Перу. Лига 1 2024. 4 тур Таблица Куско - : - Депортиво Гарсиласо Не начался Университарио - : - Мельгар Не начался Унион Комерсио - : - Альянса Не начался