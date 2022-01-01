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Кубок Либертадорес
Футбольные стадионы
Кубок Либертадорес 2026 - стадионы
#
Стадион
Город
Вместимость
1
Маракана
Рио-де-Жанейро
78 838
2
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
Сан-Паулу
37 952
3
Нео Кимика Арена
Сан-Паулу
65 807
4
Бомбонера
Буэнос-Айрес
57 200
5
Нилтон Сантос
Рио-де-Жанейро
46 931
6
Минейран
Белу-Оризонти
69 950
7
Фонте-Нова
Сальвадор
66 080
8
Хорхе Луис Хирши
Ла-Плата
32 530
9
Эстадио Кампеон дель Сигло
Монтевидео
40 000
10
Монументаль Исидро Ромеро Карбо
Гуаякиль
59 283
11
Бельведере
Монтевидео
10 000
12
Диего Армандо Марадона
Буэнос-Айрес
22 023
13
Сьюдад де Ланус
Ланус
47 090
14
Хосе Мария де Кампос Майя
Мирассол
15 000
15
Атанасио Хиральдот
Медельин
45 943
16
Эстадио Генерал Пабло Рохас
Асунсьон
45 000
17
Эстадио Рохелио Ливьерес
Асунсьон
8 000
18
Эль-Кампин
Богота
39 512
19
Гиганте де Арройито
Росарио
41 465
20
Сан-Карлос де Апокиндо
Сантьяго
20 000
21
Банко Гуаякиль
Кито
12 000
22
Метрополитано Роберто Мелендес
Барранкилья
49 614
23
Мануэль Мурильо Торо
Ибаге
28 100
24
Эрнандо Силес
Ла-Пас
45 000
25
Олимпийский
Каракас
24 264
26
Баутиста Гаргантини
Мендоса
24 000
27
Мунисипаль де Эль-Альто
Эль-Альто
22 000
28
Эстадио Тиго Ла Уэрта
Асунсьон
10 100
29
Олимпико Атауальпа
Кито
40 958
30
Сьюдад де Висенте Лопес
Буэнос-Айрес
28 530
31
Уачипато-КАП Асеро
Талькахуано
10 500
32
Монументаль Рио Парапити
Педро Хуан Кабальеро
18 000
33
Алехандро Вильянуэва
Лима
33 938
34
Альфредо Виктор Виера
Монтевидео
7 527
35
Родриго Пас Дельгадо
Кито
41 575
36
Мисаэль Дельгадо
Валенсия
10 400
37
Эль Теньенте
Ранкагуа
15 600
38
Эстадио Гарсиласо
Куско
45 056
39
Национальный
Лима
45 574
40
Эстадио Альберто Гальярдо
Лима
11 600
41
Мунисипаль Франсиско Санчес Руморосо
Кокимбо
18 750
42
Парке Артигас Лас-Пиедрас
Лас-Пиедрас
12 000
43
Монументаль
Лима
80 093
44
Виктор Агустин Угарте
Потоси
32 000
45
Дефенсорес дель Чако
Асунсьон
36 000
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