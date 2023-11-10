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Кубок Либертадорес:
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Главные новости
10 ноября 2023
08:21
Бывший игрок сборной Бразилии назвал Мбаппе глупым из-за слов о южноамериканском футболе
30 января 2021
11:26
Роналдо: «Отдал бы два пальца, чтобы выиграть Кубок Либертадорес и Лигу чемпионов»
7
6 ноября 2019
09:50
Финал Кубка Либертадорес перенесeн из Чили в Перу из-за акций протеста
3
10 декабря 2018
01:05
Чумовой финал Кубка Либертадорес в Мадриде. Много красок и закрученная интрига
19
7 декабря 2018
14:18
Болельщик «Ривер Плейт», напавший на автобус «Бока Хуниорс», признал вину
1
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10 ноября 2023
08:21
Бывший игрок сборной Бразилии назвал Мбаппе глупым из-за слов о южноамериканском футболе
4 ноября 2023
20:21
«Бока Хуниорс» – «Флуминенсе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 ноября 2023
30 января 2021
11:26
Роналдо: «Отдал бы два пальца, чтобы выиграть Кубок Либертадорес и Лигу чемпионов»
7
6 ноября 2019
09:50
Финал Кубка Либертадорес перенесeн из Чили в Перу из-за акций протеста
3
10 декабря 2018
13:05
Дриусси порадовался победе «Ривер Плейта» в Кубке Либертадорес
3
01:05
Чумовой финал Кубка Либертадорес в Мадриде. Много красок и закрученная интрига
19
00:40
Дикое празднование от игрока, который проиграл Кубок Либертадорес
8
8 декабря 2018
11:20
«Реал» обсудит с «Ривер Плейт» трансфер Паласиоса после финала Кубка Либертадорес
2
7 декабря 2018
14:18
Болельщик «Ривер Плейт», напавший на автобус «Бока Хуниорс», признал вину
1
6 декабря 2018
21:41
Рикельме: «Финал Кубка Либертадорес в Мадриде – самый дорогой товарищеский матч в истории»
4
4 декабря 2018
18:39
Роналду и Месси посетят финал Кубка Либертадорес в Мадриде. Они будут сидеть рядом
3
1 декабря 2018
09:12
Только 10 тысяч билетов на финал Кубка Либертадорес будут проданы в Аргентине
1
30 ноября 2018
15:00
«Бока Хуниорс» и «Ривер Плейт» не хотят играть на «Сантьяго Бернабеу»
1
10:04
Марадона – о переносе финала Кубка Либертадорес: «Знаете ли вы, сколько стоит перелет в Мадрид?»
9
01:58
«Ривер Плейт» оштрафован на 400 тысяч за беспорядки перед матчем с «Бока Хуниорс»
1
01:48
Финал Кубка Либертадорес пройдет 9 декабря в Мадриде на «Сантьягу Бернабеу»
3
00:15
Летом Путин предлагал провести финал Кубка Либертадорес в России
8
29 ноября 2018
18:39
AS: ответный матч финала Кубка Либертадорес пройдет на «Сантьяго Бернабеу»
4
28 ноября 2018
00:27
Президент «Боки Хуниорс»: «Добиваясь дисквалификации «Ривера», готовы идти в CAS»
2
26 ноября 2018
22:27
Хавбек «Боки Хуниорс» – о переносе матча с «Ривер Плейтом»: «Не готов играть, зная, что могу умереть. У меня три дочери»
2
06:10
Драки, погромы улиц, нападение на игроков, поджог и отмены матча. «Ривер» vs «Бока» – безумие
1
25 ноября 2018
13:37
Президент «Ривера» – об атаке на автобус «Боки»: «Сразу сказал, что финал проводить нельзя. Не хочу побеждать такой ценой»
3
24 ноября 2018
23:46
Фанаты сорвали финал Кубка Либертадорес. В Аргентине – жесть
19
21 июля 2016
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8 июля 2016
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«Индепендьенте» обыграл «Бока Хуниорс» в первом полуфинальном матче Кубка Либертадорес
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12 мая 2016
10:52
На матче Кубка Либертадорес обрушилось ограждение стадиона
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17 февраля 2016
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«Он выстрелил судье в голову, шею и грудь, убив первой же пулей». Жуткая история из Аргентины
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