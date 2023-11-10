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    Кубок Либертадорес. Команды

    Аврора
    (Кочабамба)
    Агилас Дорадас
    (Рионегро)
    Академика Пуэрто-Кабельо
    (Пуэрто-Кабельо)
    Аукас
    (Кито)
    Брагантино
    (Сан-Паулу)
    Годой-Крус
    (Годой-Крус)
    Дефенсор Спортинг
    (Монтевидео)
    Коло-Коло
    (Сантьяго)
    Мельгар
    (Арекипа)
    Насьональ
    (Асунсьон)
    Олвейс Реди
    (Эль-Альто)
    Палестино
    (Сантьяго)
    Португеза
    (Акаригуа)
    Спортиво Триниденс
    (Асунсьон)
    Спортинг Кристал
    (Лима)
    Эль Насьональ
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