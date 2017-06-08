- 24 января
- 19:44 Фото Дуарте – новый игрок «Спартака». За него заплатили 4 миллиона 10
- 20 января
- 23:23 Дуарте может стать игроком «Спартака» в субботу 3
- 19 января
- 11:23 Появились новые подробности о переходе Дуарте в «Спартак» 3
- 13 января
- 19:12 Дуарте перешел в «Спартак» за 4 миллиона 14
- 18:30 В «Серро Портеньо» подтвердили трансфер Дуарте в «Спартак»
- 16:59 «Спартак» предложил Дуарте зарплату в четыре раза больше, чем «Бока Хуниорс» 2
- 14:54 «Спартак» согласовал трансфер парагвайского защитника 2
- 11 января
- 01:20 «Спартак» покупает 22-летнего парагвайца. Трансфер полностью согласован 9
- 10 января
- 07:59 «Спартак» близок к покупке 22-летнего парагвайца. Контракт уже согласован 8
- 8 июня 2017
- 07:31 Бывший защитник «Интера» Перейра входит в интересы «Спартака» 10
- 2 июля 2016
- 07:26 «Реал» близок к подписанию парагвайского таланта 1