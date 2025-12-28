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Парагвай. Примера
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Серро Портеньо
€ 9 млн
Серро Портеньо
Асунсьон
Парагвай. Примера
Стадион:
Эстадио Генерал Пабло Рохас
Сайт:
http://clubcerro.weboficial.com
Тренер:
Хорхе Бава
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Таблица
«Оренбург» пожаловался в ФИФА: подробности
2025.12.28 00:55
Фото
Топ-10 самых дорогих зимних продаж в РПЛ в 2025 году
2025.02.22 00:24
2
Фото
«Оренбург» объявил об уходе аргентинского игрока
2025.01.15 21:48
Парагвайский клуб купит защитника «Оренбурга», известна сумма трансфера
2025.01.01 21:37
1
«Манчестер Юнайтед» согласовал трансфер левого защитника
2024.12.21 01:10
«МЮ» купит 17-летнего парагвайского защитника
2024.12.13 14:29
Фото
Дуарте – новый игрок «Спартака». За него заплатили 4 миллиона
2023.01.24 19:44
10
Дуарте может стать игроком «Спартака» в субботу
2023.01.20 23:23
3
Появились новые подробности о переходе Дуарте в «Спартак»
2023.01.19 11:23
1
Дуарте перешел в «Спартак» за 4 миллиона
2023.01.13 19:12
7
В «Серро Портеньо» подтвердили трансфер Дуарте в «Спартак»
2023.01.13 18:30
«Спартак» предложил Дуарте зарплату в четыре раза больше, чем «Бока Хуниорс»
2023.01.13 16:59
1
«Спартак» согласовал трансфер парагвайского защитника
2023.01.13 14:54
2
«Спартак» покупает 22-летнего парагвайца. Трансфер полностью согласован
2023.01.11 01:20
8
«Спартак» близок к покупке 22-летнего парагвайца. Контракт уже согласован
2023.01.10 07:59
7
Бывший защитник «Интера» Перейра входит в интересы «Спартака»
2017.06.08 07:31
10
«Реал» близок к подписанию парагвайского таланта
2016.07.02 07:26
1
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Аленичев возвращается к тренерской работе, новичок «Краснодара», еще один соперник сборной России и другие новости
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Кордоба пожаловался на судейство: «Все дозволено»
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Гурцкая назвал тренера РПЛ, оказавшегося на грани увольнения
00:44
Газзаев – о российском футболисте: «Напоминает мне Зидана»
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