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    Дуарте может стать игроком «Спартака» в субботу

    Центральный защитник «Серро Портеньо» Алексис Дуарте все ближе к переходу в «Спартак».

    По информации «Чемпионата», рано утром в субботу футболист вылетит из Аргентины для подписания контракта с новым клубом.

    После этого он присоединится к спартаковцам на сборе в Дубае.

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    Источник: «Чемпионат»

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    20.01.2023 23:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +700

      Аvеngеr 1 час назад

      Я люблю свою работу,
      Я приду туда в субботу,
      И конечно в воскресенье.
      Здесь я встречу день рожденья,
      Новый год,
      8 марта,
      Ночевать здесь буду завтра,
      Если я не заболею,
      Не сорвусь, не озверею,
      Здесь я встречу все рассветы,
      Все закаты и приветы,
      От работы дохнут кони,
      Ну, а я-бессмертный пони!!!

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