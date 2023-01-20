Дуарте может стать игроком «Спартака» в субботу

Центральный защитник «Серро Портеньо» Алексис Дуарте все ближе к переходу в «Спартак».

По информации «Чемпионата», рано утром в субботу футболист вылетит из Аргентины для подписания контракта с новым клубом.

После этого он присоединится к спартаковцам на сборе в Дубае.

22-летний Дуарте всю карьеру провел в «Серро Портеньо»: 107 матчей, 1 гол, 2 ассиста.

«Спартак» выиграл борьбу за игрока у «Бока Хуниорс».

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