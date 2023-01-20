Дуарте может стать игроком «Спартака» в субботу

Я люблю свою работу,
Я приду туда в субботу,
И конечно в воскресенье.
Здесь я встречу день рожденья,
Новый год,
8 марта,
Ночевать здесь буду завтра,
Если я не заболею,
Не сорвусь, не озверею,
Здесь я встречу все рассветы,
Все закаты и приветы,
От работы дохнут кони,
Ну, а я-бессмертный пони!!!
Центральный защитник «Серро Портеньо» Алексис Дуарте все ближе к переходу в «Спартак».
По информации «Чемпионата», рано утром в субботу футболист вылетит из Аргентины для подписания контракта с новым клубом.
После этого он присоединится к спартаковцам на сборе в Дубае.
- 22-летний Дуарте всю карьеру провел в «Серро Портеньо»: 107 матчей, 1 гол, 2 ассиста.
- «Спартак» выиграл борьбу за игрока у «Бока Хуниорс».
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