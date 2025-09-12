В «Спартаке» объяснили уход Дуарте и Чернова

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао высказался об изменениях в линии обороны.

«Уже с зимы мы думали об усилении позиций центральных защитников. Мы искали футболистов, кто может выигрывать единоборства. Хотели добавить атлетичности и начало атаки.

Чернов получал мало игрового времени, поэтому приняли решение отдать его в аренду. Дуарте тоже не был доволен игровым временем, которое получал.

Мы довольны трансферами Ву и Джику. Это хорошие сделки с точки зрения финансов. Это сильные футболисты», – сказал Кахигао.