В «Спартаке» объяснили уход Дуарте и Чернова

12 сентября, 15:51
3

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао высказался об изменениях в линии обороны.

«Уже с зимы мы думали об усилении позиций центральных защитников. Мы искали футболистов, кто может выигрывать единоборства. Хотели добавить атлетичности и начало атаки.

Чернов получал мало игрового времени, поэтому приняли решение отдать его в аренду. Дуарте тоже не был доволен игровым временем, которое получал.

Мы довольны трансферами Ву и Джику. Это хорошие сделки с точки зрения финансов. Это сильные футболисты», – сказал Кахигао.

  • Дуарте продан «Сантосу».
  • Чернов ушел в аренду в «Крылья Советов».
  • Кахигао курирует трансферы «Спартака» с зимы.

Источник: телеграм-канал Андрея Бабича
Россия. Премьер-лига Сантос Крылья Советов Спартак Чернов Никита Дуарте Алексис Кахигао Франсис
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FWSPM
1757698427
по этим позициям не нужно ничего обьяснять...слабые защитники которых как обычно взяли на сдачу и так уже давно ни одного приличного приобретения в защиту за последние 7 лет
Ответить
zigbert
1757701843
По Чернову все ясно а вот Дуарте выглядел неплохо.
Ответить
Sergey--google
1757725794
Ух, если они не усилят. Лично не прощу, как и другие болелы. Крайков надо было усиливать в первую очередь. Особенно Рябчука зря оставили
Ответить
