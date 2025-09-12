Кахигао: «Дуарте не хотел играть в «Спартаке»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао прокомментировал уход защитников Рикарду Мангаша и Алексиса Дуарте.

«Важно отметить: мы хотим видеть в «Спартаке» тех, кто хочет здесь играть. Мангаш и Дуарте не хотели. Мангашу не было комфортно тут. Нам надо было найти подходящий вариант для него, и мы получили предложение только от одного клуба. То, что он забивает, очень хорошо. Желаю забить ему 50 голов, потому что это принесeт деньги и нам.

Дуарте был продан за те же деньги, что и куплен. Он был недоволен. Ещe раз: очень важно, чтобы футболист хотел быть здесь», – сказал Кахигао.