Заявление Дуарте по случаю ухода из «Спартака»

Новичок «Сантоса» Алексис Дуарте попрощался в соцсетях со «Спартаком».
«Сегодня пришло время попрощаться с клубом, который открыл для меня свои двери.
Спасибо болельщикам за всю любовь и поддержку, спасибо руководству и тренерскому штабу, спасибо моим партнерам по команде за их поддержку.
Желаю вам всяческих успехов на протяжении всего сезона. Спасибо, «Спартак»!» – написал Дуарте.
- Парагваец провел в «Спартаке» 2,5 года: 67 матчей, 1 ассист.
- Его продали «Сантосу» за 3,4 миллиона евро.
Источник: «Бомбардир»