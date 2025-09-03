Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Иордания Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Заявление Дуарте по случаю ухода из «Спартака»

Вчера, 18:50
15

Новичок «Сантоса» Алексис Дуарте попрощался в соцсетях со «Спартаком».

«Сегодня пришло время попрощаться с клубом, который открыл для меня свои двери.

Спасибо болельщикам за всю любовь и поддержку, спасибо руководству и тренерскому штабу, спасибо моим партнерам по команде за их поддержку.

Желаю вам всяческих успехов на протяжении всего сезона. Спасибо, «Спартак»!» – написал Дуарте.

  • Парагваец провел в «Спартаке» 2,5 года: 67 матчей, 1 ассист.
  • Его продали «Сантосу» за 3,4 миллиона евро.

Еще по теме:
«Спартак» попрощался с Дуарте 8
«Спартак» может подписать двух игроков до закрытия трансферного окна 6
Бразильский клуб объявил о покупке Дуарте у «Спартака» 17
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Сантос Спартак Дуарте Алексис
Рекомендуем
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1756915438
Как всегда : люблю,помню,скорблю,ариведерчи...Пардон-adiós.
Ответить
bomilazdeshnii
1756917942
Интересно,какая у него была "заработная плата"? 1!!!!! ассист
Ответить
zigbert
1756918425
Спасибо за игру в Спартаке Алексис.Хочется верить что твои слова были искренны.
Ответить
Иван Петров 1986
1756919659
Жаль, что уходит.
Ответить
САДЫЧОК
1756919787
Зачем его продали? Костяк команды Дуарте-Жедсон Солари Барко! Остальных можно менять, продавать в т ч и Станковича!
Ответить
ivany4
1756920514
Жизнь ускоряется и нужно успеть сделать все задуманное. Удачи!! Но наряду с грустными новостями, есть и хорошие. Ганский защитник из Фенера Александра Джику уже в Москве. Завтра пройдет медосмотр и, если все о'к, подпишет контракт. Сумма сделки 4 ляма без всяких бонусов. За столько же продали Дуарте. Ну и вторая новость, французский «Ренн» расторг трудовой договор с защитником Кристофером Ву, якобы за нарушение режима. Рыночная цена Ву, по данным Transfermarkt, составляет 6 млн евро. 23-летний игрок сборной Камеруна перейдет в московском «Спартаке» на правах свободного агента. Кристофер Ву на данный момент обсуждает личные условия со «Спартаком», стороны близки к заключению соглашения, но еще не достигли его. ВАУ или нет.
Ответить
nik55
1756921026
удачи тебе в Сантосе
Ответить
Тинез Розоп
1756922203
Литвин контрактом своим его убрал…
Ответить
Айболид
1756925376
Загудит тепереча на неделю ,от счастья .
Ответить
Главные новости
«Спартак» покупает двух защитников, решение Зырянова по Педро и другие новости
00:42
Гаджиев хочет организовать бой Дзюбы со Смоловым
00:26
Форвард Иордании описал сборную России двумя словами
Вчера, 23:49
Зырянов принял конкретное решение по возможному уходу Педро из «Зенита»
Вчера, 23:32
3
ФотоВейналдум кардинально изменил внешность в Саудовской Аравии
Вчера, 23:02
1
Генич сорвал трансфер топ-игрока в «Спартак»
Вчера, 22:45
2
Карпин ответил, может ли 31-летний Джикия вернуться в состав сборной России
Вчера, 22:31
1
Губерниев прокомментировал слова президента УЕФА о бессмысленности бана российских команд
Вчера, 22:10
6
Раскрыты три трансферные цели «Торпедо»
Вчера, 22:00
ФотоТоп-20 клубов с самыми дорогими составами в мире после закрытия летнего ТО
Вчера, 21:50
Все новости
Все новости
ФотоСамая красивая ведущая «Матч ТВ» станет «Титаном»
00:05
1
Генич сорвал трансфер топ-игрока в «Спартак»
Вчера, 22:45
2
Карпин ответил, может ли 31-летний Джикия вернуться в состав сборной России
Вчера, 22:31
1
Губерниев прокомментировал слова президента УЕФА о бессмысленности бана российских команд
Вчера, 22:10
6
Карпин высказался о том, что «ПСЖ» не упомянул вызов Сафонова в сборную России
Вчера, 21:39
Вингер «Крыльев» Олейников отказал трем клубам РПЛ и ждет предложение из Москвы
Вчера, 21:09
Смолов объяснил, почему не поверил угрозам Кордобы покинуть «Краснодар»
Вчера, 20:46
2
Реакция Карпина на слова президента УЕФА о бессмысленности бана российских команд
Вчера, 20:34
Мостовой высказался о возможном уходе Жерсона из «Зенита» после двух месяцев в клубе
Вчера, 20:20
«Динамо» отдало в аренду нападающего
Вчера, 20:08
Глебов из ЦСКА раскрыл, в какой клуб мечтает перейти
Вчера, 19:45
7
Шнякин не видит «Спартак» в топ-3 РПЛ
Вчера, 19:30
14
Чеферин – об отмене допуска России U17: «Началась политическая истерия»
Вчера, 19:19
12
Морено дисквалифицировали в РПЛ, несмотря на увольнение из «Сочи»
Вчера, 19:10
1
«Локомотив» близок к продаже 5-миллионного легионера
Вчера, 19:00
1
Заявление Дуарте по случаю ухода из «Спартака»
Вчера, 18:50
15
Гончаренко прокомментировал удаление Кордобы в матче ЦСКА – «Краснодар»
Вчера, 18:35
7
Потенциальный новичок «Спартака» прилетел в Москву
Вчера, 18:18
7
Отец Глебова раскрыл, куда Кирилл мог перейти вместо ЦСКА
Вчера, 17:53
2
В «Зените» отреагировали на новость о предложении «Аль-Насра» по Жерсону
Вчера, 17:30
3
«Спартак» попрощался с Дуарте
Вчера, 17:00
8
Представитель Черчесова объяснил, почему тренер возглавил «Ахмат», несмотря на интерес московских клубов
Вчера, 16:51
Генич: «Зенит» – это не команда»
Вчера, 16:41
38
Смолов – о чемпионстве с «Краснодаром»: «Ну все, я российский футбол прошел»
Вчера, 16:16
1
Колосков оценил слова Чеферина о бессмысленности бана российских команд
Вчера, 16:08
1
Реакция Мостового на смену спортивного гражданства капитана «Зенита»
Вчера, 15:54
2
Слуцкий – о защитнике сборной России: «Средний игрок, не понимаю, чем он хорош»
Вчера, 15:40
1
Глушаков назвал условие для увольнения Станковича из «Спартака»
Вчера, 15:15
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 