Заявление Дуарте по случаю ухода из «Спартака»

Новичок «Сантоса» Алексис Дуарте попрощался в соцсетях со «Спартаком».

«Сегодня пришло время попрощаться с клубом, который открыл для меня свои двери.

Спасибо болельщикам за всю любовь и поддержку, спасибо руководству и тренерскому штабу, спасибо моим партнерам по команде за их поддержку.

Желаю вам всяческих успехов на протяжении всего сезона. Спасибо, «Спартак»!» – написал Дуарте.