«Спартак» предложил Дуарте зарплату в четыре раза больше, чем «Бока Хуниорс»

«Спартак» выиграл борьбу за центрального защитника «Серро Портеньо» Алексиса Дуарте у «Бока Хуниорс».

Аргентинский клуб вел переговоры с 22-летним футболистом, однако предложение из России оказалось более выгодным.

«Спартак» предложил парагвайцу зарплату в четыре раза больше, чем «Бока Хуниорс».

Рыночная стоимость Дуарте – 4 миллиона евро.

Он всю карьеру провел в «Серро Портеньо»: 107 матчей, 1 гол, 2 ассиста.

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