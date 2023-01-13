«Спартак» согласовал трансфер парагвайского защитника

Центральный защитник «Серро Портеньо» Алексис Дуарте, вероятно, продолжит карьеру в «Спартаке».

Московский клуб полностью договорился о переходе 22-летнего футболиста. Условия сделки пока неизвестны.

Парагваец в ближайшие дни пройдeт медосмотр, после чего подпишет долгосрочный контракт и присоединится к новой команде на сборах.

Рыночная стоимость Дуарте – 4 миллиона евро.

Он всю карьеру провел в «Серро Портеньо»: 107 матчей, 1 гол, 2 ассиста.

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