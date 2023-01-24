Дуарте – новый игрок «Спартака». За него заплатили 4 миллиона

«Спартак» объявил о переходе защитника «Серро Портеньо» Алексиса Дуарте.

Контракт с парагвайцем рассчитан до 2027 года. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 4 миллиона евро.

Дуарте – центральный защитник.

22-летний футболист всю карьеру провел в «Серро Портеньо»: 107 матчей, 1 гол, 2 ассиста.

«Спартак» выиграл борьбу за игрока у «Бока Хуниорс».

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