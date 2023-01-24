Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Чьи это цвета? Угадайте клуб по фанатской трибуне
    Чьи это цвета? Угадайте клуб по фанатской трибуне
    3 За какую сборную этот футболист играл в Катаре?
    За какую сборную этот футболист играл в Катаре?

    Дуарте – новый игрок «Спартака». За него заплатили 4 миллиона

    «Спартак» объявил о переходе защитника «Серро Портеньо» Алексиса Дуарте.

    Контракт с парагвайцем рассчитан до 2027 года. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 4 миллиона евро.

    • Дуарте – центральный защитник.
    • 22-летний футболист всю карьеру провел в «Серро Портеньо»: 107 матчей, 1 гол, 2 ассиста.
    • «Спартак» выиграл борьбу за игрока у «Бока Хуниорс».

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Все трансферы РПЛ этой зимы: «Зeнит» взял новых бразильцев, «Локoмотив» подписал Пиняева

    Новости по теме
    Тавареш и Дуарте выбрали игровые номера в «Спартаке»
    Дуарте в «Спартак» провожала семья из 11 человек 22
    «Моя мечта сбылась: я еду в Европу». Дуарте – о трансфере в «Спартак» 25
    Источник: телеграм-канал «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:44
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11515

      R_a_i_n 1 час назад

      Главное, что бы ко двору. Опыт Инсауральде имеется. Теперь интересно как обоих новичков Абаскаль встроит. Ооочень хочется классного опорника... но в данной ситуации таковой не поедет к нам. Надеюсь Мартинс форму будет быстро набирать.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +439

      Baggio1986 1 час назад

      Защита вроде укомплектована

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20658

      derrik2000 > Baggio1986 1 час назад

      Ещё мингрела нужно поменять на действительно толкового ЦЗ.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11515

      R_a_i_n > derrik2000 1 час назад

      Что за мингрела?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20658

      derrik2000 > R_a_i_n 44 минуты назад

      Джикия. Правда, я немного описАлся: миГРел, а не миНГрел. Но сути не меняет.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11