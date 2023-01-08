Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Все трансферы РПЛ этой зимы: Писарский – в «Крыльях», «Локомотив» подписал Пиняева

    Трансферное окно в России еще не открылось (оно функционирует с 26 января до 22 февраля). Но клубы РПЛ уже активны на рынке. «Бомбардир» предлагает онлайн переходов команд российской Премьер-лиги. Все суммы указаны в евро в соответствии с Transfermarkt.

    «Зенит» (Санкт-Петербург)

    Пришли: в. Васютин («Юргорден», Швеция, из аренды), з. Алип («Кайрат», выкуп за 2 млн).

    Ушли: з. Ловрен («Лион», Франция, 2 млн).

    «Спартак» (Москва)

    Пришли: -

    Ушли: з. Айртон («Фламенго», Бразилия, 7 млн).

    «Ростов»

    Пришли: з. Хаджикадунич («Мальме», Швеция, окончание аренды), п. Сухомлинов (СКА-Хабаровск, окончание аренды), п. Гигович («Оденсе», Дания, окончание аренды).

    Ушли: -

    «Динамо» (Москва)

    Пришли: з. Майстрович («Войводина», Сербия, 1,2 млн).

    Ушли: -

    ЦСКА (Москва)

    Пришли: з. Агапов («Пари НН», 1,3 млн).

    Ушли: з. Фукс («Атлетико Минейро», Бразилия, аренда за 400 тысяч), з. Фернандес («Интернасьонал», Бразилия, аренда), н. Яковлев («Пари НН», аренда).

    «Ахмат» (Грозный)

    Пришли: -

    Ушли: з. Журавлев («Торпедо», 1,2 млн).

    «Оренбург»

    Пришли: н. Обухов (окончание дисквалификации), з. Перес («Ланус», Аргентина, 1 млн).

    Ушли: н. Писарский («Крылья Советов», 1,35 млн).

    «Краснодар»

    Пришли: н. Боржес («Карабах», Азербайджан, 2 млн), н. Кобнан Дэвид («Подбрезова», Словакия, 1 млн), з. Алонсо («Атлетико Минейро», Бразилия, возвращение из аренды).

    Ушли: п. Якимов («Факел», аренда), п. Вандерсон («Интернасьонал», Бразилия, 4,5 млн).

    «Сочи»

    Пришли: -

    Ушли: -

    «Урал» (Екатеринбург)

    Пришли: н. Каштанов («Родина», 500 тысяч).

    Ушли: п. Урунов (св. агент).

    «Крылья Советов» (Самара)

    Пришли: з. Прищепа («Велес», окончание аренды), н. Писарский («Оренбург», 1,35 млн).

    Ушли: п. Пиняев («Локомотив», 2,6 млн), н. Глушенков («Локомотив», 2,6 млн).

    «Пари НН» (Нижний Новгород)

    Пришли: з. Александров («Рубин», 320 тысяч), н. Яковлев (ЦСКА, аренда).

    Ушли: з. Агапов (ЦСКА, 1,3 млн).

    «Факел» (Воронеж)

    Пришли: н. Марков (св. агент), п. Якимов («Краснодар», аренда).

    Ушли: з. Шляков («Торпедо», св. агент), п. Шаваев (св. агент), п. Дмитриев (св. агент).

    «Локомотив» (Москва)

    Пришли: в. Лантратов («Химки», 200 тысяч), п. Пиняев («Крылья Советов», 2,6 млн), н. Глушенков («Крылья Советов», 2,6 млн).

    Ушли: з. Едвай («Аль-Айн», ОАЭ, аренда), н. Педро Габриэл («Сан-Паулу», Бразилия).

    «Химки»

    Пришли: -

    Ушли: в. Лантратов («Локомотив», 200 тысяч), п. Ломовицкий («Рубин», окончание аренды).

    «Торпедо» (Москва)

    Пришли: з. Журавлев («Ахмат», 1,2 млн евро), з. Шляков («Факел», св. агент).

    Ушли: з. Смольников (св. агент).

    Получи до 10 000 рублей за регистрацию

    Фото: официальный сайт «Зенита», официальный сайт «Урала», официальный сайт «Локомотива»

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:29
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6113

      Давид59 2 часа назад

      Писарский звучит неплохо. У меня вопрос. А нахрена это всё было надо? Похоже на Сычёва? И что? Кристиану Рональду такое в голову почему-то не приходило. Хотя его фамилия почти полностью повторяет фамилию бразильца.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +783

      АКМ-74У > Давид59 1 час назад

      Давид, любая теория подтверждается только практикой. Давай подождем.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11