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Все трансферы РПЛ этой зимы

22 февраля 2023, 16:23
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Трансферное окно в России еще не открылось (оно функционирует с 26 января до 22 февраля). Но клубы РПЛ уже активны на рынке. «Бомбардир» предлагает онлайн переходов команд российской Премьер-лиги. Все суммы указаны в евро в соответствии с Transfermarkt.

«Зенит» (Санкт-Петербург)

Пришли: в. Васютин («Юргорден», Швеция, из аренды), з. Алип («Кайрат», выкуп за 2 млн), з. Ренан («Коринтианс», Бразилия), п. Ду Кейрос («Коринтианс», Бразилия, контракт начнется летом-2023).

Ушли: з. Ловрен («Лион», Франция, 2 млн), н. Альберто («Коринтианс», Бразилия, свободный агент), в. Иван («Коринтианс», Бразилия, окончание аренды).

«Спартак» (Москва)

Пришли: н. Максимчук («Новосибирск», окончание аренды), з. Дуарте («Серро Портеньо», Парагвай, 4 млн евро), з. Тавареш («Бенфика», Португалия, 3 млн евро).

Ушли: з. Айртон («Фламенго», Бразилия, 7 млн), з. Мевля (свободный агент), з. Рассказов («Крылья Советов», 33 тыс).

«Ростов»

Пришли: п. Сухомлинов («СКА-Хабаровск», окончание аренды).

Ушли: п. Гигович («Мидтьюлланд», Дания, аренда), з. Хаджикадунич («Мальорка», Испания, аренда), з. Смирнов («Кубань», свободный агент), п. Фольмер («Балтика», аренда), з. Мухин («Уфа», аренда).

«Динамо» (Москва)

Пришли: з. Майсторович («Войводина», Сербия, 1,2 млн).

Ушли: з. Варела («Фламенго», свободный агент).

ЦСКА (Москва)

Пришли: з. Агапов («Пари НН», 1,3 млн).

Ушли: з. Фукс («Атлетико Минейро», Бразилия, аренда за 400 тысяч), з. Фернандес («Интернасьонал», Бразилия, аренда), н. Яковлев («Пари НН», аренда), п. Бистрович («Фортуна», Голландия, аренда с правом выкупа), н. Гайч («Верона», Италия, аренда за 500 тысяч), з. Каптилович («Звезда», свободный агент), в. Боков («Салют», аренда).

«Ахмат» (Грозный)

Пришли: з. Шатара («Шахтер» Сл, Белоруссия, 350 тысяч), п. Диванович («Солигорск», Белоруссия, 150 тысяч), п. Гбамбле («Целе», Словения, свободный агент), н. Черняк («Солигорск», Белоруссия, свободный агент), п. Мацуев (свободный агент).

Ушли: з. Журавлев («Торпедо», 1,2 млн), п. Фольмер («Ростов», окончание аренды), н. Умаев («Актобе», Казахстан, аренда).

«Оренбург»

Пришли: н. Обухов (окончание дисквалификации), з. Перес («Ланус», Аргентина, 1 млн), з. Хотулев («Зенит-2», 435 тысяч).

Ушли: н. Писарский («Крылья Советов», 1,35 млн), з. Павловец («ПАС Ламия», Греция, аренда), п, Гурциев («Алания», аренда).

«Краснодар»

Пришли: н. Боржес («Карабах», Азербайджан, 2 млн), н. Кобнан Давид («Подбрезова», Словакия, 1 млн), з. Алонсо («Атлетико Минейро», Бразилия, возвращение из аренды).

Ушли: п. Якимов («Факел», аренда), п. Вандерсон («Интернасьонал», Бразилия, 4,5 млн), з. Бородин («Бейтар», Израиль, аренда), п. Манелов («Арсенал», аренда).

«Сочи»

Пришли: -

Ушли: п. Ушатов («Енисей», аренда), п. Мартовой («Родина», аренда).

«Урал» (Екатеринбург)

Пришли: н. Каштанов («Родина», 360 тысяч), п. Сунгатулин («Спартак», 200 тысяч).

Ушли: п. Урунов (свободный агент), з. Герасимов (КАМАЗ, аренда), п. Гаджимурадов («Динамо» Махчкала, аренда).

«Крылья Советов» (Самара)

Пришли: н. Писарский («Оренбург», 1,35 млн), п. Гарре («Расинг», Аргентина, 1,7 млн), з. Рассказов («Спартак», 33 тысячи), п. Зуев («Химки», свободный агент).

Ушли: п. Пиняев («Локомотив», 2,6 млн), н. Глушенков («Локомотив», 2,6 млн), з. Никитенков («Велес», аренда), п. Липовой («Волгарь», аренда), п. Герчиков («Велес», аренда), п. Великородный («Новосибирск», аренда), з. Гудков («Текстильщик», аренда), з. Барач («Остенде», Бельгия, аренда), з. Прищепа («Ротор», аренда).

«Пари НН» (Нижний Новгород)

Пришли: з. Александров («Рубин», 320 тысяч), н. Яковлев (ЦСКА, аренда), з. Баньяк («Кайрат», аренда), п. Глушаков (свободный агент), н. Джиянов («Олимпик», Узбекистан, 300 тысяч).

Ушли: з. Агапов (ЦСКА, 1,3 млн), п. Югалдин («Иртыш», аренда), п. Кобесов («Химки», аренда), п. Милсон («Анкарагюджю», Турция, аренда за 100 тысяч), н. Джиянов («Олимпик», Узбекистан, аренда), з. Пенчиков («Актобе», Казахстан, аренда), з. Набиуллин (свободный агент).

«Факел» (Воронеж)

Пришли: н. Марков (свободный агент), п. Якимов («Краснодар», аренда), п. Рабеи («Ботев», Болгария, аренда), п. Брахими («Ботев», Болгария, аренда).

Ушли: з. Шляков («Торпедо», свободный агент), п. Шаваев (свободный агент), п. Дмитриев («Родина», свободный агент), з. Дашаев (свободный агент).

«Локомотив» (Москва)

Пришли: в. Лантратов («Химки», 200 тысяч), п. Пиняев («Крылья Советов», 2,6 млн), н. Глушенков («Крылья Советов», 2,6 млн), з. Конти («Бенфика», свободный агент), н. Дзюба (свободный агент), з. Смольников (свободный агент).

Ушли: з. Едвай («Аль-Айн», ОАЭ, аренда), н. Педро Габриэл («Сан-Паулу», Бразилия), п. Керк («Антверпен», Бельгия, аренда за 600 тысяч), н. Раконьянц («Црвена Звезда», Сербия, аренда), н. Хлынов («Знамя», аренда).

«Химки»

Пришли: з. Андраде («Маритиму», Португалия, 300 тыс), з. Антич («Солигорск», Белоруссия, свободный агент), п. Гильерме («Сан-Паулу», Бразилия, свободный агент), п. Кобесов («Крылья Советов», аренда), з. Тассано («Санта Клара», Португалия, 300 тыс), з. Мелентьевич («Рад», Сербия, 120 тысяч), з. Голубович («Олесунн», свободный агент), п. Котев («Арда Кырджали», Болгария, 120 тысяч), з. Сквортцов («Туран», Казахстан, свободный агент), п. Бикел («Ванкувер», Канада, свободный агент), п. Голубович («Олесунн», Норвегия, свободный агент).

Ушли: в. Лантратов («Локомотив», 200 тысяч), п. Ломовицкий («Рубин», окончание аренды), з. Кухарчук («Торпедо», свободный агент), п. Глушаков (свободный агент), п. Камышев (свободный агент), з. Филин (свободный агент), з. Данилкин («Вогла» Ульяновск, свободный агент), п. Янов (СКА-Хабаровск, аренда), п. Зуев («Крылья Советов», свободный агент).

«Торпедо» (Москва)

Пришли: з. Журавлев («Ахмат», 1,2 млн евро), з. Шляков («Факел», свободный агент), з. Кухарчук («Химки», свободный агент), з. Юзепчук («Солигорск», Белоруссия, 100 тысяч), н. Стефанович («Волгарь», 144 тысячи), н. Рейна («Шарлотт», США, свободный агент), п. Джаджа («Атлетико Паранаэнсе», Бразилия, свободный агент).

Ушли: з. Смольников (свободный агент), п. Симонян (свободный агент), п. Султонов («Родина», свободный агент), п. Ле Таллек (свободный агент), п. Рейхмен (КАМАЗ, аренда), н. Коста («Маккаби Бней-Рейне», Израиль, аренда), н. Лаптев (свободный агент).

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Фото: официальный сайт «Спартака», официальный сайт «Урала», официальный сайт «Локомотива»

Источник: Бомбардир
Россия. Премьер-лига Россия Зенит ЦСКА Спартак Сочи Локомотив Краснодар Нижний Новгород Ростов Динамо Торпедо Оренбург Урал Крылья Советов Ахмат Химки
Комментарии (27)
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Давид59
1673175021
Писарский звучит неплохо. У меня вопрос. А нахрена это всё было надо? Похоже на Сычёва? И что? Кристиану Рональду такое в голову почему-то не приходило. Хотя его фамилия почти полностью повторяет фамилию бразильца.
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iurylario
1673184184
я думаю сычевский окажется во 2 дивизионе в скором будущем слишком гонор прет не заиграет он как в оренбурге
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моэм
1674374219
Урал сохранил костяк и наигранный состав и будет очень опасен , Химки уже согласно на вылет, Торпедо не обойти злой Факел и вылетит , несмотря на усиление и пришедшего Талалаева ....а Локо подключит административный ресурс и будет в шоколаде .
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kliker
1674478653
Товарищ на пороге, то есть Тавариш.
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вальтер79
1674737658
пока как то слабенько рпл действует ждемс трансферной жары с открытием рынка
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derrik2000
1674742365
То, что Каштанов в Урале - большой плюс Уралу. Хорошо паренёк двигается по полю. Если не "погонится за коротким рублём" и не снизит к себе требования, то, возможно, скоро в Москву переедет. И не в Торпедо.
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zigbert
1675166468
В Сочи пока никаких изменений но время еще есть, Бердыев наверняка приготовит что то интересное.
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Из Твери Леха
1675512894
рассказова на 33 тыс рублей продали?
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Из Твери Леха
1675513537
Краснодар действительно продал в Бразилию Вандерсона ? Бразильцы обычно не покупают, а продают или берут нахаляву.
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hyfdrrkhjh
1675935315
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