Писарский звучит неплохо. У меня вопрос. А нахрена это всё было надо? Похоже на Сычёва? И что? Кристиану Рональду такое в голову почему-то не приходило. Хотя его фамилия почти полностью повторяет фамилию бразильца.
Трансферное окно в России еще не открылось (оно функционирует с 26 января до 22 февраля). Но клубы РПЛ уже активны на рынке. «Бомбардир» предлагает онлайн переходов команд российской Премьер-лиги. Все суммы указаны в евро в соответствии с Transfermarkt.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
Пришли: в. Васютин («Юргорден», Швеция, из аренды), з. Алип («Кайрат», выкуп за 2 млн).
Ушли: з. Ловрен («Лион», Франция, 2 млн).
«Спартак» (Москва)
Пришли: -
Ушли: з. Айртон («Фламенго», Бразилия, 7 млн).
«Ростов»
Пришли: з. Хаджикадунич («Мальме», Швеция, окончание аренды), п. Сухомлинов (СКА-Хабаровск, окончание аренды), п. Гигович («Оденсе», Дания, окончание аренды).
Ушли: -
«Динамо» (Москва)
Пришли: з. Майстрович («Войводина», Сербия, 1,2 млн).
Ушли: -
ЦСКА (Москва)
Пришли: з. Агапов («Пари НН», 1,3 млн).
Ушли: з. Фукс («Атлетико Минейро», Бразилия, аренда за 400 тысяч), з. Фернандес («Интернасьонал», Бразилия, аренда), н. Яковлев («Пари НН», аренда).
«Ахмат» (Грозный)
Пришли: -
Ушли: з. Журавлев («Торпедо», 1,2 млн).
«Оренбург»
Пришли: н. Обухов (окончание дисквалификации), з. Перес («Ланус», Аргентина, 1 млн).
Ушли: н. Писарский («Крылья Советов», 1,35 млн).
«Краснодар»
Пришли: н. Боржес («Карабах», Азербайджан, 2 млн), н. Кобнан Дэвид («Подбрезова», Словакия, 1 млн), з. Алонсо («Атлетико Минейро», Бразилия, возвращение из аренды).
Ушли: п. Якимов («Факел», аренда), п. Вандерсон («Интернасьонал», Бразилия, 4,5 млн).
«Сочи»
Пришли: -
Ушли: -
«Урал» (Екатеринбург)
Пришли: н. Каштанов («Родина», 500 тысяч).
Ушли: п. Урунов (св. агент).
«Крылья Советов» (Самара)
Пришли: з. Прищепа («Велес», окончание аренды), н. Писарский («Оренбург», 1,35 млн).
Ушли: п. Пиняев («Локомотив», 2,6 млн), н. Глушенков («Локомотив», 2,6 млн).
«Пари НН» (Нижний Новгород)
Пришли: з. Александров («Рубин», 320 тысяч), н. Яковлев (ЦСКА, аренда).
Ушли: з. Агапов (ЦСКА, 1,3 млн).
«Факел» (Воронеж)
Пришли: н. Марков (св. агент), п. Якимов («Краснодар», аренда).
Ушли: з. Шляков («Торпедо», св. агент), п. Шаваев (св. агент), п. Дмитриев (св. агент).
«Локомотив» (Москва)
Пришли: в. Лантратов («Химки», 200 тысяч), п. Пиняев («Крылья Советов», 2,6 млн), н. Глушенков («Крылья Советов», 2,6 млн).
Ушли: з. Едвай («Аль-Айн», ОАЭ, аренда), н. Педро Габриэл («Сан-Паулу», Бразилия).
«Химки»
Пришли: -
Ушли: в. Лантратов («Локомотив», 200 тысяч), п. Ломовицкий («Рубин», окончание аренды).
«Торпедо» (Москва)
Пришли: з. Журавлев («Ахмат», 1,2 млн евро), з. Шляков («Факел», св. агент).
Ушли: з. Смольников (св. агент).
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Фото: официальный сайт «Зенита», официальный сайт «Урала», официальный сайт «Локомотива»