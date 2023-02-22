Трансферное окно в России еще не открылось (оно функционирует с 26 января до 22 февраля). Но клубы РПЛ уже активны на рынке. «Бомбардир» предлагает онлайн переходов команд российской Премьер-лиги. Все суммы указаны в евро в соответствии с Transfermarkt.

Пришли: в. Васютин («Юргорден», Швеция, из аренды), з. Алип («Кайрат», выкуп за 2 млн), з. Ренан («Коринтианс», Бразилия), п. Ду Кейрос («Коринтианс», Бразилия, контракт начнется летом-2023).

Ушли: з. Ловрен («Лион», Франция, 2 млн), н. Альберто («Коринтианс», Бразилия, свободный агент), в. Иван («Коринтианс», Бразилия, окончание аренды).

Пришли: н. Максимчук («Новосибирск», окончание аренды), з. Дуарте («Серро Портеньо», Парагвай, 4 млн евро), з. Тавареш («Бенфика», Португалия, 3 млн евро).

Ушли: з. Айртон («Фламенго», Бразилия, 7 млн), з. Мевля (свободный агент), з. Рассказов («Крылья Советов», 33 тыс).

Пришли: п. Сухомлинов («СКА-Хабаровск», окончание аренды).

Ушли: п. Гигович («Мидтьюлланд», Дания, аренда), з. Хаджикадунич («Мальорка», Испания, аренда), з. Смирнов («Кубань», свободный агент), п. Фольмер («Балтика», аренда), з. Мухин («Уфа», аренда).

Пришли: з. Майсторович («Войводина», Сербия, 1,2 млн).

Ушли: з. Варела («Фламенго», свободный агент).

ЦСКА (Москва)

Пришли: з. Агапов («Пари НН», 1,3 млн).

Ушли: з. Фукс («Атлетико Минейро», Бразилия, аренда за 400 тысяч), з. Фернандес («Интернасьонал», Бразилия, аренда), н. Яковлев («Пари НН», аренда), п. Бистрович («Фортуна», Голландия, аренда с правом выкупа), н. Гайч («Верона», Италия, аренда за 500 тысяч), з. Каптилович («Звезда», свободный агент), в. Боков («Салют», аренда).

Пришли: з. Шатара («Шахтер» Сл, Белоруссия, 350 тысяч), п. Диванович («Солигорск», Белоруссия, 150 тысяч), п. Гбамбле («Целе», Словения, свободный агент), н. Черняк («Солигорск», Белоруссия, свободный агент), п. Мацуев (свободный агент).

Ушли: з. Журавлев («Торпедо», 1,2 млн), п. Фольмер («Ростов», окончание аренды), н. Умаев («Актобе», Казахстан, аренда).

Пришли: н. Обухов (окончание дисквалификации), з. Перес («Ланус», Аргентина, 1 млн), з. Хотулев («Зенит-2», 435 тысяч).

Ушли: н. Писарский («Крылья Советов», 1,35 млн), з. Павловец («ПАС Ламия», Греция, аренда), п, Гурциев («Алания», аренда).

Пришли: н. Боржес («Карабах», Азербайджан, 2 млн), н. Кобнан Давид («Подбрезова», Словакия, 1 млн), з. Алонсо («Атлетико Минейро», Бразилия, возвращение из аренды).

Ушли: п. Якимов («Факел», аренда), п. Вандерсон («Интернасьонал», Бразилия, 4,5 млн), з. Бородин («Бейтар», Израиль, аренда), п. Манелов («Арсенал», аренда).

Пришли: -

Ушли: п. Ушатов («Енисей», аренда), п. Мартовой («Родина», аренда).

Пришли: н. Каштанов («Родина», 360 тысяч), п. Сунгатулин («Спартак», 200 тысяч).

Ушли: п. Урунов (свободный агент), з. Герасимов (КАМАЗ, аренда), п. Гаджимурадов («Динамо» Махчкала, аренда).

Пришли: н. Писарский («Оренбург», 1,35 млн), п. Гарре («Расинг», Аргентина, 1,7 млн), з. Рассказов («Спартак», 33 тысячи), п. Зуев («Химки», свободный агент).

Ушли: п. Пиняев («Локомотив», 2,6 млн), н. Глушенков («Локомотив», 2,6 млн), з. Никитенков («Велес», аренда), п. Липовой («Волгарь», аренда), п. Герчиков («Велес», аренда), п. Великородный («Новосибирск», аренда), з. Гудков («Текстильщик», аренда), з. Барач («Остенде», Бельгия, аренда), з. Прищепа («Ротор», аренда).

Пришли: з. Александров («Рубин», 320 тысяч), н. Яковлев (ЦСКА, аренда), з. Баньяк («Кайрат», аренда), п. Глушаков (свободный агент), н. Джиянов («Олимпик», Узбекистан, 300 тысяч).

Ушли: з. Агапов (ЦСКА, 1,3 млн), п. Югалдин («Иртыш», аренда), п. Кобесов («Химки», аренда), п. Милсон («Анкарагюджю», Турция, аренда за 100 тысяч), н. Джиянов («Олимпик», Узбекистан, аренда), з. Пенчиков («Актобе», Казахстан, аренда), з. Набиуллин (свободный агент).

Пришли: н. Марков (свободный агент), п. Якимов («Краснодар», аренда), п. Рабеи («Ботев», Болгария, аренда), п. Брахими («Ботев», Болгария, аренда).

Ушли: з. Шляков («Торпедо», свободный агент), п. Шаваев (свободный агент), п. Дмитриев («Родина», свободный агент), з. Дашаев (свободный агент).

Пришли: в. Лантратов («Химки», 200 тысяч), п. Пиняев («Крылья Советов», 2,6 млн), н. Глушенков («Крылья Советов», 2,6 млн), з. Конти («Бенфика», свободный агент), н. Дзюба (свободный агент), з. Смольников (свободный агент).

Ушли: з. Едвай («Аль-Айн», ОАЭ, аренда), н. Педро Габриэл («Сан-Паулу», Бразилия), п. Керк («Антверпен», Бельгия, аренда за 600 тысяч), н. Раконьянц («Црвена Звезда», Сербия, аренда), н. Хлынов («Знамя», аренда).

Пришли: з. Андраде («Маритиму», Португалия, 300 тыс), з. Антич («Солигорск», Белоруссия, свободный агент), п. Гильерме («Сан-Паулу», Бразилия, свободный агент), п. Кобесов («Крылья Советов», аренда), з. Тассано («Санта Клара», Португалия, 300 тыс), з. Мелентьевич («Рад», Сербия, 120 тысяч), з. Голубович («Олесунн», свободный агент), п. Котев («Арда Кырджали», Болгария, 120 тысяч), з. Сквортцов («Туран», Казахстан, свободный агент), п. Бикел («Ванкувер», Канада, свободный агент), п. Голубович («Олесунн», Норвегия, свободный агент).

Ушли: в. Лантратов («Локомотив», 200 тысяч), п. Ломовицкий («Рубин», окончание аренды), з. Кухарчук («Торпедо», свободный агент), п. Глушаков (свободный агент), п. Камышев (свободный агент), з. Филин (свободный агент), з. Данилкин («Вогла» Ульяновск, свободный агент), п. Янов (СКА-Хабаровск, аренда), п. Зуев («Крылья Советов», свободный агент).

Пришли: з. Журавлев («Ахмат», 1,2 млн евро), з. Шляков («Факел», свободный агент), з. Кухарчук («Химки», свободный агент), з. Юзепчук («Солигорск», Белоруссия, 100 тысяч), н. Стефанович («Волгарь», 144 тысячи), н. Рейна («Шарлотт», США, свободный агент), п. Джаджа («Атлетико Паранаэнсе», Бразилия, свободный агент).

Ушли: з. Смольников (свободный агент), п. Симонян (свободный агент), п. Султонов («Родина», свободный агент), п. Ле Таллек (свободный агент), п. Рейхмен (КАМАЗ, аренда), н. Коста («Маккаби Бней-Рейне», Израиль, аренда), н. Лаптев (свободный агент).

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Фото: официальный сайт «Спартака», официальный сайт «Урала», официальный сайт «Локомотива»