Трансферное окно в России еще не открылось (оно функционирует с 26 января до 22 февраля). Но клубы РПЛ уже активны на рынке. «Бомбардир» предлагает онлайн переходов команд российской Премьер-лиги. Все суммы указаны в евро в соответствии с Transfermarkt.

Пришли: в. Васютин («Юргорден», Швеция, из аренды), з. Алип («Кайрат», выкуп за 2 млн).

Ушли: з. Ловрен («Лион», Франция, 2 млн).

Пришли: -

Ушли: з. Айртон («Фламенго», Бразилия, 7 млн).

Пришли: з. Хаджикадунич («Мальме», Швеция, окончание аренды), п. Сухомлинов (СКА-Хабаровск, окончание аренды), п. Гигович («Оденсе», Дания, окончание аренды).

Ушли: -

Пришли: з. Майстрович («Войводина», Сербия, 1,2 млн).

Ушли: -

ЦСКА (Москва)

Пришли: з. Агапов («Пари НН», 1,3 млн).

Ушли: з. Фукс («Атлетико Минейро», Бразилия, аренда за 400 тысяч), з. Фернандес («Интернасьонал», Бразилия, аренда), н. Яковлев («Пари НН», аренда).

Пришли: -

Ушли: з. Журавлев («Торпедо», 1,2 млн).

Пришли: н. Обухов (окончание дисквалификации), з. Перес («Ланус», Аргентина, 1 млн).

Ушли: н. Писарский («Крылья Советов», 1,35 млн).

Пришли: н. Боржес («Карабах», Азербайджан, 2 млн), н. Кобнан Дэвид («Подбрезова», Словакия, 1 млн), з. Алонсо («Атлетико Минейро», Бразилия, возвращение из аренды).

Ушли: п. Якимов («Факел», аренда), п. Вандерсон («Интернасьонал», Бразилия, 4,5 млн).

Пришли: -

Ушли: -

Пришли: н. Каштанов («Родина», 500 тысяч).

Ушли: п. Урунов (св. агент).

Пришли: з. Прищепа («Велес», окончание аренды), н. Писарский («Оренбург», 1,35 млн).

Ушли: п. Пиняев («Локомотив», 2,6 млн), н. Глушенков («Локомотив», 2,6 млн).

Пришли: з. Александров («Рубин», 320 тысяч), н. Яковлев (ЦСКА, аренда).

Ушли: з. Агапов (ЦСКА, 1,3 млн).

Пришли: н. Марков (св. агент), п. Якимов («Краснодар», аренда).

Ушли: з. Шляков («Торпедо», св. агент), п. Шаваев (св. агент), п. Дмитриев (св. агент).

Пришли: в. Лантратов («Химки», 200 тысяч), п. Пиняев («Крылья Советов», 2,6 млн), н. Глушенков («Крылья Советов», 2,6 млн).

Ушли: з. Едвай («Аль-Айн», ОАЭ, аренда), н. Педро Габриэл («Сан-Паулу», Бразилия).

Пришли: -

Ушли: в. Лантратов («Локомотив», 200 тысяч), п. Ломовицкий («Рубин», окончание аренды).

Пришли: з. Журавлев («Ахмат», 1,2 млн евро), з. Шляков («Факел», св. агент).

Ушли: з. Смольников (св. агент).

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Фото: официальный сайт «Зенита», официальный сайт «Урала», официальный сайт «Локомотива»