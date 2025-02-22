Топ-10 самых дорогих зимних продаж в РПЛ в 2025 году

Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих продаж в РПЛ зимой 2025 года.
В топ-4 попали сразу три сделки «Зенита».
- Клаудиньо, 20 млн евро – продан «Зенитом»;
- Артур, 10 млн евро – продан «Зенитом»;
- Данил Глебов, 8 млн евро – продан «Ростовом»;
- Вильсон Изидор, 6 млн евро – продан «Зенитом»;
- Марио Митай, 4 млн евро – продан «Локомотивом»;
- Бенхамин Гарре, 3 млн евро – продан «Крыльями Советов»;
- Бруно Фукс, 2,7 млн евро – продан ЦСКА;
- Матиас Перес, 1,8 млн евро – продан «Оренбургом»;
- Шамар Николсон, 1,6 млн евро – продан «Спартаком»;
- Мохаммад Горбани, 1,25 млн евро – продан «Оренбургом».