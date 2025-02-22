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Топ-10 самых дорогих зимних продаж в РПЛ в 2025 году

Transfermarkt опубликовал рейтинг самых дорогих продаж в РПЛ зимой 2025 года.

В топ-4 попали сразу три сделки «Зенита».

  1. Клаудиньо, 20 млн евро – продан «Зенитом»;
  2. Артур, 10 млн евро – продан «Зенитом»;
  3. Данил Глебов, 8 млн евро – продан «Ростовом»;
  4. Вильсон Изидор, 6 млн евро – продан «Зенитом»;
  5. Марио Митай, 4 млн евро – продан «Локомотивом»;
  6. Бенхамин Гарре, 3 млн евро – продан «Крыльями Советов»;
  7. Бруно Фукс, 2,7 млн евро – продан ЦСКА;
  8. Матиас Перес, 1,8 млн евро – продан «Оренбургом»;
  9. Шамар Николсон, 1,6 млн евро – продан «Спартаком»;
  10. Мохаммад Горбани, 1,25 млн евро – продан «Оренбургом».

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Источник: Transfermarkt

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