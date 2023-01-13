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    Дуарте перешел в «Спартак» за 4 миллиона

    «Серро Портеньо» объявил о трансфере центрального защитника Алексиса Дуарте в «Спартак».

    Московский клуб заключит с новичком контракт до июня 2027 года.

    По данным Transfermarkt, спартаковцы заплатят за парагвайца 4 миллиона евро.

    • 22-летний Дуарте всю карьеру провел в «Серро Портеньо».
    • Он провел 107 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
    • «Спартак» выиграл борьбу за игрока у «Бока Хуниорс».

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    Источник: сайт «Серро Портеньо»

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