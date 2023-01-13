Дуарте перешел в «Спартак» за 4 миллиона

Где такого загорелого раскопали? Любят в Спартаке агенты подзаработать.
«Серро Портеньо» объявил о трансфере центрального защитника Алексиса Дуарте в «Спартак».
Московский клуб заключит с новичком контракт до июня 2027 года.
По данным Transfermarkt, спартаковцы заплатят за парагвайца 4 миллиона евро.
- 22-летний Дуарте всю карьеру провел в «Серро Портеньо».
- Он провел 107 матчей, забил 1 гол и сделал 2 ассиста.
- «Спартак» выиграл борьбу за игрока у «Бока Хуниорс».
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