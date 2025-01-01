Парагвайский клуб купит защитника «Оренбурга», известна сумма трансфера

«Оренбург» продаст «Серро Портеньо» защитника Матиаса Переса. По данным журналиста Ивана Карпова, парагвайский клуб изначально хотел арендовать аргентинца, но это не устроило аутсайдера РПЛ.
Стороны договорились о трансфере за 1,5 миллиона евро. Также «Оренбург» получит бонусы за будущие достижения игрока, 10% процентов от его перепродажи, а также 200 тысяч евро в случае выхода «Серро Портеньо» в континентальные турниры Южной Америки, что случится почти наверняка.
Примерно 200 тысяч евро из этих денег «Оренбург» отдаст предыдущему владельцу Переса – клубу «Ланус».
- В этом сезоне футболист провел за российский клуб 17 матчей, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
- Срок контракта 25-летнего Переса с «Оренбургом» истекает этим летом.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 2,8 миллиона евро.
- «Оренбург» купил игрока у «Лануса» в январе прошлого года за 1 миллион евро.
- По данным Transfermarkt, у Переса есть и гражданство Парагвая.