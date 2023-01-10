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    «Спартак» близок к покупке 22-летнего парагвайца. Контракт уже согласован

    «Спартак» близок к покупке защитника «Серро Портеньо» Алексиса Дуарте.

    По информации журналиста Сесара Луиса Мерло, московский клуб согласовал контракт с 22-летним португальцем на четыре года. Стороны уже практически договорились о переходе.

    • Дуарте – центральный защитник и капитан «Серро Портеньо».
    • Он провел 107 матчей за клуб, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.

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    Источник: твиттер Сесара Луиса Мерло

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +617

      Лицом_на_клаве 28 минут назад

      Парагваец 22 летний? Ну ну. Спартак в своем репертуаре. Потратит 30-40 лямов на десяток другой неликвида, вместо одного двух толковых игроков.

      1
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      Рейтинг: +1826

      alefreddy 2 часа назад

      если игрок хороший и капитан почему не в сборной

      0
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      Рейтинг: +33308

      oyabun 3 часа назад

      Так португалец или парагваец? ))

      1
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      Рейтинг: +17449

      ilichkadr > oyabun 3 часа назад

      А какая разница? Главное 22-ух летний капитан в мокасинах!

      1
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      Рейтинг: +27927

      JTherry > oyabun 2 часа назад

      бомбардир - после новогодних праздников...)

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      Рейтинг: +782

      Спартач80 3 часа назад

      22-ух летний капитан...Понторез малолетний нам зачем?...

      0
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      Рейтинг: +11401

      R_a_i_n 4 часа назад

      Портос на подходе. Теперь Атоса и Арамиса надо.

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