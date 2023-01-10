«Спартак» близок к покупке 22-летнего парагвайца. Контракт уже согласован

«Спартак» близок к покупке защитника «Серро Портеньо» Алексиса Дуарте.
По информации журналиста Сесара Луиса Мерло, московский клуб согласовал контракт с 22-летним португальцем на четыре года. Стороны уже практически договорились о переходе.
- Дуарте – центральный защитник и капитан «Серро Портеньо».
- Он провел 107 матчей за клуб, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.
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Источник: твиттер Сесара Луиса Мерло