«Спартак» близок к покупке 22-летнего парагвайца. Контракт уже согласован

«Спартак» близок к покупке защитника «Серро Портеньо» Алексиса Дуарте.

По информации журналиста Сесара Луиса Мерло, московский клуб согласовал контракт с 22-летним португальцем на четыре года. Стороны уже практически договорились о переходе.

Дуарте – центральный защитник и капитан «Серро Портеньо».

Он провел 107 матчей за клуб, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.

Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.

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